Vi tester familiebilenes brukervennlighet: Hvor enkelt er det å styre varmen og sette på radioen i 2021?

Vi har testet fem populære biler fra Volkswagen, Audi, Tesla, Ford og Hyundai. De er alle typiske familiebiler, men hvilke av dem har de mest intuitive og moderne funksjonene?

Biler blir stadig mer avansert og gir oss flere og flere funksjoner og muligheter i brukersystemene. Men disse nye mulighetene kan gå på bekostning av enkelhet og brukervennlighet.

Hvor enkelt er det å sette opp navigasjon, endre radiokanal eller å justere varmen under kjøring – og fungerer stemmestyringen?

I denne artikkelen tar vi for oss hvor enkelt og oversiktlig de ulike bilenes brukersystem er.

Hyundai Ioniq 5 – verken fugl eller fisk

Hyundai har valgt et forholdsvis friskt designuttrykk i Ioniq 5. Her er det en horisontal planke med to skjermer på. Ikke så helt ulikt det vi ser hos Mercedes-Benz.

Skjermen til venstre har instrumentpanel og kjøretøyrelatert informasjon, mens skjermen til høyre blant annet har navigasjon og multimedia.

MERCEDES-KOPI: Hyundai Ioniq 5 har et ryddig førermiljø, men det er litt klønete i bruk.

I tillegg har man et head-up-display. Styring av varmeapparat utføres med fysiske og berøringsknapper, og temperaturinformasjon er i tillegg satt i egne display.

Instrumentpanelskjermen har tydelige tall på energiforbruk, batteristatus, rekkevidde og selvfølgelig hastighet. Skjermen som er dedikert til multimedia og navigasjon, er dessverre vanskelig å bruke og svært uoversiktlig.

Den er langt fra intuitiv i bruk og opplevelsen minner mer om en Android-telefon anno 2010 enn det vi forventer i 2021.

I tillegg er det forvirrende å måtte forholde seg til de mange måtene Hyundai har valgt at man kan styre systemet på – med berøringsskjermer, fysiske knapper på ratt og konsoll, samt berøringsknapper.

Systemet er noe tregt og stemmestyringen fikk vi aldri til å adlyde oss rett – verken på norsk eller engelsk. Ioniq 5 gaper over for mye og er derfor testens vanskeligste bil å bruke.

Audi Q4 Sportback e-tron – vellykket kombinasjon

Audi taler litt til både nytt og gammelt i sin Q4. Her finner du, som i Ioniq 5, to skjermer – med instrumentpanel til venstre og kart og multimedia til høyre.

I displayet foran fører kan man enkelt justere informasjonsmengden man ønsker å forholde seg til – og også velge å vise navigasjon. Skjermene har god belysning og sterke farger.

STILIG: Audi leverer en god kombinasjon av berøringsskjerm og knapper.

Audi har i tillegg fysiske knapper for å betjene klimaanlegget og medieavspilling. Systemet i Audien er langt mer intuitivt enn Ioniq 5 – det er rett og slett enklere å forstå hvor man skal trykke.

Skjermene reagerer raskere og stemmegjenkjenningen fungerer greit selv på norsk.

Om man skal trekke for noe, kunne godt skjermen med navigasjon vært større så man enklere danner seg en oversikt – for eksempel når man skal planlegge en rute.

Likevel forstår man raskt logikken bak Audis system. Uansett om du vokste opp med fasttelefon eller smarttelefon vil du nok føle deg hjemme her.

Ford Mustang Mach-e – nesten der

Ford har lagt seg nærmere Tesla enn de andre konkurrentene i testen. Du finner noen fysiske knapper, men det aller meste foregår på nå ganske velkjente og store iPad-lignende skjermen stående vertikalt i konsollen.

Som så mange andre, har også Ford valgt å legge en mindre skjerm foran fører.

IPAD: Ford Mach-E kjører retro Tesla med en gigantisk vertikal skjerm i konsollen og en mindre horisontalt foran fører.

Testpanelet er litt delte i sine meninger om man bør kun ha skjerm, en kombinasjon, eller mest knapper.

Ford har dog valgt å beholde noen knapper. Et stort fysisk volumhjul er satt nederst på berøringsskjermen. I tillegg er deler av storskjermen forbeholdt til temperaturstyring.

Foruten en småklønete radio og varierende nivå på stemmestyringen, fungerer systemet godt. Store synlige knapper og informasjon gjør det enkelt å navigere seg gjennom systemet.

KNAPPELØS: Ikke mange knapper i Ford Mach-E. Volumhjulet er et hederlig unntak.

Den store skjermen briljerer spesielt når det gjelder ruteplanlegging eller når man skal velge sin favorittspilleliste på Spotify.

Det er fortsatt et lite stykke igjen til brukervennligheten man har blitt vant med fra moderne skjermopplevelser hos Apple, Android og Tesla, men dette er fortsatt noe av det bedre i testen.

VW ID.4 GTX – tregt, men snakker norsk

Volkswagen har som Hyundai valgt to skjermer med ulike funksjoner og et head-up-display. Displayet foran fører er svært lite og viser kun den aller mest nødvendige informasjonen.

