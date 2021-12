Elbil og periodisk kontroll: Snart EU-kontroll? Husk dette!

SJEKKLISTE FØR EU-KONTROLLEN: Drar du gjennom punktene i denne artikkelen, kan du kanskje spare både deg for tid, penger og ergrelser i forbindelse med EU-kontrollen.

Hvis du vil slippe å dra flere ganger på EU-kontroll, sjekker du denne lista før du drar.

Det er ikke mange gamle elbiler på markedet ennå, men noen er det. Og når bilene blir fem år, må de inn på periodisk kjøretøykontroll, populært kalt EU-kontrollen.

Deretter skal elbilen din til kontroll annethvert år.

Ditt ansvar å vite når

Før fikk du påminnelse fra Statens vegvesen i brevs form. Nå er du forpliktet til selv å vite når den skal utføres – og sørge for at fristen blir overholdt.

Når den skal inn til kontroll, avhenger av årsmodell og siste tall i skiltnummeret.

Noen verkstedkjeder legger deg inn i registeret og minner deg på det, om du ønsker det. Ellers kan du jo gjøre det selv i kalenderen din.

Er du i tvil om når bilen skal inn? Sjekk det her.

OMFATTENDE: Thor Ove Tschicaja er mekaniker på Ryes Bilsenter i Horten, og ser ofte rustne bremseskiver på elbiler.

Omfattende sjekkliste

Under periodisk kjøretøykontroll går man gjennom en hel rekke punkter på bilen, hovedsakelig med tanke på sikkerhet, men sjekkpunkter inkluderer også støy og utslipp.

De to sistnevnte er det jo heldigvis ikke så mye av for oss som kjører elbil.

Hva som sjekkes, kan du finne ut her.

Noen bruker EU-kontrollen til å finne ut hvor mye feil det er med bilen, men de fleste vil jo slippe å dra mer enn én gang for å fremvise bilen. Å potensielt forlenge prosessen på denne måten koster jo både tid og penger hvis det oppdages feil.

Mange av sjekkpunktene har ikke bileiere flest mulighet til å sjekke selv, som kvaliteten på bremsevæsken, om det er rust i bremserør etc.

Men noen av EU-mangellappene som er ekstra irriterende å få tilbake, er såkalte toer-feil, altså feil som gjør at bilen må vises én gang til.

Disse kan du se over selv.

– Enkelte ting kan du enkelt sjekke og gjøre noe med selv før du dukker opp på kontrollen, sier Pål Rye Smørsteen. Han er eier og daglig leder av Ryes Bilsenter AS i Horten.

Sjekk ut tipsene hans nedenfor:

SJEKK SELV: Noen overraskelser kan du unngå ved EU-kontrollen, mener Pål Rye Smørsteen ved Ryes Bilsenter.

Sjekk dette:

Husk ladekabel: Et av kontrollpunktene er å sjekke om ladekabelen er i orden. Men det blir ikke mangellapp dersom du ikke har den med.

Spylervæske: Sikt er et av kontrollpunktene. Vindusspyleren skal fungere. Den får man ikke sjekket uten spylervæske.

Vinduer: Det kan ikke være skade på mer enn 10 mm i diameter i synsfeltet. Store skader utenfor synsfeltet er også ulovlig – også ut av fremre sideruter skal det være god sikt. Mørk film gir feil på fremre sideruter. Er rutene for slitt, kan også dette gi mangel.

Vindusviskere: Ikke lever bilen på EU-kontroll med dårlige vindusviskere. Da blir utsikten(e) til å få den godkjent straks mørkere.

Speil: Du kan ikke ha skader på selve speilet. Merk at den elektriske speiljusteringen ikke nødvendigvis må fungere dersom det fremdeles er mulig å justere speilene manuelt på utsiden, så her skal du ikke få anmerkning dersom det er tilfelle.

Lys: Sjekk at alle lyspærene er i orden. Også skiltlyset. Bilens reflekser må også være hele. Med mindre du har LED-lys på bilen, bør de fleste kunne klare å skifte dem, eller eventuelt ringe en venn og få hjelp.

Dekk: Du trenger bare å vise bilen med dekkene den står på. Sjekk at det ikke er skader og unaturlige buler, hvert fall på utsiden. Sjekk at de har tilstrekkelig mønsterdybde. Sjekk også at at de er montert med riktig rulleretning (det står piler på dekksiden). Sjekk videre at at de er jevnt slitt. Er de skakkslitt, er det høyst sannsynlig noe feil med understellet. Enten feiljusterte hjulvinkler eller slitte foringer. Dette må fikses.

Felger: Er det kast i hjulene dine. Det kan være så enkelt som et lodd som har løsnet på felgen eller snø eller is på vinterstid. Men skyldes det skade på dekk eller felg, godkjennes ikke bilen.

Bremser: Mange får feil for rustne bremseskiver, ikke bare elbiler. Grunnen er massiv salting, og for elbilistenes del: lite bruk av bremsene. Elbilister er som kjent ekstra utsatt for dette på grunn av elbilens regenerering og at de fleste elbilister dermed bruker bremsene langt mindre enn fossilbilister. Ser du at skivene er overdrevent rustet, er sjansen stor for at de må byttes, selv om ikke bilen er spesielt gammel.

Bremsetips: Ønsker du lenger levetid på bremseskivene dine, må du ta en litt hard oppbremsing eller trekke litt i håndbrekket dersom du har manuelt håndbrekk. Da varmer og tørker du skivene fri for fukt og salt. Ofte anbefales det å ta noen harde oppbremsinger før man leverer bilen på kontroll. Det kan i noen tilfeller være nok. Har du dyp pedal, skyldes det enten utslitte bremser eller dårlig bremsevæske. Må du dra ekstra langt et i manuelt håndbrekk, er trolig bremsene utslitt. Da må du forberede deg på et verkstedbesøk.