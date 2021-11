5 stjerner i krasjtest, men hvilken er den sikreste? Stjernesmell for fire nye elbiler

FULL KRASJ: Fire nye elbiler som selges i Norge er krasjtestet. Sjekk resultatene.

Euro NCAP har smadret fire nye elbiler: Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Audi Q4 e-tron og NIO ES8. Sjekk om du ville sittet i noen av dem.

Det lanseres elbiler i en takt vi ikke har vært i nærheten av tidligere.

Nå har EuroNCAP krøllet Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5 og Nio ES8.

Euro NCAP er den gjeldende standarden for kollisjonstester i Europa. De har testet kollisjonssikkerhet siden 1997.

Tar over selv

Mens det for få år siden var mest fokus på kollisjoner og passiv sikkerhet, er det nærmest blitt en eksplosjonsartet fokus på aktive sikkerhetssystemer i bilene. Nå tar de nærmest over styringen av bilen dersom uhellet skulle vise seg å være ute, både i lav og høy hastighet. Og det finnes en rekke systemer som klargjør bilen for kollisjon, dersom den oppfatter at det er fare på ferde. Men like mye er de siste systemene såkalte preventive systemer som gjør at du mest sannsynlig ikke havner i en farlig situasjon, eller i hvert fall begrenser den mye.

På grunn av den stadige utviklingen, foredles også måten bilene testes på hos Euro NCAP. Det blir stadig strengere krav for å oppnå full pott. Derfor kan ikke karakterene fra år til år direkte sammenlignes. Spesielt etter forandringene i 2020, kan ikke stjernene sammenlignes. Man fikk en slik forandring i 2018, også. Derfor viser vi karakterer separat fra år til år i vår tabell nederst i saken.

Fire kategorier

Euro NCAP deler kollisjonssikkerhet i fire kategorier. Kollisjonssikkerhet for voksen, for barn, for fotgjengere og sikkerhetssystemer. Alle kriteriene har blitt strengere for 2020, så tall fra tidligere år kan ikke sammenlignes.

Alle bilene klarer seg bra. Alt under fem stjerner anses som slakt nå for tiden og alle var innenfor kravene. Sjekk hovedresultatene under.

Audi Q4 e-tron

Kupeen holdt seg stabil i frontal offset-testen. Dummy-tall viste god beskyttelse av knær og lårben til både fører og passasjer i ulike størrelser.

Analyse av slagvognen og deformerbar barriere etter testen, gir klart godkjent i frontkollisjon.

Full frontkrasj i full bredde gir god eller tilstrekkelig beskyttelse til alle kritiske kroppsområder, både for sjåføren og baksetepassasjeren.

Bilen gis makspoeng i sidekollisjon. Under øvelsen stolpe sideveis var beskyttelsen av alle kritiske kroppsområder god eller tilstrekkelig.

Kontroll av ekskursjon (i hvilken grad en kropp kastes til den andre siden av kjøretøyet som har blitt truffet på den andre siden) ble vurdert som marginal.

Q4 e-tron er utstyrt med en senterkollisjonspute for å dempe skader mellom passasjerer i slike kollisjoner fra siden. Kollisjonsputen presterte bra i Euro NCAPs test og beskyttelsen var god.



Tester på forsetene og hodestøttene viste god beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra. Geometrisk analyse av baksetene indikerte også god nakkeslengbeskyttelse. Q4 e-tron har et system som setter på bremsen etter en kollisjon, for å forhindre sekundære påkjørsler, og et avansert eCall-system som automatisk varsler nødetatene i tilfelle en alvorlig ulykke.

Ford Mustang Mach-E

Kupeen holdt seg stabil i frontal offset-testen. Dummy-tall viste god beskyttelse av knærne og lårbeina til både fører og passasjer i alle størrelser.

Analyse av nedbremsingen av slagvognen og den deformerbare barrieren, avslørte at Mustang Mach-E ville være en aggressiv slagpartner i en frontal kollisjon.

I frontkollisjon i full bredde ble det gitt god eller tilstrekkelig beskyttelse til alle kritiske kroppsområder.

I begge sidesperretestene og de mer alvorlige sidestøtene var beskyttelsen av alle kritiske kroppsområder god, og bilen fikk maksimale poeng.

