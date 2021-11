Slik vil Volvo bruke romfartsteknologi i bilene: Snart trenger du ikke instrumentpanel

Volvo vil revolusjonere interiøret og henter ekspertise fra romfart.

MER ENN SKJERM: Hva gjør du for å slå Mercedes-Benz sin hyperscreen? Jo dekker alle vindusruter med informasjon i tillegg.

Både Volvo og Polestar, som visstnok skal ha helt egne designprofiler og ideer, har begge vist rimelig spektakulære interiører i det siste. Da Polestar-sjefen Thomas Ingenlath var innom vårt event Nordic EV Summit forleden, var han klar på at interiør ikke blir det samme igjen. Det blir mer fokus på skjermer og visning.

INFOTAINMENT-KAPSEL: Hele bilens interiør blir et sted der du kan konsumere forskjellig innhold, avhengig av hvor du sitter.

Og det kan komme til å bli spektakulært. Volvo Cars har investert i teknologi-startupen Spectralics via Volvo Cars Tech Fund, Volvo Cars’ eget investeringsselskap som fokuserer på teknologi-startups i og rundt bilindustrien.

Investeringen i Spectralics gir Volvo Cars tilgang til lovende teknologi som er i en tidlig fase av utviklingen, men som kan bidra til å gjøre bilene tryggere og revolusjonere brukeropplevelsen, mener de.

SKJERMFRITT: Man kan utnytte innerommet i bilen på en helt annen måte når man ikke trenger et tradisjonelt instrumentpanel.

Stammer fra romfart

Israel-baserte Spectralics har sin bakgrunn fra luft- og romfartsteknologi. Selskapet lager bildeteknologi, samt optiske systemer og infrastruktur til både hardware og software, noe som muliggjør en rekke avanserte optiske funksjoner.

En av selskapets løsninger er en Multi-Layered Thin Combiner (MLTC), en ny type optisk «film» som kan brukes på gjennomsiktige overflater i alle former og størrelser.

LUFTIG: Volvo har hatt tradisjon for tung design, som har gjenspeilt sikkerhet. Nå er det lys enkel og «skandinavisk» design som gjelder.

All info rett på glasset

Den kan for eksempel integreres i alle glassrutene i bilen og gi all relevant informasjon der det faktisk skjer. Det være seg markering av dyr, myke trafikanter, skilter, vegmerkinger – og ikke minst enda mer naturlig navigering rett foran deg.

Man må også se for seg visning av radio- eller medialiste når man scroller seg gjennom hva man vil bytte til. Kommandoer, beskjeder osv. kommer opp på skjermen.

MYE GLASS: Kan man håpe å få nordlys i glasstaket på kveldstid, uansett hvor i verden man befinner seg?

En drøm for de som elsker head up-display, og et mareritt for de som ikke liker det, dersom det ikke gjøres naturlig.

Fordelen er uansett at man har blikket på veien og ikke nede i skjermene, dersom brukergrensesnitt for talekommandoer og betjening blir bra nok. Synet slipper også å endre fokus.

Man kan også se for seg halvtransparente skjermer i selve interiøret, kanskje like mye som en kul gimmick enn nyttig.

Partner siden 2017

Spectralics er tidligere deltaker i MobilityXLab-programmet i Gøteborg, og en del av DRIVE-nettverket i Tel-Aviv i Israel, begge akseleratorer for lovende startups i mobilitetssektoren.

Volvo Cars har vært en ledende partner i begge initiativene siden 2017.

SVEVER: Den nye designen på Concept Recharge er så ulik dagens Volvo som man kan komme. Den ser superlett og spinkel ut. Men høy rekordhøy bakkeklaring, som man også har i dagens XC- og CC-modeller er beholdt. Kanskje det er i disse bilene man også får projisert informasjon.

– Denne investeringen er enda et resultat av vårt vellykkede samarbeid med MobilityXlab og DRIVE, og det styrker forholdet vårt til disse innovasjonspartnerne. Spectralics er en god match for oss, og vi tror teknologien deres har potensial til å sette en ny standard for neste generasjon skjermer og kameraer, sier Lee Ma, leder av Volvo Cars Tech Fund.

Volvo Cars Tech Fund ble lansert i 2018 og investerer i teknologibaserte oppstartsbedrifter over hele verden. Fondet fokuserer investeringene mot teknologitrender som skaper endring i bilindustrien, som kunstig intelligens, elektrifisering og selvkjørende teknologi.