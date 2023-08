Parkering for elbil

Tredobler produksjonen av Ford F-150 Lightning: Skal rulle ut 150.000 elektriske pickuper årlig

TRIPLER KAPASITETEN: Denne sommeren har Ford utvidet fabrikken sin i Dearborn, Michigan hvor det nå kun produseres elektriske F-150 Lightning. Elbilmarkedet har nærmest eksplodert i USA, og Ford ønsker å ligge i teten. Foto: Ford

Ford F-150 har vært den mest solgte bilen i USA de siste 46 årene. Nå ønsker Ford å dekke den enorme etter­spørselen etter ebiler med sin Lightning.

Til tross for enorm etterspørsel valgte Ford å stenge fabrikken som lager Ford F-150 Lightning seks uker i sommer.

På denne tiden har fabrikken ekspandert, maskiner er byttet ut og rundt 750 ansatte har fått ytterligere opplæring.

Men denne uken gjenopptok Rouge Electric Vehicle Center (REVC) i Dearborn, Michigan, produksjonen. Nå har de fått kapasitet nok til å tredoble produksjonen, melder InsideEVs.

Norge viktig for Ford

Full produksjonstakt skal nås i september, og ved utgangen av 2023 skal Ford-fabrikken ha produsert 70.000 el-pickuper.

ALT ER STORT I AMERIKA: Ford F-150 Lightning er intet unntak. Nå immigrerer snart storkaren til Norge. Den elektriske pickupen vil koste fra 1.183.000 kroner og får suveren tilhengerkapasitet. Foto og video: Ole-Petter Spaun og Jamieson Pothecary / elbil.no

Produksjonsdirektør ved Ford Motor Company, Debbie Manzano, sier at denne milepælen er et resultat av mye og hard jobbing:

– Vi ser frem til å få disse F-150 Lightning pickupene ut til kundene, fra USA og hele veien til Norge.

OPPSKALERING: Produksjonen av Ford F-150 Lightning vil se slik ut resten av 2023 (grått felt). Den vil økes måned for måned. Årsproduksjonen vil til slutt ende på 70.000 elektriske pickuper. Legg merke til at Norge er nevnt sammen med Canada og USA. Kilde: InsideEVs

For elbillandet Norge er viktig for Ford, og det var også her de spilte inn store deler av reklamefilmen til pickupen:

NO WAY! Lanseringsfilmen til Fords elektriske lyn-lastebil ble blant annet spilt inn på Norefjell og Golsfjellet. Musikken er også norsk, nemlig «Spirit in the Sky» av Keiino.

Fra 2024 skal fabrikken i Michigan kunne sette sammen 150.000 Ford F-150 Lightning i året.

Det amerikanske markedet for elbiler vokser med 40 prosent eller mer år for år. Det er en enorm vekst, og Ford ønsker fortsatt å sitte i førersetet når det gjelder markedet for pickuper.

Med langt høyere produksjon, kan det hende det blir lettere å få tak i bilene her hjemme også.

PÅ SAMLEBÅND: Rouge Electric Vehicle Center (REVC) ble åpnet i 2021. Etter to års drift har de utvidet fordi det er sånn rift om de elektriske pickupene. Her settes sikkerhetsseler inn i en Ford F-150 Lightning på fabrikken like utenfor den gamle bilbyen Detroit. Foto: Ford

Trynefaktoren gjelder

Til nå har Ford Norge lagt opp til at man må søke om å få kjøpt bilen. Her må du svare på hvor gammel du er, hva du skal bruke bilen til og hvor mange følgere du har på samtlige sosiale medier.

Men utspørringen stopper ikke der.

Du blir også spurt om hvilken bil du kjører og om du ikke har Ford, blir du bedt om å kjøpe en Mustang Mach-E for å «snike» i køen.

Du får heller ikke lov til å selge pickup-en før det har gått ett år.

Her er det altså ren trynefaktor på om du får tak i arbeidsbilen eller ikke. Nesten litt som å få tak i de dyreste Ferrari-ene og Bugatti-ene.

Det gjenstår å se i hvilken grad den digre doningen vil konkurrere i det norske bilavgiftssystemet.