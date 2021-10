Klart for høstferie: Sjekk feriestedene med destinasjonsladere

PLUG AND PLAY: Elbilister ønsker seg ladepunkter dit de reiser på ferie. Derfor er utbygging av såkalte destinasjonsladere kjærkomment.

«Alle» ønsker lading dit de kommer på ferie. Vi gir deg oversikten.

Høsten er kommet og mange skal på ferie i stadig flere elbiler. Salget av nye biler har økt eksplosivt og mange biler går nå så langt at man kommer tid man skal, uten å være innom en hurtiglader.

Men de aller fleste ønsker seg lademulighet der de kommer. På hoteller og opplevelsesdestinasjoner er det ikke nødvendigvis et ønske om hurtig- eller lynlader som står på ønskelista. Der er muligheten til å plugge inn over natta.

Da lades bilen mens den likevel står parkert og ikke er i bruk.

98 prosent av dem som svarte på undersøkelsen «Elbilferie 2021» benyttet seg av hurtiglading i ferien.

48 prosent benyttet hovedsakelig hurtiglading på elbilferien, men 47 % benyttet seg av en kombinasjon av hurtiglading og destinasjonslading (normallading der de oppholdt seg).

79 prosent ville benyttet seg mer av destinasjonslading hvis tilbudet var bedre.

KLAR FOR ELBILENE: Atle Hovi, direktør Beitostølen Restort, mener du ikke skal tenke på lading og køer når du kommer til Beitostølen. Han har montert 14 ladepunkter. Til sammen er det nå 33 ladepunkter på Beitostølen.

Satser på elbilistene

– Vi lader for nye tider, sier direktør Atle Hovi i Beitostølen Resort, som satser stort på utbygging av ladepunkter for elbil-gjester.

Det har vært mye irritasjon for mangel på ladestasjoner og ladekøer rundt om i landet. Beitostølen ønsker å ligge i forkant. I dag har destinasjonen 33 ulike ladepunkter.

– Med den eksepsjonelle veksten vi har i salget av elbiler i Norge, sier det seg selv at vi må ligge i forkant av denne utviklingen. Vi har sterkt fokus på bærekraftige løsninger i vår virksomhet, i tillegg til at dette handler om å møte våre kunder med smart tilrettelegging og topp service. Det å ha god tilgang på lading og slippe å stå i ladekø, handler i 2021 kort og godt om å møte våre gjester med det serviceprodukt de forventer vi skal levere, understreker Atle Hovi.

I fjor sommer var det 10 ladestasjoner på Beitostølen. Med den kolossale trafikken Beitostølen har både høst, vinter, vår og sommer, ble det ladekø.

– Når du kommer til Beitostølen skal du ikke sitte i ladekø. Da skal du bruke tida til å kose deg, enten du går på tur eller besøker noen av våre mange restauranter. Du skal i alle fall ikke sitte i bilen og vente. Derfor utvider vi ladekapasiteten kontinuerlig. Hos oss i Beitostølen Resort har vi per i dag 14 ulike ladepunkter. Du kan parkere bilen, plugge i ladekabelen og nyte destinasjonen. Når du våkner på morgenen er bilen fulladet, opplyser Hovi.

I tillegg til disse ladepunktene er det også mange andre lademuligheter rundt hele Beitostølen sentrum, 33 i alt.

Her er normalladere, hurtigladere og Beitostølen tilbyr også 4 lynladere, som betyr at hvis du er på gjennomreise, eller har det travelt, så kan du lade en stor elbil fra tomt til fullt batteri på rundt 40 minutters tid.

VIKTIG: Vår ferieundersøkelse viser at «alle» synes det er viktig å få på plass lademuligheter dit man kommer.

– Strategien for våre hoteller Radisson Blu Beitostølen og Bergo Hotell er å tilby normalladere som lader bilen over natta, slik du lader bilen med ladeboks hjemme. Da parkerer du bilen og slipper å tenke på at du må flytte den i løpet av kvelden. Beitostølen er jo dessuten en veldig kompakt destinasjon, der vi stort sett har noen få hundre meter til alt, som er miljøvennlig i seg selv fordi du kan bruke føttene og slippe å kjøre rundt, sier Atle Hovi, som selv er blitt fersk elbil-eier.

Ikke de eneste

Populære destinasjoner ligger fortsatt i startgropa for å bygge ut lademuligheter. For behovet blir enormt når majoriteten kjører elbil om få år.

I vår oversikt ser man at det fortsatt er en stor andel av de som har lademuligheter, fortsatt kun tilbyr vanlig Schuco-kontakter. Så ta med begge ladekablene når du er på tur.

Informasjonen i tabellen under er levert av Nobil, Norges database for ladestasjoner.

Ladestasjonene ligger ikke nødvendigvis i hotellet eller restauranten, men i relativt umiddelbar nærhet. Det er også viktig å legge merke til om ladepunktet er offentlig eller ikke. Det kan være greit å ringe destinasjonen for å sjekke tilgjengelighet, dersom du må ha strøm for å komme videre.

Sjekk om din drømmedestinasjon ligger i lista. God høstferie!