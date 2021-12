Elbilforeningen med gjennomslag, nettselskapene protesterer: Stortinget utsetter ny nettleie

NY NETTLEIEORDNING UTSETTES: – Vi er glade for at Stortinget har hørt advarslene, og forventer at nettselskapene også lytter. Den nye modellen for nettleie var vanskelig å forstå for forbrukerne, sier Elbilforeningens Christina Bu.

Ny ordning for nettleie utsettes. Det er bestemt i forhandllingene på Stortinget om en pakke for å møte de høye strømprisene. Positivt, mener Elbilforeningen.

På en pressekonferanse på Stortinget i dag tidlig la regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram forhandlingsresultatet med SV om den såkalte strømpakken.

Forhandlingspartene er enige om at den nye nettleiemodellen som er foreslått, ikke innføres våren 2022.

– Mindre fornuftig lading

Nettleien er altså den regningen som vi alle betaler for bruken av strømnettet, og kommer i tillegg til strømregningen.

– Vi er glade for at Stortinget har hørt advarslene, og forventer at nettselskapene også lytter. Den nye modellen for nettleie var vanskelig å forstå for forbrukerne. For elbilister kunne den i verste fall ført til mindre fornuftig hjemmelading av elbil, ved at den i praksis ville flyttet lading fra natt til dag, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Nytt regelverk kom i sommer, og var planlagt innført 1. januar 2022. Først i denne måneden ble det klart hvordan nettselskapene utformet prismodeller, ut fra det nye regelverket.

Norsk elbilforening har tidligere stilt seg kritisk til den nye nettleiemodellen:

Snudde i dag, men nettselskapene stritter fremdeles mot

Regjeringen signaliserte tidligere at de ikke ønsker utsette nytt regelverk, fordi nettselskapene uansett har anledning til å innføre ny nettleie innenfor eksisterende regelverk.

Men i dag tidlig ble det altså kjent at de har ombestemt seg, etter forhandlingene på Stortinget.

Etter at nyheten fra Stortinget kom ut, uttalte Energi Norge i dag på vegne av nettselskapene at ordningen ikke er mulig å utsette. Men utover dagen fredag meldte likevel noen nettselskaper som Lyse – Lnett, Elmea/Lofotkraft, Haugaland Kraft Nett og Norgesnett at de nå utsetter innføringen.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet bekrefter til NRK at nettleigeselskapa kan innføre den nye ordningen frå nyttår, uavhengig av avtalen som er gjort på Stortinget.

– Det som no blir utsatt er plikten til nettselskapene til å ha mer effektbaserte tariffer. Mange nettselskap er klare til å innføre ordningen, og kan gjøre det, seier Vik til NRK.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken advarer nettselskapene og Energi Norge mot en slik løsning. Til E24 sier han at dette handler om å skape trygghet for forbrukerne.

Dermed er det fremdeles uklart hvordan nettleien til mange forbrukerne vil se ut i januar.

– Nå må regjeringen bruke tiden godt til å få på plass en mer forståelig og fornuftig modell, og nettselskapene bør også lytte til Stortinget heller enn å protestere, sier Elbilforeningens Christina Bu.

Elbilforeningen vil følge opp med mer informasjon om hvordan nettselskapene etter hvert reagerer med egen artikkel senere, og hvordan forbrukerne best kan innrette seg.

Lurt å spre forbruket

Elbilforeningen vil jobbe videre for at nettleien ikke skal være til hinder for fornuftig hjemmelading, enten man bor i eneboliger og i borettslag og sameier. Nettleien må heller ikke føre til at utbygging av hurtiglading i Distrikts-Norge blir unødvendig dyrt.

Generalsekretær Bu er enig med regjeringen om at det er fornuftig å utnytte eksisterende strømnett best mulig ved å spre forbruk på hele døgnet slik at nettinvesteringene ikke skal bli større enn nødvendig.

Regelverk og prismodeller har likevel fått hard kritikk, både fra Elbilforeningen og andre organisasjoner. Elbilforeningen mente ny ordning traff dårlig på det som faktisk var intensjonen. Tidlig i desember ba en rekke organisasjoner regjeringen om å utsette innføringen fram til sommeren.

Dette ligger også i regjeringens strømpakke:

Regjeringens forslag til strømpakke var på 4,6 milliarder kroner.

SV har fått økt pakken med 1.125 milliarder kroner. Regjeringen hadde opprinnelig foreslått at strømstøtten skulle sikre at staten dekket 50 prosent av den delen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen i vintermånedene.

Forhandlingspartene har nå blitt enig om å øke støttegraden til husholdningene fra regjeringens foreslåtte 50 prosent til 55 prosent.

Ap, Sp og SV har også blitt enig om at husholdninger borettslag, sameier, aksjeleiligheter og eneboliger skal likebehandles.

Det betyr at husholdninger i borettslag, sameier og aksjeleiligheter blir kompensert for både forbruk for fellesmålt strøm og individuelle målere, og for samme tidsperiode som andre husholdninger.

Forhandlingspartene er også enige om å gi 200 millioner kroner ekstra til kommunene som skal gå til sosialhjelp til flere som trenger støtte og 465 millioner kroner i økt bostøtte.

Denne støtten skal gis i januar, februar og mars.