Displayet i midtkonsollen er hakket større og er i godkjent størrelse for å kunne vise kart og multimedia på en oversiktlig måte.

ASYNKRONT: VW har valgt to ulike skjermer i sitt system.

ID.4 er blant de beste på norsk stemmestyring og har samme system som Audi på selve gjenkjenningen.

Begge systemene er noe krøkkete i form av at man må veilede systemet stegvis gjennom kommandoen. For eksempel kan man ikke si «kjør til St. Hanshaugen, Oslo», men må svare på en rekke spørsmål om adresse og gatenummer steg for steg.

Temperatur styres via berøringsknapper. Disse støtter både touchberøring og fysiske trykk, noe som forvirrer mer enn det hjelper. I tillegg er systemet tregt, og det er heller ikke spesielt intuitivt hvordan man kommer seg til hovedmenyen eller hvor i de ulike kategoriene ting befinner seg.

Totalt sett leverer ID.4 en opplevelse som er noe under pari.

Tesla Model Y – best på skjerm

Tesla har valgt å skrote den mindre skjermen foran føreren som man ellers finner i storebrødrene Model S og X. Model 3 og Y må klare seg med en stor skjerm i midten, og den er, til forskjell fra den vertikale i tidligere varianter av Model S og X, nå lagt horisontalt.

Det føles nakent å ikke ha noe å hvile øynene på rett bak rattet slik man har lagt seg til vane for i bil. Men man blir raskt vant med å titte litt til høyre for å se hvilen fart man holder.

LESS IS MORE: Tesla Model Y har definitivt det mest minimalistiske oppsettet.

I tillegg er Model Y, slik vi kjenner det fra Tesla, omtrent helt knappefri. En klar fordel med å samle alt til én skjerm, er at du slipper ulike områder å forholde deg til. Man vet at alt du gjør stort sett er i skjermen – og om du først klarer å omfavne Teslas knappefrie verden, er du i veldig gode hender.

Tesla er noen år foran de andre aktørene i brukeropplevelse, og det er rett og slett enklere å få tilgang til de mest brukte funksjonene. I tillegg er systemet lynraskt i både oppstart og respons og får de andre bilene i testen til å føles litt utdaterte.

Stemmestyringen fungerer best av alle – men du må snakke på engelsk.

Oppdatering: Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, opplyser om at Tesla Model Y skal støtte norsk tale og at denne funksjonen antageligvis ikke var aktivert i testbilen.

Flere i panelet savnet derimot noen knapper. Om man for eksempel ønsker å regulere vindusviskerne manuelt, må man inn og knote i skjermen . Det kunne med fordel vært gjort med en spak bak rattet. Alt i alt slår Tesla knockout på de andre på skjermopplevelsen, men vi skulle gjerne hatt en knapp eller to til de mest brukte funksjonene.

Konklusjon: Hvor glad i skjerm er du?

De fleste bilene har valgt en kombinasjon av både skjerm og knapper – og noen kombinasjoner fungerer bedre enn andre. Med unntak av Tesla opplever vi at brukergrensesnittet og opplevelsen i skjermene stort sett ikke er intuitive og raske nok.

Det er ennå et stykke å gå før man kjenner igjen brukeropplevelsen fra moderne smarttelefoner og tablets.

På flere av bilene er dette delvis løst ved å ha knapper til å ta seg av de mest brukte funksjonene, mens andre biler igjen har valgt litt vel mange ulike løsninger. Det siste gjelder spesielt Hyundai Ioniq 5.

VW har også valgt head-up-display og to skjermer, men systemet er enklere å bruke enn Hyundai sitt, selv om det nødvendigvis ikke forteller så mye. Systemet er tregt, og det burde være mer intuitivt.

HØSTTEST: Vi tok fem familiebiler på høsttur. Fra venstre: VW ID.4 GTX, Ford Mach-E, Tesla Model Y, Audi Q4 Sportback e-tron og Hyundai Ioniq 5.

Audi har valgt den beste kombinasjonsløsningen og tilbyr noe for både modernisten og tradisjonalisten. Systemet går raskt og er forholdsvis enkelt å bruke.

Ford legger seg nærmere Tesla og har lagt mye til å styres gjennom skjermen og lykkes høvelig godt med det. Dessverre er ikke skjermen like enkel å bruke som Teslas.

Teslas skjerm er definitivt enklest å bruke, men noen funksjoner kan være litt vanskelige å nå – som allerede nevnte justering av vindusviskerne.

Tesla er den eneste bilen som har en velfungerende talestyring, men da må du ty til engelsk. Insisterer du på å snakke norsk, er VW og Audi best. Vi har i ettertid blitt informert om at Tesla skal fungere på norsk også, men da dette ikke var aktivert i bilen vi testet fikk vi ikke vurdert stemmefunksjonen på norsk.

Konklusjonen er at om du kan leve uten knapper, så er Tesla best. Vil du ha knapper, er Audien for deg. Det er derimot mer enn display og brukervennlighet å vurdere når du skal kjøpe bil, så les også våre andre tester av disse familiebilene:

