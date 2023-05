Bli med inn til en ny type reparatører: Gir elbilens indre nytt liv

ELBILENS HJERTE: Nassir Farooq fra Oslo har skrudd på motorer siden han var tenåring, men har gått fra skitne til rene hender. Han har håp om å rekruttere flere kvinner fordi de ofte er nøye, og i en elbil er det mye avansert elektronikk. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

I takt med at elbilene blir eldre har det vokst frem et ettermarked som reparerer dem etter utløp av garantien. Oslo-selskapet EV Hub mener å ha funnet en egen nisje.

– Ofte har folk fokus på batteri, men det er mange andre komponenter som også trenger vedlikehold og reparasjoner, sier Nassir Farooq, grunnlegger av EV Hub på Ulven.

Navnet på verkstedet er beskrivende: EV står som de fleste elbil.no-lesere vet for electric vehicle, og det engelske ordet hub kan vel i dette tilfellet forstås som mottak eller knutepunkt.

I etasjen over verkstedet står pall etter pall med brukte motorer til elbiler som BMW i3, Tesla Model S, Nissan Leaf – eldre modeller som har vært på veien i nærmere et tiår.

De som har passert utløpsdatoen for bilgarantien som er på åtte år.

– Alt kan repareres

– Vi tar de topp ti mest solgte elbilmerkene i Europa som begynner å bli gamle og som det er volum på. Leaf er det for eksempel et stort ettermarked på.

Langs veggene ligger det en rekke andre deler i reolene. Farooq lister opp de tingene de pleier å reparere i en elbil:

Batteri

Elmotor

Drivenhet

Ombordlader

Batterivarmer

Varmeapparat

Styreenhet

Kretskort

DC/DC-omformer

Koblingsboks

Ledninger

Alt kan repareres, ifølge Farooq, som tok fagbrev som bilmekaniker i 2007 og har jobbet både i Møller-systemet og i forsvaret før han startet sitt eget verksted.

De elleve siste årene har han vært daglig leder i Bilexperten, men nå har Farooq ansatt sin egen erstatter – slik at han kan vie all tid til sin nye bedrift, som kun konsentrerer seg om el-markedet i bilindustrien.

FLATT BATTERI? Slik ser batteriet som ligger i bunnen av denne elbilen ut. Det består av 16 batterikasser som er seriekoblet. Batteriets fiende nummer én er fukt.

– EV Hub er et teknologiselskap, og vi spesialiserer oss på høyvolts-komponentene som er i alle typer elektriske kjøretøy. Vårt mål er å gi de delene et nytt liv ved å reparere dem etter at garantitiden er ute, sier Farooq.

I selskapets logo finner vi omrisset av et grønt blad, der en del er erstattet av en oransje strek – fargen som er bransjestandarden for å markere komponenter med høy spenning.

Elbilens fire liv

Farooq sier at de tenker at elbilen har et eget økosystem, eller en livssyklus med fire liv, der det første starter når den ruller ny ut av fabrikken. Her er bilen i forhandlernettverket sitt med tanke på garanti og service.

Det andre livet regnes fra den dagen elbilen går over i bruktmarkedet – hvor det kanskje vurderes et ettermarkedsverksted. Og det er her et verksted som EV Hub kan komme inn – første gang.

– Vi ønsker å være et bærekraftig alternativ. I stedet for å produsere en ny del, gir vi en overhalt del tilbake som har like bra garantiordninger som om den skulle vært kjøpt ny.

I bilens tredje liv overvåker EV Hub de reparerte delene, nesten som en doktor følger med på en pasient etter en operasjon. På teknologisiden kan de da lese ut data for å kunne forutse om noe er på vei til å gå i stykker igjen.

– Alle deler vi gir ut, kommer vi til å overvåke på VIN-nummeret (Vehicle Identification Number) til bilen så sant kunden samtykker. Det samme kommer vi til å gjøre med de elektriske komponentene, forteller Farooq.

Det fjerde livet kaller han som «back to earth», der bilen resirkuleres.

Også her har Farooq planer, men de er hemmelige enn så lenge.

Selger deler til verksteder

EV Hub samarbeider med mange bilfabrikanter for å reparere de delene Farooq kaller for OE (original equipment), som bilen kom med fra start.

Disse delene selger EV Hub så videre til andre kjedeverksteder, for de jobber kun bedrift til bedrift (B2B), og tar ikke selv imot kunder direkte fra privatmarkedet.

Så langt har EV Hub reparert rundt 100 høyvoltsbatterier der halvparten har vært til Teslaer. Dette er et langt billigere alternativ enn å kjøpe helt nytt batteri.

Ifølge Finansavisen koster det nærmere 200.000 kroner å kjøpe nytt batteri hos Tesla. Skal det gamle repareres havner prisen på rundt 130.000 kroner, og det sendes da til en fabrikk i Nederland.

I retur kommer et tilsvarende batteri som opprinnelig satt i en annen Tesla. Her gis det ingen tilleggsgaranti.

DEFEKTE CELLER: Innimellom kan man se feilen, som her i begge kantene av battericellene, men dette er ikke dagligdags. Her er vann skyld i skaden.

– Hva pleier å gå galt med et batteri?

– Det kan være en kortslutning, fukt, problemer med en styreenhet eller det kan være noe med kretskortet. Generelt sett har batteriene veldig bra kvalitet, men norsk klima og mange år på veien gjør at det gjerne trengs litt vedlikehold.

– Hvordan går dere frem når dere skal reparere et batteri?

