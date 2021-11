Investeringsselskap går tungt inn i IONITY: Skal bruke 7 milliarder for å bygge nye ladere

IONITY opplyser at de får en investering på 700 millioner euro for å få til en rask utvidelse av ladenettverket over hele Europa.

Det er IONITY-aksjonærene og investeringsselskapet BlackRock som gjennom selskapets Global Renewable Power-plattform går sammen sammen for å sikre ekspansjonen, skriver selskapet i en pressemelding.

Det betyr at antall IONITY ladepunkter vil firedobles, og at det skal bli totalt rundt 7000 ladepunkter innen 2025.

Flere ladere per stasjon

De nye ladepunktene vil bli plassert ikke bare på motorveier, men også nær større byer og langs travle hovedveier. De skal også bygges med et høyere gjennomsnitt i antall ladepunkter per ladestasjon. De nye stasjonene vil ha fra seks til tolv ladepunkter.

Videre vil eksisterende lokasjoner langs ruter med stort ladebehov oppgraderes med ekstra ladepunkter.

Dette vil forbedre kundenes ladeopplevelse og sørge for at IONITY-nettverket er forberedt på den økende etterspørselen etter elbil-lading.

Egne lade-louncher

I planene står det også at IONITY skal anskaffe egne eiendommer hvor de skal bygge og drifte sine egne stasjoner, som dermed skal gi brukerne mer komfort og en bedre ladeopplevelse.

Det skal kundene få gjennom det IONITY omtaler som sitt «Oasis»-konsept.

– Vårt «Oasis»-konsept viser hvordan fremtidens ladeopplevelse vil se ut. Enten det er overbygde ladestasjoner eller ladeparker ved siden av kafeer, restauranter og butikker, ønsker vi å tilby våre kunder en mer praktisk og komfortabel ladeopplevelse i fremtiden, sier Marcus Groll i IONITY.

Bilindustrien står bak

IONITY er åpent for alle bilmerker og er til stede i 24 land.

Selskapet eies av store bilprodusenter: BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group med KIA, Mercedes-Benz AG og Volkswagen Group med Audi og Porsche.

BlackRocks Global Renewable Power, som har investert direkte i over 300 prosjekter globalt, inkludert landvind-, havvind- og solcelleprosjekter, er det første selskapet utenfor bilindustrien som har sluttet seg til IONITYs aksjonærer.

LADER OPP: IONITY-sjef Michael Majesch ønsker det nye investeringsselskapet og 7 milliarder kroner varmt velkommen.

– Vårt bidrag for avkarbonisering

Sjefen sjøl, Michael Hajesch, er glad for å få en ny storaksjonær inn i IONITY:

– BlackRocks inntreden understreker IONITYs attraktivitet for investorer og bekrefter styrken til strategien vår. Denne tilliten og investeringen fra alle aksjonærene vil akselerere IONITYs vekst, utvidelsen av vårt høyeffektladenettverk på tvers av Europa og ikke minst sørge for avkarbonisering av mobilitetssektoren, sier Michael Hajesch.

David Giordano, Global Head of Renewable Power hos BlackRock, sier at ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy er avgjørende for at vi skal oppnå utslippsfri kjøring i fremtiden.

– IONITY er et av Europas ledende ladenettverk for elbiler, som samler bilindustriens pionerer for å skape en sømløs opplevelse for utslippsfri kjøring over hele Europa. Vi er glade for å støtte deres vekstambisjon og gi våre kunder tilgang til et innovativt selskap som driver overgangen til ren energi, sier han.

For mer informasjon, se www.ionity2025.eu