Elbilforeningens landsmøte 2023: Rekordmange medlemmer, rekordhøy elbilandel og ministerbesøk

LANDSMØTE-FINALE: Siste post på Elbilforeningens landsmøteprogram var besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Her flankeres ministeren av nyvalgt styreleder Henning Heitmann og generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu.

Selv om elbil dominerer i nybilsalget ble samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møtt av utålmodige tillitsvalgte da han besøkte Elbilforeningens landsmøte i helgen.

– Har regjeringen en plan for å nå målet om at alle nye varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler?

Det spørsmålet stilte Christine Ødegaard fra Hordaland elbilforening til samferdselsministeren under helgens landsmøte.

Og hun var ikke den eneste i salen som benyttet anledningen når først Nygård var på besøk.

Ny medlemsrekord

Hordaland-representanten var overrasket over at Enova nylig varslet avvikling av støtten til elektriske varebiler.

– Kommer regjeringen til å sikre at maksimalt 70 prosent betaling for elbil i bom er en varig nasjonal regel, spurte Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening.

Og Gjermund Abrahamsen Wik, leder av Finnmark elbilforening, pekte på at elbilsalget endelig har begynt å ta av nord i landet.

– Jeg håper at ministeren kan love at virkemidlene for å fremme elbiler vil bevares lenge nok til at også vi i Finnmark får være med på satsingen.

Dette var bare noen av temaene som ble tatt opp fra salen da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård besøkte landsmøtet i Norsk elbilforening.

Ministeren møtte en stor samling Elbilforeningen-tillitsvalgte på landsmøte i en situasjon der åtte av ti nye biler i fjor var elbiler, og der årsmeldingen for 2022 forteller om 122.500 medlemmer.

Det er ny rekord.

PÅ KLØFTA I FINVÆR: Elbilforeningens landsmøte var i år på Kløfta og samlet om lag 70 tillitsvalgte og engasjerte elbilister fra hele landet.

Kan elvarebilene spolere 2025-festen?

Samferdselsminister Nygård er ansvarlig statsråd for at Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 nås. Dermed er eksamen om bare 1 år og 8 måneder. Ministeren erkjente at det var utslippsutfordringer i varebilsalget. Så langt i år er bare 37 prosent av nye varebiler elektriske.

– Det kan være aktuelt å vurdere nye virkemidler for å øke den elektriske andelen blant varebiler, sa statsråden.

Nygård ville ikke være så mye mer konkret enn det. Men han pekte på at regjeringens miljøkrav til offentlige anbud også bør virke i positiv retning.

Han pekte videre på at Enova nå har behov for å konsentrere seg om elektrifiseringen av tyngre kjøretøy.

Og tross utfordringer i varebilmarkedet, var statsråden også tydelig stolt over at Norge er fremst i verden i konkurransen om å elektrifisere nybilmarkedet.

Og fra landsmøtet ble samferdselsministeren lovet at det ventet en festinvitasjon dersom Norge og regjeringen i 2025 faktisk når målet om at alle nye biler og lette varebiler skal være utslippsfrie.

Ny styreleder er erfaren elbilist

På landsmøtet var også valg av hovedstyre i Elbilforeningen på agendaen.

NY STYRELEDER: Henning Heitmann ble valgt som ny styreleder i Elbilforeningen.

Landsmøtet klappet inn Henning Heitmann som ny styreleder. Han jobber til daglig som advokat i SANDS Advokatfirma.

– Jeg meldte meg inn i Elbilforeningen allerede i 2012 da jeg kjøpte min første elbil. Støtte til organisasjonens miljøformål er min hovedmotivasjon for medlemskapet, sier den nyvalgte styrelederen.

– Det har vært så gøy å se hvordan organisasjonen har utviklet seg og bidratt til at Norge er fremst i verden på elektrifisering av bilparken. Potensialet for videre vekst og gjennomslag er stort, men det er også viktige strategidiskusjoner vi må ta for framtiden, fortsetter Heitmann.

Avtroppende styreleder Hege Horsberg ga seg etter to år som styreleder og til sammen seks år i hovedstyret til Elbilforeningen.

TAKKET AV: Tidligere styreleder Hege Horsberg.

Med seg som nye styremedlemmer får Elbilforeningens nye styreleder Eva Solvi fra Trøndelag elbilforening og Per Maltun fra Oslo og Akershus elbilforening.

Ut av styret gikk Elnar Remi Holmen og Jonette Øyen.

NY I STYRET: Eva Solvi tar med seg erfaring fra Trøndelag elbilforening inn i hovedstyret.

I tillegg fikk sittende styremedlem Espen Hauge gjenvalg, det fikk også Robert Nordli som varamedlem.

De øvrige styremedlemmene var ikke på valg i år. Resten av hovedstyret i Elbilforeningen består av Kjell-Erik Nordahl fra Innlandet elbilforening, Christine Ødegaard fra Hordaland elbilforening og Linn Johnsen fra Vestfold og Telemark elbilforening, samt Gunn Sissel Dobakk fra Nordland elbilforening som varastyremedlem.