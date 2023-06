Parkering for elbil

Destinasjonslading på hotell: Er hotellkjedene klare for sommerens ferierende elbilister?

LAD MENS DU OVERNATTER: Mange hotellkjeder er klare på at prioritering av ladetilbud til besøkende elbilister, er viktig. På Hotell Union i Geiranger har de hatt ladetilbud til ferierende gjester i mange år allerede. Foto: Markus Nilsen Rotevatn / elbil.no.

Hotellkjedene er tydelige på at ladetilbud til besøkende er en prioritet. Men hvordan står det egentlig til med lademulighetene ved norske hoteller?

Vi har nå beveget oss godt inn i juni og sommervarmen har virkelig omfavnet oss – dermed er sommerferien rett rundt hjørnet.

Rekordmange planlegger norgesferie i år, og ifølge den store spørreundersøkelsen Elbilisten 2023 planlegger hele 64 prosent av elbilistene å dra på elbilferie i sommer.

Da er det praktisk for mange å kunne lade bilen når den likevel ikke er i bruk, for eksempel når man besøker en turistattraksjon eller der man overnatter.

Tilbud om destinasjonslading er derfor smart både for å motvirke hurtigladekøene og for å tiltrekke seg ferierende elbilister som ønsker at livet med elbil skal være enkelt.

Men har hotellkjedene tatt inn over seg at tilbud om destinasjonslading til besøkende gjester kan være et trekkplaster?

Sjekk ladekart

Å finne ut hvilke overnattingssteder som har lademuligheter, er ikke alltid like greit.

Noen dukker opp i ulike apper og ladekart, som for eksempel i ElbilAppen, levert av Norsk elbilforening.

Men i mange tilfeller må man søke på nettet eller kontakte de aktuelle overnattingstedene og høre om de har et slikt tilbud, og om man eventuelt kan reservere en ladeplass for natten.

Scandic: – Jobber kontinuerlig med gårdeiere for å øke antall ladepunkter

Vi snakket med Håvard Solum, distriktsdirektør i Scandic Norge, også før sommerferien i fjor. Den gang fortalte han at hotellkjeden var i gang:

– Det å styrke infrastrukturen for elbillading er et betydelig satsingsområde, og er noe vi jobber aktivt sammen med huseierne for å utbedre, sa Solum da.

Den gang hadde rundt 40 hoteller mulighet for lading.

Hvordan ser det ut når vi skrur tida frem til i dag?

I dag uttaler han at flesteparten av hotellene i Norge tilbyr lading, enten på hotellet eller i nær tilknytning.

– Vi jobber kontinuerlig med gårdeiere for å øke antall ladepunkter, og er i dialog med potensielle samarbeidspartnere.

JOBBER FOR Å ØKE ANTALL LADEPUNKTER: Distriktdirektør i Scandic Norge, Håvard Solum.

Når det gjelder forespørsler om lademuligheter, sier distriksdirektøren at mange spør om dette når de skal besøke hotellene til Scandic:

– Vi opplever at mange kontakter oss om lademuligheter når de skal besøke hotellene våre, og det fremstår tydelig at dette er viktig for mange. Vi vil jobbe videre med å etablere flere ladepunkter på eller i tilknytning til våre hoteller, sier Solum.

De har foreløpig ingen universell løsning på reservasjon av ladeplass, men sier at det er et pågående arbeid. Foreløpig er direkte kontakt løsningen.

– De som jobber på hotellene våre sørger for god informasjon om lademuligheter og betalingsløsninger overfor gjestene, avslutter han.

Det er forresten mulig å legge til Ladestasjon for elbil som filter når man søker etter hoteller på Scandic sine nettsider.

Radisson: Skal ha ladetilbud ved alle hoteller innen 2025

– Radisson har i dag 705 ladepunkter fordelt på 158 hoteller, med en målsetning om at alle hotell i Europa skal ha en eller flere ladere innen 2025, sier Alexandra Lilja, ansvar for PR og kommunikasjon for Radisson i Nord- og Vest-Europa.

Hun forteller at det er tre eller flere ladere ved åtte hotell i Norge:

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Radisson Blu Airport Hotel, Oslo

Radisson Blu Atlantic Hotel

Radisson Blu Trysil Mountain Resort

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Radisson Blu Resort, Beitostølen

De fleste hotellene har først-til-mølla prinsipp, siden en tredjedel av parkeringsplassene er offentlige.

Her er det smart å ta kontakt med hotellet du skal bo på for videre spørsmål om elbillading.

KLARE MÅL: Innen 2025 skal alle hotell fra Radisson ha ladetilbud til beøkende elbilister. Her fra Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, som har ladetilbud på plass. Foto: Radisson

Hvordan skal dere nå målet om ladetilbud ved alle deres hotell innen 2025?

– Vi inngår partnerskap med eksterne aktører som gir oss bedre tilgang på ladeløsninger. Samtidig jobber vi sammen med felles partnere for å tilby lading ved våre hotell, sier Lilja.

Hun forteller videre at hotellkjeden ønsker å tilby både normal–, hurtig– og lynlading ved sine hoteller for å gi besøkende en fleksibel opplevelse.

Best Western: Over halvparten tilbyr lading

Best Western Hotels er en kjede av privateide hoteller, som per i dag har 17 hoteller i Norge.

I dag tilbyr 9 av disse lading for gjester eller besøkende med elbil, sier Aasta Johannessen, markedssjef for hotellkjeden i Norge.

Antall ladepunkt varierer fra hotell til hotell:

– Vi har ingen egeneide hoteller, det er derfor hver enkelt hotelleier som bestemmer oppsett.

Når det kommer til forutsigbarhet for besøkende og muligheten til å reservere ladeplass, er man foreløpig litt i startgropa:

– Dette er noe vi jobber med, men per tidspunkt er det fremdeles opp til hver enkelt hotelleier å bestemme oppsett og leverandør.

BW-hotellene med lademulighet:

Best Western Plus Oslo Airport, Gardermoen : Har 12 ladepunkt for elbil.

: Har 12 ladepunkt for elbil. Sure Hotel, Mo I Rana : Har tilgjengelige ladepunkt og ønsker å utvide til alle parkeringsplassene de har tilgjengelig (reservasjon gjennom e-post til hotellet eller melding ved booking av hotellrom)

: Har tilgjengelige ladepunkt og ønsker å utvide til alle parkeringsplassene de har tilgjengelig (reservasjon gjennom e-post til hotellet eller melding ved booking av hotellrom) Best Western Tingvold Park Hotel, Steinkjer : Har 8 ladepunkt og bestilling gjøres med Charge 365. Det er ikke mulig å forhåndsbestille.

: Har 8 ladepunkt og bestilling gjøres med Charge 365. Det er ikke mulig å forhåndsbestille. Best Western Leto Arena, Eidsvoll : 4 ladepunkt tilgjengelig for elbil.

: 4 ladepunkt tilgjengelig for elbil. Voksenåsen Hotell, BW Signature Collection : Tilbyr elbillading fra Fortum og Drive.

: Tilbyr elbillading fra Fortum og Drive. Best Western Plus Gyldenløve Hotell, Kongsberg: Det er satt opp 4 ladepunkt for destinasjonslading i samarbeid med Kople. Betaling skjer via kort eller app.

Det er satt opp 4 ladepunkt for destinasjonslading i samarbeid med Kople. Betaling skjer via kort eller app. Sure Hotel by Best Western, Trondheim flyplass: Her kan man lade inntil 10 biler, fordelt på 8 ladestasjoner. Kople er leverandør.

Her kan man lade inntil 10 biler, fordelt på 8 ladestasjoner. Kople er leverandør. Sure Hotell Studio by Best Western Ole Bull, Bergen: Hotellet har samarbeid med Aimo City Park P-hus, som ligger cirka 200 meter fra hotellet. Her får hotellgjester 20 prosent rabatt.

Hotellet har samarbeid med Aimo City Park P-hus, som ligger cirka 200 meter fra hotellet. Her får hotellgjester 20 prosent rabatt. Sure Hotel by Best Western, Narvik flyplass: Her har de planer om å få ladepunkt på plass før sommeren.

Ved BW-hotellet i Steinkjer har de tatt høyde for at behovet kan endre seg og har tilpasset elkursene, slik at de kan utvide med ytterligere flere ladepunkter.

Får dere mange henvendelser angående lademuligheter for elbil?

– Vi ser at lademuligheter for elbil er noe våre gjester etterspør og setter stor pris på når de bor hos oss. Våre hoteller, som har tilgang til egen parkering, jobber derfor med å utvide og anskaffe lademuligheter for våre gjester, sier Johannessen.

Strawberry

Nordic Choice endret navn til Strawberry tidligere i år. Hotellkjeden til Petter Stordalen har over 200 hoteller i Norden, der nesten halvparten er i Norge.

