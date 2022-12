Parkering for elbil

Global kåring: Stem på din favoritt-elbil

DU KAN DELTA: Bli med og gi din stemme under kåringen av elbilistenes favorittbiler internasjonalt.

Bli med på den globale kåringen «EV Drivers’ Choice».

Den globale elbilforeningen GEVA skal kåre «EV Drivers’ Choice». De inviterer stadig flere elbileiere fra over 37 land til å stemme på sin favoritt.

Skjer for aller første gang

Denne kåringen blir gjennomført for første gang, og du kan velge mellom over 120 elbilmodeller på den offisielle nettsiden.

Å stemme er enkelt og tar bare et minutt.

Norsk elbilforening er medlem i GEVA og oppfordrer alle sine medlemmer til å stemme fram sin favoritt.

Her kan du avgi din stemme på evdriverschoice.com

Slik går du fram:

Søk opp elbilmodellen du ønsker å stemme på og gi en kort begrunnelse.

Deretter må du oppgi land og din e-postadresse for å bekrefte stemmen din.

Siste frist for å avgi din stemme er 31. mars 2023.

Visste du forresten at Elbilforeningen har laget en egen elbilvelger hvor du kan finne elbilen som passer deg best? Se lenken under.

Du kan bli en del av en folkejury sammen med opptil 220.000 elbileiere

Det finnes mange ulike bilkåringer, og i de siste årene er det stadig oftere en elbil som har endt opp øverst på pallen.

I Norge ble eksempelvis nylig Volkswagen ID. Buzz kåret til årets bil:

Det unike med GEVA-kåringen, er juryen består av potensielt 220.000 elbileiere globalt.

Vinneren av «EV Drivers’ Choice» vil bli annonsert på et eget nettarrangement i etterkant av stemmefristen 31. mars.

Bakgrunn: Dette er Global EV Drivers’ Alliance (GEVA) Alliansen representerer elbileiere fra hele verden som jobber for å framskynde elektrifisering av bilparken globalt.

Alliansen har 63 organisasjoner tilknyttet 37 land, deriblant Norsk elbilforening.

Til sammen representerer alliansen over 220.000 elbileiere i hele verden.

Deriblant altså de over 120.000 medlemmene i Norsk elbilforening.