Elbilforeningens elektriske nyttårsarrangement: Rekker vi frem til 2025?

ELBILFORENINGEN INVITERER: Viktige spørsmål blir diskutert når Elbilforeningen inviterer til elektrisk nyttårsarrangement 5. januar.

Når vi nå går inn i et nytt år stiller Elbilforeningen det store spørsmålet: Rekker vi frem til 2025?

8 av 10 nybilkjøpere kjøpte elbil i 2022 og det bygges ut hurtigladere som aldri før. Men Stortinget har som mål å gjøre nybilsalget helt utslippsfritt allerede i 2025.

Elbilforeningen inviterer derfor til elektrisk nyttårsarrangement for å gjøre opp status så langt.

Tid: 5. januar kl 14.15-16.00

Sted: Youngs i Oslo (Youngstorget 3).

Du kan også følge rapportframleggelse og diskusjoner via Facebook-eventet her.

Hva skjer etter rekordåret 2022?

Norge har blitt et av verdens mest handlekraftige og ambisiøse land på elektrifisering og elektrisk mobilitet.

Det gjør at resten av verden ser til Norge når de skal finne gode løsninger for å kutte klimagassutslipp.

Men hvor langt unna er vi egentlig å realisere 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg?

Er Norge klar for fremtidens ladebehov?

Og hva skal til for at 2023 blir et nytt rekordår?

Alt dette svarer vi på når vi lanserer rapporten «Rekker vi frem til 2025? Status etter elbilåret 2022».

Deretter samler vi politikere, miljøvernere og bilbransjen til diskusjon.

Lars Haltbrekken (SV), Liv Kari Eskeland (H) og Morten Stordalen (FrP) og flere andre vil sammen med en representant fra regjeringen si hva de tenker om status for elbillandet Norge og hva som må til fremover for å komme i mål.

Kun nullutslippsbiler i nybilsalget?

Videre får vi høre hva bilbransjen har av tanker om 2023.

Bransjen blir representert ved administrerende direktør i Møller Bil, Ulf Tore Hekneby, og administrerende direktør i KIA, Irene Solstad.

REPRESENTERER BILBRANSJEN: Administrerende direktør i Møller Bil, Ulf Tore Hekneby.

Har disse to tro på at elbilåret 2022 vil følges opp av like godt elbilsalg i 2023?

REPRESENTERER OGSÅ BILBRANSJEN: Administrerende direktør i KIA, Irene Solstad, kommer også på Elbilforeningens arrangement 5. januar 2023.

Og har de tro på at vi i 2025 når målet med kun nullutslippsbiler i nybilsalget?

Egil Steensland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, og Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport i ZERO, kommer også med betraktninger fra sine ståsted.

NORGES BILBRANSJEFORBUND: Kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund, Egil Steensland.

Arrangementet strømmes

Dersom du er interessert og ikke har mulighet til å delta fysisk, er det ingen grunn til bekymring. Arrangementet strømmes slik at det vil være mulighet for digital deltakelse.

Strømmingen skjer på Elbilforeningens Facebook-side og vil bli tilgjengelig på Facebook-eventet som er opprettet her.

DELTAR: Fagansvarlig for transport i Zero, Ingvild Kilen Rørholt.

Deltar du fysisk vil det være reservert bord i etterkant av seminaret for alle som ønsker å ta seg en øl, brus eller kaffe og ønske hverandre godt nytt år.