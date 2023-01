Parkering for elbil

Vi sparker i gang Elbilforeningens vintertest 2023: Tre land, fem biler, sju sjåfører – ørten (minus)grader nord

SJEKK UT VIDEOEN: Den byr på mer enn bare bilene som var med på årets vintertest. Men for ordens skyld, bilene er også med. Fra venstre: BMW iX1, MG4, Nissan Ariya, Kia Niro EV og Renault Megane E-tech. Video og alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Nå går startskuddet på årets vintertest: Tre land, fem biler, sju biltestere på tur langt nord for Polarsirkelen – og minst én knalltøff øvelse vi aldri har utsatt en elbil for.

Testansvarlig i Norsk elbilforening, Ståle Frydenlund, har alltid hatt en dragning mot Nord-Norge.

Ikke bare fordi det er vakkert, men også fordi det vinterstid gjerne også er kaldt. Veldig kaldt.

– Det er slike forutsetninger vi vil ha når vi skal vinterteste elbiler. Finne ut hva de tåler. Utfordre infrastruktur, kjenne på elementene og komme oss fram, sier Frydenlund.

TRIVES I KULDA: Testansvarlig Ståle Frydenlund vil gjerne at bilene skal få kjørt seg under iskalde vinterforhold under Elbilforeningens årlige vintertest.

I 2021 reiste eksempelvis Elbilforeningens vintertest-team hele veien gjennom Finnmark og Troms, totalt 1.500 kilometer:

Under vintertestene støter vi på de fleste typer underlag, og masse vær, vind og ymse former av nedbør – og gjerne noen uforutsette problemstillinger.

Og det skal vi få til gagns også i år, når vi sparker i gang Elbilforeningens vintertest 2023.

Testbiler fra 350.000 til det dobbelte

– Denne gangen skal vi tilbakelegge enda lengre distanser enn i 2021. Og vi skal kjøre bilene omtrent som folk flest gjør, sier testansvarlig Frydenlund.

Det er altså ikke snakk om noe økonomiløp. Vi skal i større grad lade bilene når vi kan enn når vi må.

ÅRETS TEST-TEAM: Her er gjengen som står bak Elbilforeningens vintertest 2023. Fra venstre Jamieson Pothecary, Petter Haugneland, Lina Støen, Lars Lund Godbolt, Jan-Ivar Bjerke, Rune Nesheim og Ståle Frydenlund.

Det er helt nødvendig når vi ferdes i grisgrendte strøk med svært begrenset infrastruktur for lading, og særlig på de øde strekningene i nordlige Finland og Sverige.

2023-utgaven av vår tradisjonsrike og store vintertest, som vi har kjørt siden 2018 – og den gang var først ute med – rommer biler fra drøyt 350.000 kroner til snaut det dobbelte. Den dyreste har dog basispris rundt 500.000-streken.

Vi har i stor grad forholdt oss til biler du kan få under det nye momstaket, samtidig som bilene har varmepumpe og forvarming av batteripakken før hurtig- eller lynlading.

Og selvsagt rattvarme.

EKSTREME FORHOLD: Årets vintertestbiler skal gjennom den tøffeste vintertestregime noensinne i Elbilforeningens historie.

Dette er årets fem testbiler

MG var representert i 2020-vintertesten, da ZS EV i praksis kom rett fra Kina og ble med oss til fjells.

I mellomtiden har merket rukket å ansiktsløfte samme modell, lansere stasjonsvogna MG5 og SUV-en MG Marvel R – og nå nylig MG4.

MG4 er en kompaktbil som ikke koster stort mer enn 350.000 kroner fiks ferdig, og den har i utgangspunktet mye å by på til den prisen.

Den er også testens eneste bil med bakhjulsdrift.

Den neste bilen i rekka, Renault Megane E-Tech, er i faktisk ni centimeter kortere enn MG4.

Men startprisen ligger omtrent 90.000 kroner høyere. Vår testbil, med mye utstyr, havnet på omtrent 477.000 kroner.

Snaue ti lapper høyere finner vi nye Kia Niro, som kommer inn som erstatning for Toyota bZ4X. Mer om hvorfor ikke Toyotas elbil ble med i årets vintertest, finner du i undersaken nederst i denne artikkelen.

I og med at Niroen er en godt utstyrt utgave, tøyer den strikken for hva bilen reelt sett er verdt: 485.000 kroner. Men den har samtidig testens tredje største batteripakke, som er kjekt når man skal kjøre langt i kulde.

Testen kom for tidlig til at det ble aktuelt å få e-4ORCE-utgaven av Nissan Ariya med største batteri. Dermed blir Ariya den tredje forhjulstrekkeren i testen, ved siden av Kia og Renault.

Utgaven med største batteripakke får også real smekk av momspåslag og vektavgift, og koster velvoksne 595.000 kroner. Da er den også velutstyrt.

BMW iX1 xDrive 30, med utstyrstillegget Fully Charged og litt til, havner i den dyreste enden av skalaen.

Etter at moms på alt over 500.000 kroner ble innført, i tillegg til vektavgift, er det fort gjort å havne på 700.000 her.

Den er også den eneste av testbilene som har firehjulsdrift, men den har samtidig rundt 20 færre kilowattimer (kWt) å rutte med enn Nissan Ariya.

Dette er opplegget

Årets vintertest starter i et iskaldt Tromsø.

Ikke iskaldt på grunn av gradestokken. Den viser bare -3,5. Det er den isnende vinden som gjør at det kunne vært greit å ta på termodressen som ligger i bagen.

Herfra tilbakelegger teamet rundt 2.200 kilometer tilbake til Oslo, via Finland og Sverige.

I finske Muonio, 365 kilometer sørøst for Tromsø, venter det interessante utfordringer på testsenteret Lapland Proving Ground (LPG).

Denne muligheten åpnet seg takket være vårt gode forhold til de driftige gründerne i Testnor. Start-up-en med base i Tromsø jobber blant annet med å legge til rette for, og fasilitere, testvirksomhet nordpå.

Deretter følger den 425 kilometer lange etappen til Narvik, før det blir E6 sørover – også kjent som «den strakaste vei´n».

På den siste etappen fra Namsos til Oslo venter det en helt ny vintertestøvelse, som vi ikke skal avsløre ennå.

– Det vi kan avsløre, er at tre av bilene – MG4, Kia Niro EV og Renault Megane E-Tech – skal delta i denne øvelsen, sier Frydenlund.

Underveis blir det en rekke prøvelser, og vi forholder oss ikke bare til rekkevidde og ladefart – selv om disse disiplinene naturlig nok inngår i enhver test med Elbilforeningens signatur.

Gi oss forvarming

Forvarming er et tema vi tok opp spesifikt opp etter fjorårets vintertest. Mer spesifikt: Forvarming underveis til en hurtig- eller lynlader vinterstid.

Dette er noe alle moderne elbiler bør ha for å kutte tidsbruken ved de raskere ladestasjonene vinterstid.

Vi har imidlertid fortsatt høner å plukke med bilprodusentene, siden det ikke alltid er like rett fram å få aktivert forvarmingen. Det er dessuten uklart hvor lenge i forveien man bør starte den.

Vi vet ikke hvor mange ganger vi må rette pekefingeren, men det er også på høy tid å få batteritemperaturen fram i dagen – i instrumentpanelet eller på skjermen.

Her utmerket Porsche Taycan seg positivt i 2021-vintertesten, og det gjør den – nær sagt dessverre – fortsatt.

Hvis man vet hvor kaldt batteriet er, går det an for folk flest å begripe hva som skjer – eller ikke skjer – med den ønskede forvarmingen underveis. Og det blir enklere å få til mest mulig optimale ladeøkter i kulda.

– Dette er et tema vi naturligvis kommer tilbake til i den rikholdige dekningen av årets vintertest vi skal rulle ut de neste par ukene, lover Ståle Frydenlund.

Det blir naturligvis også masse innhold på vår YouTube-kanal.

Og vi våger påstanden: Du har mye å se fram til!

– Om det ikke er verdens lengste vintertest av elbiler vi straks skal levere, bør det i hvert fall ikke være langt unna.

Toyota-avbud i 12. time Toyota bZ4X var en av de nye elbilmodellene som egentlig skulle stått klar på startstreken til årets vintertest. Slik ble det ikke. Dagen før bilene skulle fraktes nordover til Tromsø, ble det klart at den hardt kritiserte modellen ble holdt tilbake. Årsaken er både å finne i sviktende rekkevidde, og dessuten ladefart som ikke er egnet til å tilfredsstille noen i 2023. Bilens svakheter fant vi enkelt ut av gjennom en intensiv testdag før jul, og den mangler også mulighet til å forvarme batteriet underveis til en hurtig- eller lynlader. Mens Toyota jobber for å rette opp det skjeve svevet, ønsker de åpenbart å stoppe mer svekkelse av omdømmet. I forbindelse med bilen ble trukket tilbake, ba vi om en forklaring fra Toyota Norge. Den lyder slik: «Toyota Norge har valgt å avstå fra ytterligere vintertester som fokuserer på rekkevidde og lading inntil bilen har gjennomgått endringer. Vi har gjennomført egne vintertester, og Toyota sentralt analyserer for tiden resultatene og legger en plan for å forbedre bilen på flere områder. Så langt har vi bekreftet en endring som bedre får frem hele den tilgjengelige rekkevidden for sjåføren, samt en måler som viser gjeldende kapasitet oppgitt i prosent. Vi vurderer også endringer av software knyttet til hurtiglading, for å forbedre dette fremover.» Fra Elbilforeningens forbrukerfokuserte ståsted, er det helt avgjørende at Toyota får ryddet opp i det som skurrer. Og det vi erfarte i vår test av bilen, gjorde at vi uansett innså at det kunne bli en tøff jobb å ha med bZ4X under årets vintertest.