Parkering for elbil

Skagerak Energi og Circle K vil gjøre anleggsbransjen grønnere: Skal levere mobile lade­stasjoner til bygge­plasser

MOBILE LADESTASJONER: Battericontainerne er utviklet av Skagerak Energi og lades hos Circle K. På bildet får en battericontainer etterlengtet påfyll hos Circle K ved E18 i Bamble, Telemark. Foto: Skagerak Energi

– Så lenge det går en vei dit, kan vi levere energi nesten hvor som helst i Norge. Og når batteri­containerne går tomme, henter, lader og leverer vi dem tilbake.

Dette sier Anders Kleve Svela, leder for E-Mobility-enheten i Circle K Norge. For nå skal det bli både enkelt og praktisk for anleggsbransjen å velge utslippsfrie løsninger.

I dag meldte nemlig kraftselskapet Skagerak Energi og Circle K at de har startet et samarbeid om å levere battericontainere til bygg- og anleggsplasser i hele Norge.

– Vi skal bli en brobygger for elektrifiseringen av norsk bygg- og anleggsbransje, fastslår Kenneth Andersen, forretningsutvikler i Skagerak Energi.

BATTERIFRAKT: Battericontainerne lades hos Circle K og fraktes til byggeplasser. Battericontainerne er utviklet av Skagerak Energi og har en kapasitet på 576 kilowattimer (kWt), med en ladehastighet på opptil 360 kW. Foto: Skagerak Energi.

Henter, lader og leverer

I tidlige faser av bygge- og anleggsprosjekter er det ofte knapphet på elektrisitet og effekt. Den manglende kapasiteten i strømnettet har derfor vært en av hindringene for satsingen på utslippsfrie anleggsplasser i Norge.

Mobile ladestasjoner vil gjøre det mulig å bruke elektriske maskiner i områder med begrenset eller ingen strømnett.

Samarbeidet kommer på et gunstig tidspunkt. Nylig annonserte nemlig Enova to støtteprogram som skal stimulere til utslippskutt i bygg- og anleggsbransjen:

Det ene skal bidra til kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner, mens det andre retter seg mot støtte til innkjøp av mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner.

Bygg- og anleggsbransjen i Norge står årlig for om lag to millioner tonn CO2-utslipp. Globalt kommer nesten 40 prosent av verdens totale utslipp fra denne virksomheten.

Håper på smittende effekt

Samarbeidet mellom Skagerak Energi og Circle K – med Enova sine nye støtteordninger – er en god start mot målet om utslippsfri anleggsvirksomhet innen 2030.

Andersen peker på at samarbeidet mellom Skagerak Energi og Circle K vil bidra til at satsingen nå skaleres og videreutvikles.

– Ambisjonene har vært der, men tilgangen på fornybar energi har vært en bremsekloss. Nå forandrer alt dette seg, og det er opp til byggherrene, særlig de offentlige, å gripe sjansen som ligger der, sier Andersen.

Fakta om battericontainerne: Utviklet av Skagerak Energi som også tar ansvar for hele prosessen – fra lading til batteribytte.

Ladecontainere med batterier på 576 kWt kapasitet, har mulighet til å lade opp en elektrisk maskin med hele 360 kW per uttak. Dette er mer enn en dobling av effekten i dagens løsninger.

To batterier kan kobles sammen slik at kapasiteten økes opp til 1.152 kWt.

Dette er verdens første helhetlige offgrid-løsning for bygg- og anleggsbransjen.