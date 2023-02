Derfor er destinasjonslading så viktig: Investeringen ALLE vinner på

ENKLERE MED DESTINASJONSLADING: Med 2200 kilometer kjørt under årets vintertest fikk vi mye erfaring med ladetilbudet langs E6 fra Nordland til Oslo. Se filmen for å se hvordan turen gikk for årets testteam. Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Ladelykke er følelsen årets vintertest-team fikk da vi kom fram til et hotell med elbillading utenfor døra.

Veldig mange elbilister har det på samme måte, selv om de kanskje ikke ville brukt akkurat de ordene, for å si som Erna Solberg.

For harde fakta fra Elbilforeningens ferieundersøkelse i fjor, viser at åtte av ti elbilister vil lade bilen der de overnatter, eller oppholder seg over flere timer.

Destina…hva da?

De vil altså destinasjonslade – dersom de får muligheten. Dessverre har vi i Norge fremdeles en lang vei å gå på dette området.

Og det er jo ikke så vanskelig å forstå, for det smarteste er jo å lade bilen der den likevel står parkert.

Men fikk vi ladet bilene der vi overnattet under årets vintertest?

Det kommer vi tilbake til litt lenger ned i saken, først en forklaring av det litt kronglete begrepet destinasjonslading:

Destinasjonslading betyr ganske enkelt at det fins lademuligheter ved dagens reisemål. Enten du skal stå på ski hele dagen eller parkere på hotellet du overnatter på til neste morgen.

Hva skiller destinasjonslading fra hurtig- og lynlading? Et destinasjonsladepunkt er enkelt sagt det samme som det du antakelig har hjemme på veggen, bare at du finner det der du parkerer på reise. Altså en ladeboks.

Ladepunktet har typisk 7,4 til 22 kW ladekapasitet, og forutsetter at du har med din egen type 2 ladekabel.

For det er mange fordeler med dette, utover at det er praktisk og lettvint for elbilister. Det er lurt for strømnettet, for eksempel.

Destinasjonslading krever mindre strøm, for bilene lades over lengre tid, og ladeboksene koster en brøkdel å installere sammenlignet med hurtig- og lynladere som finnes langs veien.

ETTERSPURTE LADEPUNKTER: – Elbilladere er noe av det første gjestene spør om før de booker rom, fortalte hotelldirektør Martine Fosse på Knutholmen AS til elbil.no i fjor. Foto: Martin Thronsen / elbil.no

Dessuten er det et åpenbart konkurransefortrinn for hoteller når så mange ønsker å benytte seg av destinasjonslading.

Det kan også redusere ladekøer, for færre trenger lading underveis om de kan starte dagen med fullt batteri.

Elbilforeningen mener destinasjonslading er en underkommunisert del av løsningen på ladekøproblemet – særlig når feriesesong og langhelger gjør trykket på hurtigladerne ekstra stort.

Lading i Lappland

Tilbake til destinasjonsladetilbudet på stedene vi overnattet på under årets vintertest:

Selv om det første hotellet vi overnattet på, Lapland hotell Olos i Muonio, hadde et skitrekk rett i nærheten og befant seg i vinterlige Nord-Finland, ble det ikke noe skikjøring på oss.

Vi brukte det meste av døgnets timer på Lapland Proving Ground og vintertestet bilene i ulike øvelser.

Hotellet hadde et mangfold av destinasjonsladere og bød på ladelykke et kort øyeblikk.

To biler fikk ladet rett utenfor hotellet, men like enkelt var det ikke for de andre tre.

Etter mye knoting med betalingsløsning fra Plugit måtte vi gi opp uten at alle bilene fikk lading over natta.

De ansatte på hotellet hadde ingen gode råd å komme med, men vi hadde lynladere tilgjengelig på Lapland Proving Ground neste dag, selv om det beste hadde vært å starte dagen med alle elbilene fulladet.

På vår neste hotelldestinasjon, i Narvik, var tilbudet noe bedre. Se bilder fra Scandic Narvik i bildekarusellen under:

Sen ankomst til nydelige Narvik

Før avreisen fra Lapland Proving Ground i Finland testet vi hvordan bilene tålte kraftig nedkjøling til minus 40, og fordi 12V-batteriet i tre av bilene skapte litt trøbbel, kom vi sent fram til Scandic Narvik.

På forhånd hadde vi sjekket at det var destinasjonsladere i det kommunale parkeringshuset Parkhallen Parkering i kjelleren under hotellet.

Men var noen ledige til oss så sent som vi kom fram?

Det var det, og selv om en effekt på 3,6 kW ikke er så mye skryte av, kvalifiserte det likevel til godfølelsen.

Raskere saktelading i Mo i Rana

Scandic Meyergården i Mo i Rana var neste hotell vi overnattet på. Der hadde de mange ladebokser fra Charge365 utenfor døra.

De ga opptil 11 kW effekt (minimum 3,1 kW dersom alle 14 ladebokser er i bruk), og det var godt nytt. Det betydde at det var mulig å få godt med strøm på bilene i løpet av natten.

Eneste problemet her var at mange biler sto parkert uten å lade, men vi fikk til slutt plass. Appen til Charge365 var litt knotete, men etter hvert fikk vi satt alle bilene på lading.

Et godt tips er å dobbeltsjekke at bilene lader etter en stund, vi opplevde at to av bilene feilet, og måtte settes i gang på nytt.

LYNLADING VED SCANDIC ROCK CITY: I Namsos ble det lynlading rett ved hotellet.

Regn og lynlading i Namsos…

Hotellet Scandic Rock City i Namsos hadde ikke destinasjonsladere, men 150 kW lynladere fra Mer var rett ved. Det ble noen turer fram og tilbake i regnet.

Vi fulgte et av våre beste tips, nemlig å lade mens batteriet er driftsvarmt etter kjøring, i stedet for å vente til neste dag. Et kaldt batteri tar mye lengre tid å lade enn et varmt.

LADETILBUD TILTENKT: Scandic Rock City, Namsos manglet et eget ladetilbud, men hotellet har planer om å få det på plass.

… men destinasjonsladere er tiltenkt også på Scandic Rock City

På spørsmål fra Elbilforeningen sier daglig leder Reidun Beate Thorsen på Scandic Rock City at de planlegger å installere destinasjonsladere.

– Da det skal bygges på nabotomten og det meste av parkeringsplassene vi i dag disponerer vil forsvinne, ser vi at det ikke lar seg gjøre.

– Men det er tiltenkt i sammenheng med byggingen der å sette opp slike ladere, som både våre og deres gjester kan disponere. Men det blir dessverre ikke før sommerferien.

Thorsen tror også at flere hadde etablert destinasjonslading dersom Trøndelag fylke hadde en støtteordning til destinasjonslading for reiselivsnæringen, slik som Vestland og Agder fylkeskommune har.

Elbilforeningens ferieundersøkelse 2022: Totalt 6500 respondenter.

4 prosent benyttet i hovedsak destinasjonslading på elbilferie.

42 prosent benyttet en kombinasjon av destinasjon- og hurtiglading.

54 prosent benyttet hovedsakelig hurtiglading på elbilferie

78 prosent ville benyttet seg mer av destinasjonslading hvis tilbudet var bedre. (11 prosent vet ikke om de ville det, 11 prosent ville ikke det).