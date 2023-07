Parkering for elbil

Nå er Hyundai Ioniq 5 N avduket: Skal omvende de mest hardbarka bensinhoder

LEKETØY FOR VOKSNE: Hyundai frir til både el- og fossilfrelste med den nye Ioniq 5 N. Alle foto: Hyundai

Hyundais elektriske sportsbil-debut prøver tydeligvis å gjenskape kjøreopplevelsen av en fossildrevet bil.

Hyundai har gitt elektrifiseringen av sin høy-ytelses N-avdeling en kraftig kick-start med den nye Ioniq 5 N.

Den sterkt rally-inspirerte crossoveren er den første helelektriske Hyundai-modellen fra selskapets N-avdeling, teamet bak i20 N og i30 N.

Den tekniske-sjefen for Hyundais N-avdeling, Tyrone Johnson, sier Ioniq 5 N er bilen som skal «elektrifisere lidenskapen for kjøring».

Drifting-profilen Joachim Waagaard beskrev bilen som «absolutt en av de kuleste jeg har kjørt» da han fikk teste bilen på isbane i vinter:

Se også videoen under:

Kraftige oppgraderinger

Ioniq 5 N bruker den samme elbilplattformen E-GMP (Electrified-Global Modular Platform) fra vanlige Ioniq 5 – men får et større 84 kilowattimers batteri, et spesialtilpasset firehjulstrekksystem og en lang liste med forbedringer for å optimalisere kjøreegenskapene:

42 ekstra sveisepunkter for ekstra karosseristivhet.

Forsterket motor- og batterifester, underramme og drivaksler.

Spesialdesignede 21 tommers støpte aluminiumsfelger.

Forsterket rattstamme for bedre styrerespons.

N R-MDPS-system (Rack-Mounted Motor-Driven Power Steering) for økt styrekontroll og forbedret momentrespons.

BARSKT DESIGN: Utvendig skiller Ioniq 5 N seg fra standard-modellen med såkalt N Mask-design. Blant annet svarte kontrastelementer og spesialdesignede 21″ aluminiumsfelger. Foran har bilen en N Mask-design og en kraftig frontspoiler. Den oransje fargestripen er en slags elbilsignatur for N-biler.



Hyundai har verken vært beskjeden med teknologi eller N-betegnelser:

N Pedal for raskere motorrespons.

N Drift Optimizer for å opprettholde en optimal driftingvinkel, ved å balansere en rekke kjørekontroller. Blant annet kan sjåføren simulere kløtsjeffekten fra en bakhjulsdrevet bensinbil under drifting.

N Torque Distribution gir variabel momentfordeling mellom for- og bakakslingene. Bilens e-LSD (electronic limited slip differential) på bakakslingen optimaliserer svingegenskapene.

HEFTIG HEKK: En kraftig hekkspoiler, større diffusor og økt sporvidde gir Ioniq 5 N et tydelig sportslig uttrykk.

Pyntet til fest

I motsetning til den nylig testede Kia EV6 GT, har Hyundai gjort en rekke designendringer på utsiden for å skille Ioniq 5 N fra standardmodellen.

Bilen har fått en markant bakspoiler med et trekantet bremselys, samt en frontgrill med aktive luftspjeld og luftinntak for ekstra kjøling.

I tillegg har Ioniq 5 N større diffusorer både foran og bak, som forlenger bilens totallengde med 80 mm.

Når det gjelder dimensjoner, er Ioniq 5 N totalt sett 20 mm lavere og 50 mm bredere i bunnen for å gi plass til Pirelli P-Zero-dekk i størrelsen 275/35R21.

Alt dette blir ytterligere forsterket av en N-stripe i fargen Luminous Orange, som går langs skjørtene.

KLAR FOR RACE: Hyundai har gjort en rekke oppgraderinger på interiøret som ikke bare ser tøft ut. Det skal også optimalisere bilen for banekjøring.

Innvendig fortsetter N-preget med spesialdesignet sportsratt, dørpaneler, metallpedaler, sportsseter, knebeskyttere og leggstøtte.

På lik linje med Kia EV6 GT finner du dedikerte knapper på rattet som brukes til å velge riktig kjøremodus.

Kjøremodusene kan tilpasses og tilordnes til hver knapp i forskjellige kombinasjoner for å maksimere kjøregleden, ifølge Hyundai.

Frir til entusiastene

Ioniq 5 N bygger opp under de tre N-pilarene:

Corner Rascal (sving-råtass), Racetrack Capability (baneklar) og Everyday Sportscar (hverdags-sportsbil).

Ved å aktivere N Grin Boost (maksimerer ytelsen i ti sekunder) får man tilgang til hele 650 hestekrefter, som sender bilen fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder – 0,1 sekund raskere enn Kia EV6 GT.

Hyundai har vært opptatt av å ivareta sportsbil-puristene. For dem er mangelen på motorlyd ofte det største hinderet for å akseptere elbiler.

Med N e-shift og N Active Sound+ simuleres girskift og motorlyd som i en ren bensindrevet sportsbil. Systemet legger til et lite «napp» i kreftene, og en «blipp»-lyd for å gi følelsen av tradisjonell girskifting.

Selvfølgelig inkluderer bilen også launch control (rivstart) og drift-modus.

RALLY-INSPIRERT: Hyundais N-avdeling har sterk tilknytning til motorsport, spesielt rally. Ioniq 5 N lover å levere en ekte sportsbil-opplevelse.

Avduket på bane

Ioniq 5 N bruker regenerativ bremsing for å redusere avhengigheten av mekaniske bremser og dermed minimere effekten av bilens vekt.

Den kombinerer regenerativ og hydraulisk bremsing, og muliggjør bruk av bremser og gasspedal samtidig for venstrefotsbremsing.

Dette er en del av Hyundais mål om å få bensindrevne bilførere til å bytte til Ioniq 5 N og ta med seg sine kjøreteknikker.

Ioniq 5 N ble denne uka avduket under årets utgave av den tradisjonsrike Goodwood Festival of Speed i England.

I videoen nedenfor lover Ioniq 5 N en svært spennende kjøreopplevelse: