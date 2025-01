Parkering for elbil

SNART FERDIG: Elbilappen har funnet veien for mange elbilister i sin tid. Om kort tid stenges den og ruteplanleggeren flyttes over i appen Ladeklubben. Foto: Elbil.no

Etter 7 år og over 200 000 nedlastinger er Elbilappens tid omme. Snart samles alt i du trenger i samme app.

Elbilappen vil om kort tid bli avviklet etter lang og tro tjeneste til våre medlemmer.

Vi slår de to appene våre sammen og flytter viktige funksjoner over i appen Ladeklubben, slik at du bare trenger å bruke én app.

Les videre for å se hva som endrer seg!

Ny og bedre

Martin Fossum, leder for Ladeklubben, har ansvaret for sammenslåingen av appene. Han oppsummerer det på denne måten:

– Fordelen er at medlemmene ikke trenger å være forvirret over hvilken app som gjør hva lenger, betrygger han.

OPTIMISTISK: Leder for Ladeklubben, Martin Fossum, er sikker på at medlemmene vil trives med at appene våre slås sammen.

– Nå kan de lage en kjørerute, få forslag til hvilke ladestasjoner som passer best, registrere kort og starte lading i samme app!

Ladeklubben ble lansert sammen med den blå brikken i 2022 og har nylig overtatt den populære ruteplanleggeren fra Elbilappen.

Den eneste forskjellen er nå at kartet og ruteplanlegger kun foreslår de ladeselskapene Elbilforeningen har avtale med. For selskaper som Mer, Circle K, Eviny og Tesla må man bruke deres respektive apper.

Se denne siden for oversikt over hvem vi har avtale med.

Før jul ble det også lansert en funksjon med smartlading i Ladeklubben og snart vil også medlemskortet ligge på plass.

Dermed trenger medlemmene ikke lenger å ha Elbilappen på telefonen.

– Selv om Ladeklubben først og fremst er en app for Elbilforeningens medlemmer, så vil du fortsatt kunne søke etter ladestasjoner uten å logge inn, sier Fossum.

– Ladeklubben vil ha en åpen versjon tilgjengelig hvor alle kan se kartet vårt. Det viser alle stasjoner som fungerer med den blå brikken, sier han.

Dermed blir det litt enklere å være medlem av Elbilforeningen fremover.

Er du i det nostalgiske hjørnet kan du lese videre for en tur tilbake i tid til den gangen vi først lanserte Elbilappen.

Klart behov

Elbilappen ble publisert sommeren 2017. Det var fordi medlemmene våre manglet en god oversikt over ladestasjoner.

På den tiden var gjennomsnittrekkevidden lavere enn den er i dag og mange vegret seg for å reise til ukjente steder uten å vite hvor de kunne lade.

I vår undersøkelse svarte bare 30 prosent at de hadde dratt på langtur med elbilen sin.

Løsningen ble Elbilappen, et mobilt ladekart med ruteplanlegger som tilpasset seg din elbil.

DEN GANG DA: Slik så det ut på elbil.no da Elbilappen ble lansert i 2017. Mye har skjedd i elbillandet Norge siden den gang.

– Ruteplanleggeren er et lenge etterspurt og savnet verktøy. Elbileierne elsker elbilene sine og vil gjerne bruke dem på ferie og andre langturer. Navigasjonssystemene i dagens elbiler er ofte dårlig tilpasset ladestopp underveis, sa Christina Bu under lanseringen.

Appen utviklet seg etter hvert til å inkludere ladere i hele Europa og fikk støtte for alt av elbiler. Etter hvert fikk den også et eget medlemsområde med digitalt medlemskort og nyheter innebygget.

Nå er tiden over for Elbilappen, da vi endelig har muligheten til å flytte ruteplanleggeren over til Ladeklubben.

– Elbilforeningen takker alle som har lastet ned og tatt i bruk Elbilappen gjennom årene og ønsker dere velkommen til å bruke de samme funksjonene i Ladeklubben, sier Fossum.