Volvo tar bærekraft-grep: Slutt med skinn i elbilene

NÅ ER DET SLUTT: Kjøper du elbil fra Volvo, kan du ikke lenger velge skinn i interiøret.

Volvo fjerner seg fra materialer som stammer fra dyr.

Verden går i loop. Før i tiden var de aller fleste biler utstyrt med stoffseter, dyrere modeller fikk velur. Kun de aller dyreste hadde skinnseter. Og så kom skinnsetene for folket, skai-setene, som var livsfarlig varme om sommeren og iskalde på vinteren.

Vi fikk forsmaken på den nye filosofien i Polestar 2. Der brukes restmaterialer fra gamle korker og fiskegarn i interiøret. Volvo viste også noen fantastiske stoffseter da de lanserte V60 i sin tid, men som ikke slo helt an, siden det ble enda dyrere enn skinn.

VEGANSK: Heretter bruker man 100 prosent resirkulerbare materialer i elbilene fra Volvo. Aller helst er de allerede resirkulerte, slik at man ikke bidrar til nye oljebaserte produkter.

Begynner nå

Til nå har Volvo kun hatt XC40 Recharge i elbil-sortimentet, men modellene kommer på rekke og rad frem til 2030. Da skal alle Volvoer gå på strøm. Første bil ut med kunstskinn er nylig lanserte C40 Recharge.

Nordico, et nytt interiørmateriale utviklet av Volvo Cars selv, består av tekstiler laget av resirkulert materiale som PET-flasker, biomateriale fra skoger i Sverige og Finland og korker resirkulert fra vinindustrien. Dette materialet introduseres i neste generasjon Volvo-modeller.

Innen 2025 tar selskapet sikte på at 25 prosent av alt materiale i nye Volvo-biler skal bestå av resirkulert og biobasert innhold, som en del av selskapets plan om å være en fullstendig sirkulær og klimanøytral virksomhet innen 2040.

ULL: Volvo V60 har et aldeles nydelig stoffinteriør, men som aldri ble noen hit, da det er like dyrt som skinn. Selv disse ullproduktene er sporbare, med tanke på dyrevelferd.

Og det gjelder ikke bare for innredning. Volvo Cars ønsker også å redusere bruken av restprodukter fra dyr, som vanligvis brukes i eller ved produksjon av plast, gummi, smøremidler og lim, enten som en del av materialet eller som en kjemikalie i produksjon eller behandling.

Husdyrhold er estimert å være ansvarlig for rundt 14 prosent av de globale menneskeskapte klimagass-utslippene, og majoriteten av dette kommer fra storfeoppdrett, ifølge deres pressemelding.

Volvo Cars tar i pressemeldingen et tydelig etisk standpunkt for å «hindre dyremishandling». Om de mener kjøttindustri, der alle dyreproduktene som brukes i dag kommer fra, er dyremishandling eller god bruk av dyret, sier ikke pressemeldingen noe om.

I selskapets klimaplaner er det også et mål om at alle de nærmeste leverandørene, inkludert material-leverandører, skal bruke 100 prosent fornybar energi innen 2025.

FREMTIDEN: Skissene til den kommende helelektriske SUV-en har et vesentlig mer moderne uttrykk enn gamlingen XC90 som ruller på veiene i dag.

Materialvalg for fremtiden

Volvo Cars har også nylig utarbeidet en rapport om fremtidens materialvalg innen tekstilbransjen, i samarbeid med det britiske konsulentselskapet The Future Laboratory.

Rapporten, The Rise of Concious Design, konkluderer blant annet med at designere over hele verden nå jobber aktivt med å finne bærekraftige høykvalitetsmaterialer for å skape morgendagens luksusprodukter.

Når det gjelder stoffsetene, som fortsatt inneholder materialer fra dyr, vil de fortsette å tilby ullblandingsalternativer fra leverandører som er sertifisert for sin kildeansvarlighet, fordi selskapet ønsker å sikre full sporbarhet og dyrevelferd i ullforsyningskjeden.

OFRET: Det har gått med en del kuer i Volvos interiører til nå. Det blir det slutt på innen 2030.

SNUR ALLE STEINER: Stuart Templar, Director for Sustainability, ser på alle aspekter ved bilprodukjsonen og lover full åpenhet i hele verdikjeden.

– Å være en fremtidsrettet bilprodusent, betyr at vi må adressere alle områder innen bærekraft, ikke bare CO2-utslipp. Ansvarlig innkjøp er en viktig del av dette arbeidet, og dette inkluderer dyrevelferdshensyn. Å gå skinnfritt i våre rene elbiler, er et godt grep for å adressere denne utfordringen, sier Stuart Templar, direktør for global bærekraft i Volvo Cars.

Volvo tar dette grepet fordi selskapet mener at det å gå skinnfritt er ett skritt i riktig retning, men alene ikke nok for å kunne si at bilene er fullstendig veganske.

Ved å tilstrebe å erstatte disse materialene i så stor grad som mulig, tar Volvo Cars et tydelig etisk standpunkt for å hindre dyremishandling. Målet er at dette vil bidra til redusert etterspørsel etter materialer som inneholder animalske produkter.

– Det blir en utfordring å finne fullstendig dyrevennlige produkter og materialer, men det er ingen grunn til å unngå dette viktige temaet. Dette er en reise verdt å ta. En fremtidsrettet og bærekraftig mentalitet betyr at vi tør å stille oss selv vanskelige spørsmål, og deretter jobber aktivt med å finne svarene, sier Templar.