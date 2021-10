Bli med, du også! Snart klart for Nord-Europas største EV-konferanse i Oslo

Nordic EV Summit er blitt en av Europas mest anerkjente konferanser. Nå ruller vi i gang igjen – og du kan bli med.

Sett av 10.-11. november!

Etter brak-suksessen i 2019 inviterer Norsk elbilforening med samarbeidspartnere verdensledende aktører og foredragsholdere innen elektrisk mobilitet, bil- og batteriindustri, innovasjon, lading og politikk til Nordic EV Summit 2021 – Entering the Electric Era.

– Utrulling av elektrisk mobilitet både til sjøs, i lufta og på vegen har satt Norge på verdenskartet og viser en av tidens største klima- og miljøsuksesser. Når vi inviterer ledende kvinner og menn til Norge for å diskutere tidenes største trender, utfordringer og muligheter, viser det at vår tids industrielle revolusjon skjer innen elektrisk mobilitet, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

– Nordic EV Summit er blitt den viktigste møteplassen for folk som jobber med elektrisk mobilitet i Nord-Europa, og konferansen skal både inspirere og være en god nettverksarena, sier hun.

Årets ladedebatt – forbrukerne i sentrum

Både i EU og Norge jobbes det med ladestrategier som skal sikre mer forbrukervennlig lading. Forbrukerne krever også endring. Vi tar debatten med både europeisk og norsk ladebransje.

Med fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening som moderator, er vi begeistret over å kunne ønske velkommen til:

Policy Officer i EU-kommisjonen, Alexander Verduyn

CEO i IONITY GmbH, Dr. Michael Hajesch

Executive Vice President Operations Europe Circle K, Hans-Olav Høidahl

CEO i Mer Group, Kristoffer Thoner.

Nordiske batteriløsninger med enormt potensiale

Med en enorm global etterspørsel etter batterier må vi sikre at de blir produsert på en bærekraftig måte. Her er det store muligheter for Norge og Norden til å ta en internasjonalt ledende rolle. Men handling er nødvendig.

Vi tar samtalen mellom relevante aktører. Hvordan sikrer vi en bærekraftig batteriverdikjede?

Med spesialrådgiver Nora Rosenberg Grobæk fra Innovasjon Norge som moderator, er vi glade for å ønske velkommen til:

CEO for Batteriretur og Hydrovolt, Fredrik Andreasen

CEO for Innovasjon Norge, Håkon Haugli

VP, Head of Strategy & Sustainability, Batteries i Hydro, Elise Must

CEO for Morrow Batteries, Terje Andersen.

COP26, EU’s Grønne Giv og europeisk elbilpolitikk

COP26 forhandlingene pågår under Nordic EV Summit. EV -politikk har endret seg raskt i EU -land, og EUs Grønne Giv sikter mot nullutslipp i Europa i 2050.

Men er dagens EV politikk tilstrekkelig for å oppnå nullutslipp, skape nye grønne jobber og endre forbrukeratferd?

Du vil som deltaker på Nordic EV Summit møte:

Tidligere EU-kommisær for Klima, Connie Hedegaard

Finlands medlem av Europa Parlamentet, Henna Virkkunen (EPP Group)

Danmarks Medlem av Europa Parlamentet, Morten Helveg Petersen (Renew Europe)

Seniordirektør for Transport&Environment, Julia Poliscanova

Direktør for mobilitet og bærekraftig transport for The European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), Peter Dolesji

Vice Generalsekretær for industriAll Europe, Judith Kirton-Darling

Flere sesjoner for de nysgjerrige

Som deltaker på Nordic EV Summit, kan du også få stilt din nysgjerrighet på mange andre områder innen elektrisk mobilitet. Du kan derfor delta på opptil tre parallellsesjoner og høre mer om:

Autonomous electric transportation – What does the future bring?

If you can charge it here you can charge it anywhere

Connected cars and big data ownership. Who owns my car data?

Accessible charging for all

What technology is available today? And what is the outlook for zero emission transport at sea?

EVs around the world

A deep dive into the technology and recycling of modern batteries

Electrifying the heavy transportation sector?

Aviation and the outlook for zero emission flight services?

Nordic EV Summit avholdes 10.-11. november i samarbeid mellom Norges Varemesse og Norsk elbilforening.

Konferansens sponsorer er per i dag: