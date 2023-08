Rapport fra en elbilsommer hos söta bror: Sommeren nordmenn invaderte Sverige

LADEKØ: Lang kø med norske elbiler i Strømstad i sommer. Alle foto: Lina Støen / elbil.no

I hvert fall om man skal dømme ut fra ladekøene i Strømstad og omegn enkelte dager i ferien. Her er min opplevelse av være norsk elbilist på ferie i Sverige sommeren 2023.

Sverige er et populært feriemål for nordmenn, og i år gjaldt det også for meg.

Den dejlige dansken ble litt for dyr for oss norske fjellaper, og utsikter til hetebølge og dyr euro i sør, gjorde sitt til at söta bror stakk av med seieren for oss i sommer.

Dessuten kunne prislappen på lading i Danmark bli urimelig høy, og med en bil lastet til randen av telt, SUP og sykler, måtte vi også regne med flere ladepauser enn vanlig.

Lengste ladekø i Strømstad

Etter en avstikker til Kråkerøy utenfor Fredrikstad, hadde vi kommet oss fra Oslo til Strømstad. Her fylte vi opp med – ja du vet – snop og brus til familiemedlemmer i alle aldre.

Vi trengte strengt tatt ikke å lade bilen, men jeg jobber jo i Elbilforeningen, og har fått dunket inn i ryggmargen at jeg må lade mens jeg kan, ikke når jeg må.

Og ElbilAppen viste meg veien til nærmeste lader, hvor den blå ladebrikken også kunne brukes.

Der var det ladekø – og den var lang.

Faktisk den lengste jeg noen gang har sett, og de fleste bilene hadde norske skilter.

Vi snudde raskt og kjørte videre til Munkedal. Der var det også kø, noe som skyldtes fire hurtigladere som ikke virket.

Det er jo litt dumt midt i fellesferien.

Elbilforeningens søsterorganisasjon: – Variabel service på hurtigladere i Sverige Utbyggingen av ladere har heller ikke holdt tritt med elbilsalget i landet, mener lederen av Elbil Sverige. Magnus Johansson, leder i Elbil Sverige, søsterorganisasjonen til Norsk elbilforening hos våre naboer i øst, sier til elbil.no at det er veldig forskjellig hvor raske de ulike ladeselskapene er på service. Svenskenes elbilforening har best erfaring med Tesla, og Johansson bruker denne episoden som et eksempel det: – En vandal i Uppsala skar i stykker ladekabler på mange hurtigladere i fjor. Etter 30 minutter var de det gjaldt borte fra Teslas ladekart, og alle ble reparert innen 12 timer, sier Johansson. Andre selskaper brukte tre uker innen alle var i drift. – Det er ikke godt nok, sier lederen i Elbil Sverige. Johansson sier også at utbyggingen av hurtigladere ikke har holdt tritt med elbilsalget i Sverige. – Jeg mener utbyggingen har hengt etter de siste 2-3 årene, da bilsalget har økt kraftig. Det ser ut til at det kun er Tesla som kan planlegge både bilsalg og utbygging av ladere. – De øvrige selskapene ligger et steg bak, og skylder på nettselskapene for lang behandlingstid for å få strøm til hurtigladere i enkelte deler av Sverige.

Tesla ble redningen

Vi endte opp i en tredje ladekø – denne gangen hos Tesla.

Tesla har som kjent åpnet de fleste av superladerne sine for andre biler med CCS-kontakt, og det har de fleste fått med seg.

Selv om køen også her besto av en lang rekke nordmenn på ferie, gikk det unna:

16 ladebåser gjorde sitt til at vi var på vei videre etter en times tid.

HÖGSTORP I SVERIGE: «Lad en bil som ikke er en Tesla» står det i Tesla-appen, og mange gjorde nettopp det.

Her opplevde vi også at en bil gikk tom for strøm i ladekøen og fikk hjelp av en redningsbil for å komme helt bort til laderen.

STRØMTOM: Bergingsbilen måtte hjelpe en strømtom bil bort til laderen.

Godt vante nordmenn får seg en overraskelse når de krysser grensa

Nestlederen i Norsk elbilforening, Petter Haugneland, har vært på ferie med elbil i både Sverige og Danmark mange ganger.

Han mener elbilvante nordmenn gjerne får seg en liten overraskelse når de krysser grensa til Sverige.

– Det er veldig mye trafikk av nordmenn med elbil i Sverige, noe som fører til ekstra trøkk på hurtigladerne. Og med den rekordhøye dekningen av hurtigladere som vi har i Norge nå, er vi nordmenn blitt ganske godt vant.

Jo lenger sør – jo mindre ladekøer

Ferden gikk videre mot Malmø og Ystad. Her var det også enkelt å lade med den blå ladebrikken fra Elbilforeningen, og i Ystad var også Tesla et alternativ.

På Öland fikk vi gleden av å lade bilen der vi bodde. Lundegård Camping hadde fire 22 kW ladepunkter til gjestene sine.

Her var det ikke så mange nordmenn, og selv om det var en del svensk-registrerte elbiler på campingen, gikk det greit å lade over natten der.

Det beste er jo å lade mens man sover, selv om det slett ikke er ille med ladepauser når sola skinner og utsikten er som denne.

LADEPAUSE: Fin utsikt i Borgholm på Öland

Takk for i år, sommeren 2023 – vi er ferdiglada og klare til skolestart neste uke.