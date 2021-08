Strøm fra Arendalsuka: To elbil-debatter du ikke vil gå glipp av

Neste uke skjer det i Arendal, og Elbilforeningen er på plass. Men du må ikke dra dit for å få med deg arrangementene våre derfra. Les mer her.

Arendalsuka er årets store happening for samfunnsengasjerte og politisk interesserte mennesker i Norge, og uka på Sørlandet er på mange måter startskuddet for veldig mye av det som kommer til å havne på agendaen i landet vårt nå etter sommerdvalen og i tiden fremover.

Norsk elbilforening er også i år tungt inne på Arendalsuka for å rette fokuset mot alt som har med elbilpolitikk å gjøre – og i valgåret 2021 er budskapet vårt viktigere og mer relevant enn noensinne.

Arrangement 1: Elbil for alle – hvordan når vi 2025-målet?

Allerede førstkommende mandag, altså mandag 16. august, braker vårt første arrangement løs.

Her inviterer Elbilforeningen i samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO til årets elbilpolitiske debatt, og temaet er hvordan Norge kan nå 2025-målet i kommende stortingsperiode – som vi jo MÅ for at 2025-målet skal kunne innfris.

Dette betyr at elbilpolitikken som blir ført i løpet av denne stortingsperioden blir helt avgjørende for om vi når målet om at alt salg av nye personbiler og varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Og allerede på mandag tar vi altså debatten, som de sier på TV.

Vi strømmer selvsagt arrangementet, og du velger selv om du vil se det live mens det skjer eller senere. Du kan se sendingen på Elbilforenings Facebook-side:

Se sendingen her fra klokken 16.30 mandag 16. august og når som helst etter dette. (Hvis du ikke er på Facebook, kan du også se arrangementet her.)

Om arrangementet

Innledning ved:

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport i ZERO

Deretter blir det politisk debatt:

Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant og partiets fjerdekandidat i Akershus

Lene Camilla Westergaard-Halle, Høyre, stortingsrepresentant og partiets andrekandidat i Vestfold og Telemark

Oda Sofie Pettersen, MDG, partiets førstekandidat i Agder

Jon Gunnes, Venstre, stortingsrepresentant og partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag

Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet, stortingsrepresentant og førstekandidat i Buskerud

Arrangement 2: Snart må hele Norge lade!

Allerede dagen etter er det duket for en ny, viktig debatt:

Tirsdag 17. august klokken 13.30 skal vi diskutere hvordan vi sikrer lademuligheter for alle – når «hele» Norge om bare noen få år kjører elbil?

Hvordan sikrer vi egentlig brukervennlig og tilgjengelig lading i hele Norge? Mange har kost seg på elbilferie i år, men melder også om kompliserte betalingsmetoder og ladere som ikke virker. Ladebransjen kommer for å svare på hvordan det skal bli enklere og bedre å lade.

Ladekø har heller ikke vært et ukjent fenomen. Vi spør hvordan kan myndighetene spille bedre på lag for å sikre fremtidens ladeinfrastruktur for en helelektrisk veitransport?

Også her strømmer vi arrangementet, og du velger selv om du vil se det live mens det skjer eller senere. Du ser sendingen på vår Facebook-side:

Se sendingen her fra klokken 13.30 tirsdag 17. august og når som helst etter dette. (Hvis du ikke er på Facebook, kan du også se arrangementet her.)

Disse deltar i debatten:

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund

Ole Henrik Hannisdahl, CEO i Mer Norge

Elise Thorvaldsen, Head of Communication and Customer Experience i Recharge

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE

Moderator: Erik Lorentzen, faglig leder i Norsk elbilforening

Se video om hva elbilistene mener om ladeløsninger rundt omkring i Norge:

