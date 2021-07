80 mils rekkevidde skal bli standard hos Stellantis

De største skal klare lynlading med opp til 3,2 mil per minutt, noe som høres ut som et 800 volt og 350 kW-system.

Standardisering er nøkkelen til suksess der i gården, også. Nå skal alle de totalt 13 bilmerkene kunne bruke fire fleksible elbilplattformer og tre moduler for batteripakker for å kunne tilpasses alle segment.

Det kan også bli redningen for mange av bilmerkene som ligger under paraplyen. For der er det mange som er i ferd med å drukne allerede. Til og med Lancia, som har gått fra dyrt og anerkjent til å sitte igjen med lille Ypsilon, basert på forrige generasjon Fiat 500, har fått blanke ark og en dytt i ryggen.

Bilkonsernet Stellantis består av Fiat-Chrysler og PSA (Peugeot, Citroën, Opel og DS). Nå vil de bli best i klassen på elbiler og legger over 300 milliarder kroner på bordet for elbiler som skal kunne gå opp til 80 mil mellom ladingene.

