Sykkelritt-arrangør bruker Arctic Race of Norway som prøvekanin: Snart blir også følgebilene i Tour de France elektriske

THOR HUSHOVD IMPONERT: – Dette er noe andre store sykkelritt, og idrettsarrangement for øvrig, legger merke til, sier sykkellegenden Thor Hushovd. I sin tid var han den første sammenlagtvinneren av Arctic Race of Norway, nå er han ambassadør for sykkelrittet. Foto: Rune Dahl

Følgebilene i verdens mest kjente sykkel-race er i dag hybridbiler. Men nå som sykkelløpet i nord har bevist at elbilene gjør jobben, kan veien bli kort for at selveste Tour de France følger etter.

Sykkelrittet Arctic Race of Norway ble avsluttet i helgen, og i år hadde arrangementet et historisk sus for dem som er opptatt av elbiler.

I år ble nemlig det nordlige sykkelløpet verdens første race fra UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) som kun brukte elektriske følgebiler.

Mål om et utslippsfritt Tour de France

Det er ikke unaturlig at det er nettopp Arctic Race of Norway som viser vei og arrangerer verdens første Pro Tour-sykkelritt med kun elektriske følgebiler.

Arrangementet er eid av ASO, den samme organisasjonen som eier Tour de France. Og ASO bruker nå Arctic Race of Norway som et prøveprosjekt for å se hvordan de kan jobbe mot et mer klimavennlig Tour De France i fremtiden.

Å kutte i utslippene til følgebilene er en viktig del av dette.

Følgebilene i Tour de France er i dag hybridbiler, men målet er altså å kjøre helt uten lokale utslipp så raskt som mulig.

Og nå som testkaninen Arctic Race of Norway har gjennomført årets løp med bare biler som følgebiler, kan det være lov å håpe på at Tour de France vil følge raskt etter – kanskje allerede til neste år.

Mobil ladepark

Elbil- og teknologiprodusenten Xpeng har bidratt til at årets ritt ble arrangert med kun elektriske følgebiler, og stilte opp med hele 129 elbiler til arrangementet.

De har blitt en offisiell samarbeidspartner med Arctic Race of Norway, nettopp for å bevise at det var mulig å arrangere store sykkelritt med bare elbiler som følgebiler.

TRÅKKER TIL: Her fra etappen Kautokeino – Alta. Foto: Foto: Billy Ceusters

I Nord-Norge er ladenettverket svært lite utbygd sammenlignet med lenger sør i landet.

Derfor har Xpeng i samarbeid med det finske laderprodusenten Kempower stilt med en egen mobil ladepark for å sikre at følgebilene skulle ha tilstrekkelig med lademuligheter underveis.

Hushovd imponert

Sykkelsportlegenden Thor Hushovd var første sammenlagtvinner at Arctic Race of Norway, og er fremdeles tett knyttet til løpet som ambassadør. Han er full av lovord om både løpet og de elektriske følgebilene:

– Xpeng har vært et veldig positivt bekjentskap under årets Arctic Race of Norway, og jeg har fått prøve ut både P7- og G9-modellen. Bilene er veldig komfortable og byr på virkelig gode kjøreopplevelser langs veien, sier Hushovd i en pressemelding fra Xpeng.

SYKLIST BAK RATTET: Thor Hushovd er ambassadør for Arctic Race of Norway. Foto: Rune Dahl

Han lar seg også imponere av jobben som er gjort av arrangøren og Xpeng for å sikre et mer klimavennlig sykkelritt.

– At Arctic Race of Norway og Xpeng i fellesskap har klart å gjøre rittet helelektrisk, er spennende og fremtidsrettet. Dette er noe andre store sykkelritt, og idrettsarrangement for øvrig, legger merke til. Jeg opplever også at rytterne og lagene er veldig positiv til dette, sier Hushovd.