Studie av 22 elbiler med høy kilometerstand avslører: Så mye påvirker hyppig hurtiglading batteri­helsen

GÅTT LANGT: Mange norske elbiler har gått langt siden elbilrevolusjonen tok av i Norge for ti år siden. Testansvarlig i Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund, kjøpte sin første Tesla Model S våren 2014. Mange av disse presterer bra på batterihelse fortsatt.

Om du vil øke sjansen for at batteriet ditt er over 90 prosent «friskt» etter 200.000 kjørte kilometer, bør du unngå å hurtiglade oftere enn hver tredje ladeøkt.

Det viser en case-studie gjennomført av Elbilforeningens østerrikske samarbeidspartner Aviloo Battery Diagnostics.

Analysen tar for seg et utvalg elbiler som har kjørt særlig langt.

– Det handler om balanse

Gjennom testene av batterihelse Aviloo tilbyr, er det nå mulig å hente ut data om fordelingen mellom sakte- og hurtiglading på en rekke elbilmodeller.

– Den gode nyheten er at hurtig- eller lynlading slett ikke tar livet av batteriene. Det handler om balanse, akkurat som med kosthold. Konklusjonen i studien er at batteriene i gjennomsnitt har mistet 17 prosent mer dersom de utelukkende er hurtig- eller lynladet, sier Ståle Frydenlund.

Han er testansvarlig i Norsk elbilforening, og har også jobbet mye med å få på plass samarbeidet med Aviloo, slik at norske elbilister nå enkelt kan teste hvordan det egentlig står til med batteriet på elbilen sin.

Dette er særlig praktisk å få kunnskap om i forbindelse med kjøp og salg.

– Det er viktig å minne om at hurtig- og lynlading slett ikke er farlig. Det Aviloo-dataene påviser, er derimot at et batteri som utelukkende lades hurtig, vil svekkes mye raskere enn ett som overveiende lades skånsomt via ladeboks – og tas i bruk når det er ladet opp, sier Frydenlund.

Bevist for første gang

– Nå tilfører vi nytt bevismateriale mot den generelle oppfatningen om at elbiler som hurtig- eller lynlades mye får raskere aldring av batteriene, sier teknisk sjef i Aviloo, Nikolaus Mayerhofer.

I diagrammet (se siste avsnitt) vises andelen hurtiglading (DC-lading) på x-aksen.

– Dersom tallet er 0, betyr det at bilen ikke er hurtig- eller lynladet overhodet. 100 prosent betyr kun rask lading, som eksempelvis kan være tilfelle for en taxi som kjører mye, forklarer Mayerhofer.

ANALYTISK ANLAGT: Nikolaus Mayerhofer er teknisk sjef i Aviloo. Han står bak case-studien vi omtaler i denne artikkelen.

Y-aksen viser batteriets helsetilstand etter gjennomført Aviloo-test. Det observante øyet vil naturligvis legge merke til den ulogiske prikken i nedre venstre hjørne av diagrammet.

– En batterihelse (SOH) på 63 prosent henger naturligvis ikke sammen med en hurtigladeandel på én prosent. Dette skyldes at batteripakken hadde en defekt celle, som ble påvist i vår test. Den defekte cellen var grunnen til lav SOH. Unntaket må dermed ikke ses som del av en trend sammen med de 21 andre testede bilene, sier Mayerhofer.

Dersom defekt(e) celle(r) skulle bli avdekket om du selv tester ditt batteri med Aviloo-testen, vil du naturligvis få beskjed om det.

13 prosent forskjell ved svært ulike ladevaner

Dataene viser tydelig korrelasjonen mellom rask lading og aldring av batteriet, og gir en tydelig pekepinn på den beste balansen.

I klartekst:

90 prosent gjenstående batterikapasitet etter 200.000 kilometer uten hurtig- eller lynlading

gjenstående batterikapasitet etter 200.000 kilometer uten hurtig- eller lynlading 73 prosent gjenstående batterikapasitet med bare hurtig- eller lynlading ved tilsvarende kjørelengde

BEVISMATERIALE: Denne grafen viser korrelasjonen mellom batterihelse (SOH) og andel hurtig- og normallading i løpet av 190.000-200.000 kjørte kilometer for 22 elbiler.

To av bilene som er vist i grafen er svært interessante. Den ene har en batterihelsetilstand på 88 prosent, etter å ha blitt hurtigladet hver tiende gang (10 prosent). Den andre har 75 prosent gjenstående batterikapasitet, etter at ni av ti ladeøkter har vært hurtige (90 prosent).

Studien viser altså tydelig at det er store gevinster knyttet til å være bevisst på hvordan man lader.

– Dataene bekrefter at en rask ladeandel på 25-30 prosent ikke har avgjørende betydning for batterihelsen over tid, konkluderer Elbilforeningens Ståle Frydenlund.