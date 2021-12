Elbilforeningen kritisk: Dette er feil med ny netteie

NYTT NETTLEIEFORSLAG: Gjennom nettleia betaler vi for å bygge ut og drifte strømnettet i Norge. Nå skal prismodellen endres.

I sommer kom nye regler for beregning av nettleien, som skal gjelde fra nyttår. Hensikten er å utjevne belastningen i strømnettet. Men hvordan vil disse reglene fungere?

Basert på reglene fra Olje- energidepartementet, har nettselskapene nå endelig kommet opp med en ny modell for hvordan nettleien skal se ut. Men mange av de store nettselskapene har lagt fram prisene først nylig. Et av de største nettselskapene, Elvia, ventet til 2. desember.

– Det oppsiktsvekkende at prisene kommer så sent. De nye reglene er temmelig vanskelig å forstå, så mange vil ikke ha en anelse om hva de skal betale i januar. Og det kommer i tillegg til tidens høyeste strømpriser, sier Erik Lorentzen, fagsjef i Norsk elbilforening.

BLID, MEN LIKEVEL KRITISK: Fagsjef Erik Lorentzen i Norsk elbilforening.

Derfor har Norsk elbilforening, sammen med en rekke andre forbruker- og miljøorganisasjoner, bedt Olje- og energidepartementet utsette endringen i nettleia til 1. juli 2023.

Nettleien betaler for strømnettet

Det er når det er skikkelig kaldt vi bruker mest strøm i Norge. Strømnettet i Norge må bygges slik at det har nok kapasitet til å frakte strøm hjem til oss når vi bruker mest, for eksempel når det er som kaldest.

Nettleien går til å bygge ut og drifte strømnettet. Det er derfor en god ide å utnytte strømnettet på en effektiv måte, og unngå unødvendig store investeringer med tilhørende høyere nettleie.

Den foreslåtte prismodellen

Får nettselskapene det som de vil, vil den ene timen i måneden du bruker mest strøm betemme prisen på nettleia for hele neste måned. Slik kan høyt strømforbruk under julemiddagen straffe lommeboka i hele januar.

Måten nettleia skal beregnes på kan illustreres med en trappetrinnsmodell. Nettleia blir dyrere om du overstiger en terskelverdi. Terskelverdien kan variere fra nettselskap til nettselskap, i likhet med prisen:

Derfor er denne modellen dårlig

– Når nettleia nå skal beregnes utfra den timen i måneden du bruker mest strøm, får man en effektgrense man må forholde seg til hele døgnet, helt uavhengig av når det er kapasitetsutfordringer i nettet, sier Erik Lorentzen.

Han mener modellen som nettselskapene har lagt fram, er veldig gammeldags.

– Modellen kan føre til at det for en del forbrukere lønner seg å flytte forbruk fra natta, når det er mest kapasitet i nettet, til dagen. Dette til tross for at det neppe er best for samfunnet, forklarer Lorentzen.

De aller fleste elbilister lader på natta, ifølge tall fra undersøkelsen «Elbilisten», som Norsk elbilforening gjennomfører hvert år.

– Og det er jo ladig når det er mest ledig kapasitet i nettet vi ønsker. Da er dumt å komme med en modell som kan fører til at elbilistene endrer ladevanene sine for å spare penger.

– En bekymring vi har er at særlig elbilister som lader i fellesgarasjer med den nye modellen, oppfordres til å smøre forbruket sitt jevnere utover døgnet. Det vil i verste fall kan føre til det blir mer trafikk i nettet midt i rushen klokka ni på morgenen, mener Lorentzen.

Et alternativ kan være at månedsmaks beregnes ut fra forbrukstopper på dagtid, og ikke natt, men aller helst skulle fagsjefen i Elbilforeningen sett at modellen med timesmaks skrotes helt.

– Problemet er gjentakende forbruk når nettet er belastet, ikke om tilfeldigheter gjør at du bruker mye strøm samtidig en til to ganger i måneden.

Derfor er modellen lite forbrukervennlig

I dag er det slik at vi får informasjon om hvor mye strøm vi har brukt etter at vi har brukt den.

De færreste av oss har et forhold til akkurat hvor mye strøm vi bruker i en gitt time, og det er veldig begrenset hvor mye av forbruket vi kan styre uten store investeringer i egen bolig.

– Når vi da heller ikke ser i sanntid at vi nærmer oss en effektgrense, så blir dette veldig vanskelig å forholde seg til. Det strømforbruket som er enkelt å flytte, som lading av elbil, har allerede mange flyttet på.

Lorentzen mener det er enkelt å gi en liten rabatt i nattetstimene, om man ønsker å forsterke denne trenden. Nettleiemodellen som er foreslått har en liten prisreduksjon på natta, men denne slås ihjel av resten av modellen.

– Satt på spissen kan det med den nye nettleien faktisk være smart å starte middagslagingen kvart på fire, i stedet for fire. Da får man «delt» effektbruken sin på to timer, og kan komme bedre ut. Nettet bryr seg selvfølgelig ikke om dette. Nettet bryr seg om at det er en effekttopp i ettermiddagstimene.

Elbil.no følger utviklingen og kommer tilbake med flere saker om hvordan du som elbilist skal forholde deg til de eventuelle endringene.

Fakta om nettleia: Gjennom nettleia betaler vi for å bygge ut og drifte strømnettet i Norge

Hvor mye nettselskapene kan ta inn i nettleie er strengt regulert.

Nettselskapene har stor frihet i hvordan de tar seg betalt for bruken av nettet, så lenge de holder seg innenfor det overorda regelverket.

Regelverket bestemmes av Olje- og energidepartementet