Mustang Mach-E har en senterkollisjonspute for å dempe skader mellom passasjer og passasjer i tilfelle en sidekollisjon. Den fungerte bra, med god beskyttelse av dukkenes hoder. Begrensning av i hvilken grad en kropp kastes den andre siden av bilen i en sidekollisjon ble vurdert som marginal.

Tester på forsetene og hodestøttene viste gode beskyttelse mot nakkeslengskader ved en påkjørsel bakfra. En geometrisk analyse av baksetene indikerte også god whiplash-beskyttelse. Mustang Mach-E har som standard et avansert nødanropssystem som varsler nødetatene etter en krasj. Bilen bruker også bremsene etter en kollisjon for å forhindre sekundære sammenstøt.

Hyundai Ioniq 5

Kupeen forble stabil i frontal offset-testen. Dummy-tall viste god beskyttelse av knær og lårbein til både fører og passasjer i forskjellige størrelser og til de som sitter i forskjellige stillinger.

Analyse av nedbremsingen av slagvognen og den deformerbare barrieren etter testen, avslørte at IONIQ 5 er bra i frontkollisjon.

I frontkollisjon i full bredde gir den god beskyttelse til alle kritiske kroppsområder på føreren og i det minste tilstrekkelig beskyttelse for baksetepassasjer.

Både i sidebarrieretesten og de mer alvorlige stolpe-inn-i-siden var beskyttelsen av alle kritiske kroppsområder god eller tilstrekkelig.

IONIQ 5 har en senterkollisjonspute for å dempe skader fra passasjer til passasjer i tilfelle en sidekollisjon. I Euro NCAPs test fungerte den bra, med god beskyttelse av dukkenes hoder. Begrensning av i hvilken grad en kropp kastes til den andre siden av bil i sidekollisjon ble vurdert som marginal.

Tester på forsetene og hodestøttene viste god beskyttelse mot nakkesleng skader ved en påkjørsel bakfra. En geometrisk analyse av baksetene indikerte også god nakkeslengbeskyttelse. IONIQ 5

har som standard et avansert nødanropssystem som varsler nødetatene ved en eventuell krasj. Bilen holder også bremsene etter en kollisjon for å forhindre sekundære støt.

Nio ES8

Kupeen holdt seg stabil i frontal offset-testen. Dummy-tall viste god beskyttelse av knærne og lårben på både sjåfør og passasjer av forskjellige størrelser og til de som sitter i forskjellige stillinger.

Analyse av nedbremsingen av slagvognen og deformerbar barriere, avslørte at ES8 ville være en aggressiv slagpartner i en frontkollisjon. I frontkollisjon i full bredde gis god eller tilstrekkelig beskyttelse til alle kritiske kroppsområder, både for sjåføren og baksetepassasjeren.

I filmen til testen, kan det ses at en del av B-stolpen løsner under testen. Dette skyldtes feil montering av panelet i laboratoriet etter at akselerasjonssensorer ble installert, og er ikke en egenskap for kjøretøyet. Dummy-avlesninger var upåvirket av dette og en ny test ble ansett som unødvendig.

I sidebarrieretesten var beskyttelsen av alle kritiske karosseriområder god og bilen fikk maksimalt poeng i denne delen av vurderingen.

I den mer alvorlige sidestolpekollisjonen ble beskyttelse av førerens bryst rangert som marginal, basert på dummy-avlesninger av ribbekompresjon. Ekskursjon (i hvilken grad en kropp kastes fra den ene siden av kjøretøyet til andre når den er truffet på den andre siden) var også marginal.

ES8 er ikke utstyrt med et mottiltak for å beskytte mot passasjerer personskade ved slike sammenstøt. Tester på forsetene og hodestøttene viste god beskyttelse mot nakkeslengskader i

hendelse av en påkjørsel bakfra.

En geometrisk analyse av baksetene indikerte også god nakkeslengbeskyttelse. ES8 er utstyrt med

multikollisjonsbremsing, for å forhindre sekundære støt, og har et avansert eCall-system som varsler nødetatene om

kjøretøyets plassering i tilfelle en alvorlig ulykke.