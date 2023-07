Parkering for elbil

Det nederlandske ladeselskapet PowerGo med nytt samarbeid: Skal bygge ladere på 300 Radisson-hoteller

LOKKER MED LADING: I tiden fremover blir det satt opp destinasjonsladere på rundt 300 Radisson-hoteller i Europa.

Hotellkjeden ønsker «å være i forkant» og mener ladetilbud er «en viktig del av gjesteopplevelsen».

Det nederlandske ladeselskapet PowerGo har inngått et større samarbeid med hotellkjeden Radisson Hotel Group om å tilby ladeløsninger på omtrent 300 hoteller i Europa.

Kjeden har over 1150 hoteller i drift eller under utvikling, og ladeløsningen er en del av kjedens «Green Mobility Mindset»-initiativ, fremgår det av en pressemelding fra hotellkjeden.

Disse Radisson-hotellene har ladetilbud i dag

PowerGo har allerede tatt et første skritt i utrullingen av partnerskapet.

De første installeres nå hos Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo og skal være klare til bruk nå i midten av juli.

Ladestolpene kan brukes av gjester og besøkende på hotellet.

– Radisson har i dag 705 ladepunkter fordelt på 158 hoteller, med en målsetning om at alle hotell i Europa skal ha en eller flere ladere innen 2025, fortalte Alexandra Lilja, ansvarlig for PR og kommunikasjon for Radisson i Nord- og Vest-Europa i forbindelse med denne oversikten vi laget tidligere i sommer.

Hun fortalte at det er tre eller flere ladestolper ved åtte av kjedens hoteller i Norge:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Radisson Blu Airport Hotel, Oslo

Radisson Blu Atlantic Hotel

Radisson Blu Trysil Mountain Resort

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Radisson Blu Resort, Beitostølen

De fleste hotellene har først-til-mølla prinsipp, siden en tredjedel av parkeringsplassene er offentlige.

– En viktig del av gjesteopplevelsen

– Over 70 prosent av kundene angir at de ønsker å velge bærekraftige reisealternativer. E-mobilitet er i ferd med å bli en viktig del av gjesteopplevelsen, sier Inge Huijbrechts i Radisson Hotel Group i pressemeldingen om det nye ladesamarbeidet.

– Hos Radisson anerkjenner vi denne trenden og ønsker å være i forkant ved å fremme en grønn tankegang.