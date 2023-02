På langtur i vinterferien? Sjekk ladebrikke og betalingsapp før du drar

NYTTIGE TIPS: Unni i Elbilforeningen deler sine beste tips før vinterferien.

Da slipper du å knote foran hurtigladeren med kalde fingre, oppfordrer Unni Berge i Norsk elbilforening.

– Sjekk at betalingskortet du har registrert fortsatt virker og at ikke ladeselskapet har fått en ny app. Det er mitt beste tips før langtur med elbilen, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Medlemmer i Elbilforeningen bør sjekke at de har lagt til betalingskortet sitt i appen Ladeklubben for at den blå ladebrikken skal virke.

Da får du nemlig tilgang til 1.950 hurtigladere bare i Norge, fra Recharge, Kople, Ionity og E.ON Drive Clever på en og samme brikke.

Det er en økning på hele 450 hurtigladere siden forrige opptelling i september 2022.

I Europa kan du bruke Ladeklubbens blå brikke på hele 38.000 hurtigladere.

Lad når kan, ikke når du må

Det fine med elbil er at de aller fleste lader bilen hjemme i hverdagen. I Elbilforeningens årlige undersøkelse Elbilisten, oppgir så mange som 51 prosent at de bruker hurtiglading sjeldnere enn en gang i måneden.

Når du en sjelden gang skal på langtur, må du likevel belage deg på å hurtiglade på veien.

– Vi har etter hvert fått et godt utbygd hurtig- og lynladenettverk i Norge, så det er bra med ladere, særlig langs hovedveiene, sier Berge.

På store utfartsdager i vinterferien, er det likevel fare for ladekø når mange er på farten samtidig. Da er det lurt å ikke vente med ladingen til batteriet er helt tomt.

– Er det fullt på nærmeste lader, er det lurt å ha nok rekkevidde til å kjøre til neste. Så lad når du kan, ikke vent til du må, råder Berge.

– Last gjerne ElbilAppen fra Elbilforeningen, den er åpen for alle. Der finner du nærmeste lader, foreslår Berge.

Les sju tips for bedre flyt og god stemning på ladestasjonen lenger ned i saken.

Hva med rekkevidden, da?

Rekkevidde får gjerne mye oppmerksomhet blant elbilister om vinteren. Berge kjører selv en elbil med grei basisrekkevidde, og opplever ikke vinteren som noe stort problem.

Men har du du behov for å få litt mer ut av bilen din en kald vinterferiedag, er hennes beste tips dette:

­─ Lad bilen din fram til avreise. Da er batteriet driftsvarmt og bilen går lenger enn om batteriet er kaldt.

– Kan du i tillegg forvarme kupeen mens bilen er koblet til ladeboksen, bruker du heller ikke batterikapasitet til oppvarming.

Sju tips for bedre flyt og god stemning på ladestasjonene:

1. Ser du noen som sliter, tilby din hjelp

Det blir stadig flere elbilferskinger, og det er kanskje ikke så lenge siden du var en selv? Hurtiglading er ikke alltid like lett, og ser du noen på ladeplassen som ser ut til å surre med et eller annet, ta en tur bort og spør om du kan bistå med et eller annet.

2. En av laderne som ikke funker? Ring kundeservice…

Og gjør det selv om ladestasjonen ved siden av fungerer, og du strengt tatt ikke trenger å bry deg. Ofte skal det ikke mer enn en omstart til fra ladeoperatørens supporttjeneste eller en annen quick-fix, og så er problemet løst – til glede for nestemann.

3. Stopp ladingen når du har nådd 80 prosent

Du trenger ikke nødvendigvis å lade batteriet helt opp, og vanlig elbilskikk er å lade opp til 80 prosent. Det er best for både batteriet, dessuten går de siste 20 prosentene ofte sakte.

4. Flytt bilen når du har fått nok strøm

Ok, de aller, aller fleste trenger ikke å høre dette, men vi tar det med likevel:

Selv om du måtte inn og spise eller hva du nå måtte gjøre da du forlot hurtigladeren, følg med på appen og kom tilbake til bilen og flytt den når du har fått den strømmen du trenger.

5. … og si unnskyld hvis du likevel glemte det

Alle vet at hurtigladestasjoner ikke er parkeringsplasser, men hvis det nå likevel ble slik at maten på veikroen kom så fryktelig sent, men til gjengjeld var så god at du simpelthen glemte alt annet, eller at minsten fikk langvarig diaré på do, så gå i det minste rett bort og si unnskyld til personen(e) bak deg i køen når du slukøret vender tilbake til bilen.

Det koster deg muligens litt mer enn om du med stivt blikk haster inn i bilen og durer av gårde, men det føles så mye bedre etterpå …

6. Pass på hvordan du plasserer bilen

Elbiler er forskjellige, og ladeuttaket på bilen kan være plassert både mer og mindre praktisk på de ulike modellene.

Som regel er ikke dette noe problem, men vær bevisst på hvordan du parkerer når du lader.

7. Ikke bruk lynlader hvis bilen ikke kan utnytte det

Det kommer stadig flere lynladere på ladestasjoner både her i Norge og på kontinentet, og stadig flere elbiler kan nyttiggjøre seg av den økte effekten.

Men om laderen leverer 150 kW eller mer, og bilen din bare tar imot 50, er det lurt å se etter en vanlig hurtiglader. Ikke bare tar du opp plassen til en elbilist som kunne ha brukt effekten bedre og dermed kommet seg raskere videre og generelt skapt mindre kø – du får heller ingen ekstra nytte av det selv.

Har du ikke peiling på hvor mye bilen din kan ta i mot, sjekk brukermanualen eller finn svaret i vår oversikt Elbiler i dag

Riktig god tur!