Spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» avdekker trend: Så godt synes elbilister at batteriet holder

LEVETID: De fleste bilprodusenter lover at etter åtte års bruk skal batteriet fortsatt være innenfor 70 prosent av original kapasitet. Her demonteres et gammelt batteri på fabrikken. Foto: Volkswagen

Elbilforeningen spurte snaut 17.000 elbilister om de syntes batterikapasiteten er like god nå som da elbilen var ny. Svaret sjokkerer nok ingen.

La oss begynne med det positive først.

Bare 10,5 prosent av alle elbilister er uenig/svært uenig i at batterikapasiteten for deres elbilen er like god nå som da den var ny.

Men selvsagt finnes det forskjeller.

For de med elbiler fra 2018-2019, svarer 16,7 prosent at de er uenig/svært uenig. For de med elbiler fra 2015 og eldre, er det 43 prosent som svarer at de er uenig.

GÅR NED MED TIDEN: Nesten halvparten av elbileiere med biler fra 2015 eller tidligere er uenige i at bilen deres har like god batterikapasitet som da den var ny.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, er ikke så overrasket over disse funnene.

– Batterier vil få noe redusert kapasitet over tid. Det vi ikke vet, er hvor mye batterikapasiteten er redusert. Men gjennom kontakt med medlemmer har vi ikke inntrykk av at mange opplever så stor reduksjon at det endrer på hvordan man bruker bilen.

BATTERI I BÅNN: Slik ser stort sett batteriet ut i en elbil. Foto: Volkswagen

Få biler utløser batterigaranti

I de nyeste bilene, fra 2022 eller 2023, mener kun 3 prosent at batteriet ikke viser samme ytelse som da bilen rullet ut fra fabrikken.

Tallet øker litt med tiden, men ikke nye. Det er 7 prosent av eiere med elbiler fra 2020 eller 2021 opplever at batteriet viser tegn til aldring.

Batterihelsetester utført i Norge viser at svært få biler har havnet i nærheten av å utløse batterigaranti.

Jevnt over ligger de fleste bilbatterier over 80 prosent av original kapasitet etter mange år på veien.

– Vi mener det er viktig å informere elbilistene at det er ting man kan gjøre for å ta vare på batterihelsen til elbilen, og dermed hindre tap av batterikapasitet, sier Bu.

Hun henviser til Elbilforeningens råd lenger ned.

– Om du skal kjøpe brukt elbil vil vi anbefale å etterspørre en oppdatert batterihelsetest. I dag har dessverre ikke forbruker tilgang til informasjon om helsetilstanden til batteriet, det burde de ha, fortsetter Elbilforeningens generalsekretær.

Ønsker felles krav om testing

Bu mener at det i tillegg bør utformes felles bransjekrav til hvordan man skal teste batterihelsen.

– I dag er situasjonen uoversiktlig, ved at produsenter og importører avviser å forholde seg til andre tester enn sine egne, avslutter hun.

Her er Elbilforeningens fire tips til å ta vare på batteriet

Råd for å ta vare på batterihelsa Unngå å fullade batteriet når du ikke trenger det, men stopp for eksempel på 80 prosent. Før langturer kan det være praktisk å lade helt opp, og det er helt greit.



Om du skal være lenge borte, ikke la bilen stå med lite strøm. Batterier trives best mellom 20-80 prosent. Skal du være lenge borte bør du lade batteriet til minimum 60-70 prosent.



Bruk normallading mest mulig i dagliglivet om du kan, slik at du begrenser hurtiglading til når du trenger det på langtur. Normallading med for eksempel hjemmeladeboks er mer skånsomt for batteriet enn hurtiglading. Det er også billigere.



Elbilprodusenter har ulike oppskrifter for å ta best vare på bilens batteri. Les deg alltid opp på hva din produsent selv sier i bruksanvisningen til din bil.