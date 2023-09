Volvo EX30 med offisielle WLTP-tall: Rekkevidden klar, men ikke for den rimeligste varianten

NÅ MED REKKEVIDDE: Volvo har priset sin minste elbil aggressivt og regner med høyt salg.

Neste år kommer Volvos rimeligste bil, men hvor langt kommer du?

Volvo frister nye og eksisterende kunder med sin mest snertne bil siden Volvo 66. Modellen en kult designet kompakt-SUV på 4,23 cm lengde, med trangt baksete og middels stort bagasjerom.

Den har en pris fra 322.000 kroner for den bakhjulsdrevne varianten med liten batteripakke på 49 /51 kWt.

TATT OG FØLT: Vi har sett nærmere på Volvos småbil.

Denne varianten har Volvo dessverre ingen rekkeviddehenvisning på ennå, men fasiten vil trolig ligge i nærheten av de 340 kilometerne som foreløpig er oppgitt.

Det blir trolig svært få av disse som får norsk asfalt under hjula uansett, vi er nemlig glade i rekkevidde.

Så langt går de

Offisielle rekkeviddetall har vi derimot på de to variantene med størst batteri (64,5/69 kWt). Nettstedet Broom varslet om saken først.

Single motor Extended Range (bakhjulsdrift) – 476 km

Twin motor Performance (firehjulsdrift) – 450 km

Fortsatt hyggelig pris

Selv med den store batteripakken er ikke den lille Volvoen avskrekkende dyr, snarere tvert imot.

Du får fortsatt denne bakhjulstrekkeren fra 366.900 kroner.

Den brennkvikke firehjulstrekkeren koster fra 421.900 kroner. Ønsker du å få ommøblert innvollene dine, velter du Performance fra 451.900 kroner.

Se for øvrig videoen ovenfor og les saken under for å få all tilgjengelig info om Volvo EX30 der.