Midlertidig løsning for deg som gatelader i Oslo: Nå MÅ du bruke «Bil i Oslo»-appen

NYTT MIDLERTIDIG SYSTEM: I Oslo kan du fra neste uke bare bruke Bil i Oslo-appen når du skal lade på byens kommunale ladestolper. Den gode nyheten er at du i perioden både starter ladingen og betaler for den i én og samme operasjon. Foto: Martin Thronsen / elbil.no

Fra neste uke kan du bare bruke appen «Bil i Oslo» for å starte ladingen (og betale for den) på kommunens ladestolper. Ladebrikker vil ikke fungere.

Dette melder Bymiljøetaten i Oslo i en pressemelding i dag.

Fra et stykke ut i neste uke og gradvis utover sommeren må du bruke appen «Bil i Oslo» til å betale og starte lading på kommunale ladeplasser.

Du kan ikke lenger bruke RFID-brikker (som Elbilforeningens svarte ladebrikke eller andre ladebrikker) for å starte ladingen – eller betale for ladingen med andre apper.

Du kan imidlertid fortsatt betale på automat hvis du ønsker det, men selve strømtilgangen må du starte og stoppe fra appen «Bil i Oslo».

Starter lading og betaler for den med ett tastetrykk

Dette skriver Bymiljøetaten, som også har orientert kort om dette på sin nettside om elbillading i Oslo:

«Ladestolpene skal i løpet av sommeren flyttes gradvis over på nytt system, men vi anbefaler at alle som benytter ladeplassene allerede nå laster ned Bil i Oslo-appen og har den klar til bruk. Vi oppfordrer også til å være ekstra oppmerksom på at ladeøkten faktisk er startet og betalt på riktig måte.»

Den gode nyheten er dette:

Med den nye app-løsningen vil man kunne starte ladingen og betale for parkeringen med ett tastetrykk.

Dette er en forenkling fra tidligere løsning, der man betalte for parkering i én app og startet lading med en annen app eller en RFID-brikke.

Hvorfor skjer endringen?

Årsaken til den midlertidige endringen er at Oslo kommunes avtale med nåværende leverandør av baksystem og app utgår i slutten av juni.

Bymiljøetaten melder at et nytt system er nå anskaffet, men for å sikre en smidig overgang til nytt system er det nødvendig å dele prosessen opp i to faser.

«Når implementering av nytt system er gjennomført og vi ser at det fungerer, vil vi åpne for flere løsninger for brukerne», skriver Bymiljøetaten.

Men siden dette er midlertidig, hva er så planene videre?

«I fase to planlegges det å åpne for roaming, altså at man kan bruke flere apper til både betaling for lading og parkering på de kommunale ladestasjonene. Dette krever noe mer omfattende tilpasning, samt teknisk integrasjonsarbeid mot nytt baksystem», skriver etaten.

Planlegger for kilowattimeprising

Bymiljøetaten avslutter pressemeldingen sin slik:

«Vi planlegger å åpne for roaming samtidig med kilowattimeprising som først må behandles av Bystyret. Dette jobbes det med utover høsten.»

Dette har Bymiljøetaten gitt elbil.no antydninger om tidligere, nærmere bestemt i artikkelen nedenfor fra tidligere i år, da etaten begynte å merke ladestolpene med hvilken ladehastighet/effekt hver enkelt ladestolpe kan levere:

I samme artikkel kunne Bymiljøetatens Sara Teige Kalsås fortelle at når alt dette er på plass, vil du også kunne lade/betale på Oslos kommunale ladestolper også med Ladeklubben-appen til Elbilforeningen, om du når den tid kommer foretrekker det.

Elbil.no kommer tilbake med mer om denne saken når den midlertidige løsningen rulles ut en gang i neste uke.