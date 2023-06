Bil i Oslo-appen oppdatert i dag: Slik får du til gatelading i hovedstaden nå

ENDRING: I dag ble Bil i Oslo-appen oppdatert. Les denne saken hvis du skal gatelade i byen nå eller i nær fremtid. Foto og skjermdumper: Martin Thronsen / elbil.no

En ny løsning for lading er under gradvis opprulling i hovedstaden nå – men fremgangsmåten for å få ladet varierer foreløpig med hvor du befinner deg. Se hvordan her.

Ting endrer seg denne uka for deg som gatelader i Oslo.

– Mot slutten av denne uka, og senest tidlig i neste uke, skal alt være likt for dem som gatelader i Oslo, uavhengig av hvor i byen du lader og hva slags type ladestolpe som er der, forteller Sara Teige Kalsås i Bymiljøetaten, som drifter hovedstadens kommunale ladestolper.

Noe forsinket skjer altså fra i dag det vi nylig fortalte om her på elbil.no, en endring i det tekniske baksystemet som medfører at fremgangsmåten for å få ladet endres noe for byens gateladere:

I dag ble nemlig kommunens «Bil i Oslo»-app oppdatert.

Denne appen trenger du nå og fremover for å få «åpnet» ladestolpene, i tillegg til at du betaler for ladingen/parkeringen i samme app.

Tidligere har de fleste brukt ladebrikke for å åpne ladepunktene, og så har man betalt for ladingen/parkeringen via Bil i Oslo-appen. Framover må alt gjøres i appen.

Sånn sett blir det nye systemet enklere for mange brukere, men foreløpig er den nye løsningen altså ikke ferdig utrullet over alt i byen.

Når du åpner appen første gang etter oppdateringen, vil du støte på denne meldingen:

FRYKT IKKE: Når du får denne meldingen i Bil i Oslo-appen, trykker du bare «Ok», og så oppdateres appen.

Midlertidig: Ulik prosedyre avhengig av type ladestolpe

Allerede fra i dag er kommunens ladestolper av typen Ensto klargjorte for åpning av ladestolpen og betaling i appen.

Disse ladestolpene ser slik ut:

Skal du lade ved en slik ladestolpe (og i løpet av noen dager fra nå: på alle ladestolpene i Oslo), vil du kunne se en nedtrekksmeny i appen der du får beskjed om å velge ladepunkt.

Merk at du først må velge ladelokasjon i appen, men appen vil fange opp hvor du geografisk befinner deg, så dette vil være ganske intuitivt for de fleste.

Deretter sjekker du nummeret på ladepunktet du vil bruke, og velger dette i appen:

Etter at du har valgt riktig ladepunkt, er det bare å velge hvor lenge du vil stå og lade, og trykke «parker og betal».

Schneider-stolpene klargjøres straks

Men det finnes ytterligere to typer ladestolper i Oslo som i skrivende stund ikke er helt klargjorte for den nye løsningen, og hvor prosedyren for å få ladet er slik den var tidligere – i hvert fall en kort stund til.

– Schneider-ladestolpene klargjøres for appen onsdag og torsdag denne uken, opplyser Kalsås i Bymiljøetaten.

Disse ladestolpene ser slik ut:

SCHNEIDER KLARGJØRES SCHNELL: Altså for å kunne åpnes via Bil i Oslo-appen.

Her må du altså i skrivende stund åpne ladestolpen med en RFID-brikke, for eksempel Elbilforeningens svarte ladebrikke – altså hvis du ikke får opp nedtrekksmenyen i Bil i Oslo-appen som ber deg velge ladepunkt.

Men fra fredag denne uken skal også disse ladepunktene være oppdatert til ny løsning. Da blir altså eneste mulighet også for disse ladestolpene å åpne laderen og betale for ladingen i Bil i Oslo-appen. Dermed vil ikke ladebrikker fungere lenger på disse heller.

De gamle Mennekes-stolpene sist ut

I tillegg har byen en del eldre og nokså sakteladende ladestolper av typen Mennekes.

MENNEKES IN ACTION: Laderne av denne typen klargjøres aller sist for Bil i Oslo-appen, det skjer senest i begynnelsen av neste uke.

– Disse ladepunktene er de siste som klargjøres for Bil i Oslo-appen. Vi håper vi skal være klare med disse i appen fredag, men det kan bli så sent som mandag eller tirsdag neste uke, sier Kalsås i Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten og Kalsås understreker at i slike tekniske prosesser kan det forekomme endringer rundt hvilke type ladere som blir tatt når, og hvilke dager selve flyttingen skjer.

Forvirret?

Et siste tips kan være å se etter dette ladesymbolet på kartet i Bil i Oslo-appen. Det viser ladelokasjonene der du både åpner laderen og betaler for ladingen rett i appen.

Hvis ikke ladesymbolet dukker opp der du skal lade, bruker du inntil videre gammel metode med ladebrikke for å åpne ladepunktet.

I skrivende stund er det bare de 66 ladelokasjonene med Ensto-ladere som dukker opp da – men fra midt i neste uke skal altså samtlige av de kommunale ladestolpene dukke opp i appen på denne måten.