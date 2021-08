Sjekk når bilprodusentene dropper fossilt

Lider fortsatt etter dieselgate, men tok helomvending og er nå i førersetet for helelektrifisering. Deres mål er at alle biler skal være elektriske i 2035, altså om 14 år. Og da altså ingen forbrenningsmotor etter dette. De vil være karbonnøytrale i 2050.

Til tross for at man knapt har rukket å elektrifisere modellparken, hever Jaguar at merket skal være fullelektrisk fra 2025.

Ford Mustang Mach-e har endelig nådd kundene og viser, ikke overraskende, til bra registreringstall. Den nylig annonserte F-150 blir også godt mottatt. Det lover godt for deres plan om at alle personbiler i Europa skal være helelektriske i 2030. Samme år skal 2/3 av deres kommersielle kjøretøy være elektrifiserte.

Til og med superbilprodusenten Ferrari har store elektriske planer. Deres første helelektriske modell kommer i 2025, men de sier samtidig at de aldri vil gå for helelektrisk.

Nå snakkes det om årstall for når den siste bensin- og dieselmotoren skal utvikles (ikke selges), når de kommer med sin første elbil og når de helt og holdent trekker ut proppen for forbrenningsmotoren.

Nå høres kanskje ti år ut som en evighet for de mest utålmodige, men dersom man tenker på at utviklingstiden på en bilmodell ofte er både fem og sju år, og det er forventet en levetid på mellom ti og tjue år på en bil, er det ganske oppsiktsvekkende hvor fort elektrifiseringen av bilparken skjer for øyeblikket.

Godt over 100 års teknologiutvikling og tankegods kastes nå på båten i rekordfart, og i løpet av en tiårsperiode kan kanskje masseproduksjon av nye biler med forbrenningsmotor være en epoke som er over.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.