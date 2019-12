Se, en hurtiglader der du kan betale med kort!

Mange elbilister har ventet på kortbetalingsløsninger for hurtiglading i årevis, men fint lite skjer. Bortsett fra i en liten krok av landet ...

På Elbilforum og de fleste andre steder der norske elbilister diskuterer, kan man med jevne mellomrom komme over hjertesukk som dette:

«Hvorfor må vi belemres med dette vanvittige sammensuriet av ladebrikker, kundeavtaler, abonnementsløsninger og sms-systemer for å få kjøpt strøm til elbilen langs veiene? Hva er det som skiller kjøp av elektrisk energi så radikalt fra så å si alt annet vi kjøper i det daglige, at hurtigladestasjonene ikke simpelthen kan ha en kortterminal? For et himla styr …»

Dette tilfeldig valgte innlegget ble postet i 2015, men fortsatt er situasjonen i hovedsak den samme, og fortsatt er mange elbilister frustrerte, selv om de fleste stilltiende aksepterer de ulike betalingsløsningene ladeoperatørene tilbyr.

Elbilforeningens ladebrikke hjelper, men …

Riktignok gjør ladebrikken fra Norsk elbilforening hverdagen en del enklere for elbilister som veksler mellom ulike hurtigladeoperatører, men da må du først aktivere ladebrikken på «Min side» hvis du ikke allerede har gjort det. Deretter må du registrere ladebrikken hos de ulike operatørene ved første gangs bruk.

Noe som for mange oppleves som nettopp et styr.

Men det MÅ ikke nødvendigvis være slik.

På YX-stasjonen på Sætre i Hurum er det to 50 kW hurtigladere, der betalingen enkelt og greit gjøres via en NAYAX-betalingsterminal, og den aksepterer både bankkort, Apple Pay, Google Pay, VISA og MasterCard.

På tide å tilby kortbetaling

Men hvis det er så enkelt, hvorfor gjør ikke flere som dette? Erik Lorentzen mener det nå er på høy tid at ladeselskapene begynner å tilby kortbetaling. Han er leder for fag og rådgivning i Elbilforeningen, og har i årevis vært glødende opptatt av at alt rundt hurtiglading må bli enklere for forbrukerne.

– Nå er det flere hurtigladeprodusenter som tilbyr integrert kortleser. Det er på tide at operatørene tilbyr kortbetaling. Lading er vel det eneste man ikke kan betale for med kort i Norge. Det må være grenser for hvor mange apper og ladebrikker vi elbilister må forholde oss til når vi skal på langtur, sier Lorentzen.

Operatørene holder igjen

Men hurtigladeoperatørene holder så langt fortsatt på sitt. Dette sa for eksempel Odd Olaf Askeland i BKK da vi intervjuet ham i sommer:

– Vi vurderer ikke direkte bankkortbetaling på stasjonene våre slik situasjonen er nå. Bankkortterminaler er både dyrt og lite ønskelig å sette opp, og det er jo vanskelig å tilby rutebeskrivelse, hjelpemenyer, fordelsprogrammer og slikt via en bankkortterminal.

Og dette sa Håkon Stiksrud, ansvarlig for E-mobility i Circle K:

– Betalingsløsninger for lading kan bli enklere, men per i dag har vi ingen planer om å etablere bankkortterminaler på laderne.

Heller ingen av de andre ladeoperatørene vi var i kontakt med i sommer, var innstilt på å innføre bankkortbetaling.

Så kanskje er det bare å forsone seg med virkeligheten slik den er. Kanskje det er som Askeland i BKK sa det i sommer:

– Se på samfunnet ellers slik det har utviklet seg: Tog og bussbilletter kjøpes stort sett via apper og «hele Norge» bruker Vipps. Det er ikke lenger like stort behov for å betale via bankkort.

Men det er åpenbart et ønske hos mange norske elbilister. Og Vipps kommer du ikke langt med hos de norske hurtigladeoperatørene, heller ikke hos BKK. Der må du gjøre dette:

Last ned bilkraft-appen fra App Store eller Google Play Klikk på «brukerprofil» og «ladebrikker» Velg «Elbilforeningens ladebrikke» Legg inn ladebrikkenummer og velg ladebrikkenavn og klikk «lagre»

Og skal du lade hos Circle K, går deres tilsvarende punktliste ved første gangs bruk til 11 …