Her har de jobbet med løsninger en stund, men vi har ikke fått kontakt med hotellkjeden i år. Til elbil.no i fjor ble det bekreftet at det skjer ting på ladefronten:

– Vi har signert en rammeavtale med en leverandør for å levere ladepunkt, men vi har også individuelle avtaler, sa kommunikasjonsrådgiver Trude H. Laberg i Nordic Choice Hotels.

Laberg fortalte at hotellkjeden jobber med reservasjonsløsninger. De var i oppstartfasen på et pilotprosjekt for å inkludere lademuligheter i deres bookingsystemer.

Det er uansett bra at Strawberry nå har informasjon om hoteller med lademuligheter på deres hjemmesider. Under servicetilbud ved valgt hotell leter du deg til «Parkering». Der vil det stå om det er mulighet for lading av elbil.

Er du medlem i Elbilforeningen får du for øvrig 15 prosent rabatt på overnattinger hos Strawberry.

Rabatten gjelder i helger – fredag til mandag hele året – og alle dager i skoleferier, samt hele fellesferien i sommerperioden.

Classic hotels: Avtale med ladeselskap skal sikre gode lademuligheter

Hotellkjeden Classic Norway Hotels inngikk en avtale i fjor med ladeselskapet Kople om opprettelse og drift av ladetilbud ved deres 22 hoteller og rorbuer.

– For stadig flere er mulighet til lading en viktig del av denne opplevelsen. Vi i Classic Norway Hotels ønsker naturligvis å legge til rette for dette, sier driftsdirektør og ansvarlig for bærekraftsatsingen i Classic Norway Hotels, Elisabeth Husøy.

Kople tilbyr også døgnåpen ladesupport til gjester ved Classic Norway Hotels sine ladeanlegg.

Til nettestedet dfly.no sier Henning Jensen, kundeansvarlig i Kople for Classic Norway Hotels, at tilgjengeligheten kan økes ved behov.

– Vi tar også ansvar for å holde ladetilbudet relevant fremover, blant annet ved å supplere med flere ladere når ladebehovet øker.

AVTALE SIKRER LADETILBUD: Kople leverer destinasjonsladere til hotellkjeden Classic Norway Hotels. Her fra badehotellet Strand Hotel Fevik, hvor det er installert ti ladepunkt. Foto: Tine Holm-Hansen

De Historiske

De Historiske er en medlemskapsbasert samling av 69 verneverdige hoteller, og var blant de første «hotellkjedene» i Norge som så betydningen av å kunne tilby lademuligheter til gjestene sine.

Våren 2016 ble alle de historiske hotellene oppfordret til å installere ladebokser på parkeringsplassene sine.

Vi har ikke fått kontakt med De Historiske i år, men i fjor tok elbil.no en prat med hotellsjef Martine Fosse ved Knutholmen i Kalvåg i Bremanger kommune, et av hotellene blant De historiske:

– Vi bygde ut før det var noen hurtigladere i denne delen av fylket, og folk lurte jo i begynnelsen på hvorfor vi satte opp ladebokser for elbil. Men så merket vi med en gang at etterspørselen ble veldig stor, sier hotellsjef Fosse.

MARTINE FOSSE, HOTELLSJEF VED KNUTHOLMEN: – Elbilladere er noe av det første mange av gjestene spør om før de booker rom, egentlig. Derfor bygde vi ut de første ladepunktene for fire år siden, og siden har vi bygd ut litt og litt, sier hotellsjefen. Foto: Markus Rotevatn / elbil.no.

Thon

Vi har gjort gjentatte forsøk på å få noen i Thon Hotels – som har over 80 hoteller i Norge – til å fortelle hva de eventuelt gjør med ladetilbudet ved sine hoteller. Så langt har vi ikke lyktes med å få svar fra noen der.

I fjor fortalte Ove Skrøvseth, direktør for forvaltningsoppdrag i Olav-Thon-gruppen, at ladetilbudet er en viktig del av bærekraftarbeidet til hotellkjeden.

De hadde også store mål i 2023:

– Vårt mål er at alle våre hoteller, som disponerer egne parkeringsplasser, skal kunne tilby lading til sine gjester i løpet av 2023.

Elbil.no var derfor veldig spent på å høre statusen rundt dette før elbilferierende begynner å strømme til, men har altså ikke fått svar.

Vi vil oppdatere denne artikkelen dersom vi får svar.