– Det første vi gjør er å stille en diagnose. Da må man koble seg inn på OBD-kontakten (On-board Diagnostics) og lese av de verdiene som man kan få ut. De fleste biler har dette. Etter det så er det å demontere batteriet og åpne opp for å gjøre en vurdering på hva som er feilen.

– Er det lett å se dette med det blotte øye?

– Nei, bare hvis det er ytre skader som bulker eller slike ting. Ellers er det veldig vanskelig å se det. Vi må stole på dataene vi får – og så handler det mye om erfaring.

– Er det dyrt å fikse et batteri?

– Oftest blir prisen 60.000–70.000 kroner, men den kan komme opp i 90.000 kroner. Åpner vi først opp gjør vi også mye preventivt arbeid. I lengden blir det dyrere hvis man ikke tar alt.

Kurser andre bilmekanikere

Farooq fattet interesse for elbiler i 2015–2016 da han så at det begynte å bli veldig fokus på dette. Mange av kundene hans byttet til elbiler.

– Hvor mye ekstra utdanning måtte du ta for å skru på elbiler?

– Her ligger det mye egeninteresse, så det er ikke en spesiell utdanning du trenger. Det går mer på viljen og lærevilligheten. Du kan være mekaniker og bli dyktig på det, eller du kan være en elektriker og bli dyktig på det. Det finnes ikke så mange kurs der ute.

Kursene Farooq har tatt har handlet mest om HMS (helse, miljø og sikkerhet).

– Vi lærte aldri å reparere batteri eller å feilsøke riktig for å finne feil.

HANDS ON: På EV Hub går de grundig til verks når de overhaler komponenter.

Og nettopp dette har Farooq gjort noe med. For på EV Hub tilbyr de også kurs og sertifisering til andre verksteder.

– Dette er jo høyspent og livsfarlig, sier han om det nye fagfeltet.

– Hvordan kom du på å starte med egne kurs?

– Bransjen er i endring. Han som sveiser en eksos, bytter registerreim eller tennplugger, vil jo eventuelt miste jobben sin. Grunnen til at vi sertifiserer, er for at vi ønsker at morgendagens mekanikere på ettermarked også skal ha noe å gjøre fremover.

Det Farooq ser for seg er å løfte opp dette ettermarkedet – om det er Autoexperten, BilXtra, Borsch Service, Mekonomen, Sjekkpunkt eller andre bilverksteder.

– Vårt mål er at kunnskapen skal bli tilgjengelig, og at kunden skal føle seg trygg når de verkstedene der ute blir EV-sertifisert.

Og med EV-sertifisert mener han altså sertifisert for å drive med høyspent-problematikk i diverse kjøretøy, ikke nødvendigvis bare elbiler.

UNDERVISER I ELBILFIKSING: – Våre kurs er mer problembaserte. Fire og en halv time med teori og fire og en halv time med praksis over to til tre dager. Da går vi bilspesifikt til verks på problemer, sier Nassir Farooq. Her holdes fire ulike kurs – fra basic til ekspert.

– Hvor mange elbil-sertifiserte verksteder finnes det i Norge i dag?

– I dag er det mange som kan skru elbil, men på øverste nivå – tre og fire – er det veldig få. Nivå tre er feilsøking og nivå fire er det vi driver med: Overhaler komponenter, jobber med utvikling og reverse engineering. Hvordan kan vi gjøre produktet bedre?

Farooq forteller at de også utvikler repløsninger for verksteder, altså hvordan en gitt del kan repareres slikt at samme feil ikke oppstår igjen.

EV Hubs mål er å sertifisere over hundre verksted i Norge innen 2027, men de ser samtidig langt ut over landegrensene.

Ettertraktet kompetanse

Det EV Hub driver med er svært ettertraktet – verden over – skal vi tro Farooq. Flere ganger er han forsøkt headhuntet.

Staben hans teller ti og er en internasjonal gjeng fra Italia, Polen, Ukraina, Kroatia og Afrika. Selv har han røtter som går tre generasjoner tilbake til Pakistan.

– Jeg har hentet inn mennesker fra mange andre land med samme «mindset». Alle er unike på sitt fagfelt. Det finnes utrolig mange flinke folk der ute som bare trenger å gis en mulighet til å få utfolde seg.

Terminologien er gjerne engelsk når han prater, som «reverse engineering» eller «high voltage». Planen er å doble staben det neste året.

– Vi kommer primært til å gå for mangfold og vil ansette kvinner. I og med det er mye elektronikk, og ikke lenger eksos og skitne hender, så har vi et veldig hårete mål i bedriften om å bli 50/50. Kvinner er flinke til å følge prosedyrer og de slurver ikke, sier han.

UNDER LUPA: Det er ørsmå komponenter som skal repareres. Her er det et kretskort som repareres ved hjelp av reverse engineering. Enn så lenge er ni av ti ansatte i EV Hub menn.

Ettersom vi allerede ligger i tet når det gjelder utbredelse av elbiler tenker Farooq at Norge kan ta et forsprang innen dette nye feltet.

– Vi har hatt besøk fra hele verden som har sett og lært. De tenker at til syvende og sist vil den samme utviklingen skje hos dem. Mange av delegrossistene som selger motorolje og slikt er bekymret for hva de skal leve av da.

Han er overbevist om at EV Hub har funnet en god forretningsmodell som gjør at de kan skalere opp og bygge ut den plattformen som de gjør nå.

– Og ikke minst så kutter vi CO2-utslipp fordi vi bruker de samme delene om igjen. Det tror vi kan være et viktig bidrag i det store og hele.