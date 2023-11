Suzuki tar kampen for forurensende biler: Mener Elbilforeningen har lurt finans­ministeren

«DØDSDOM»: Er det slik at regjeringen «dreper» ladbare hybridbiler? Og at Elbilforeningen har lurt finansminister Trygve Slagsvold Vedum «trill rundt»? Eller at hybridbiler har «veldig lave CO2 utslipp»? Det er i hvert fall noe av det Suzuki ønsker å formidle i denne annonsen.

I helsiders annonser i store norske aviser klager Suzuki over at regjeringen nå «dreper» ladbare hybrider.

Annonsene er salgsplakater for den ladbare hybrid-SUV-en Suzuki Across med firehjulstrekk.

Som andre ladbare hybrider er denne bilen tung fordi den drasser rundt på både et batteri og en bensinmotor.

«Lobbyisme-lureri» eller fiffig salgstriks?

Fra 2024 ligger det an til at bilen, og andre nye ladbare hybrider, må betale engangsavgift for den faktiske tyngden sin på samme måte som andre fossilbiler – og ikke lenger få vektrabatt slik den har hatt i en del år.

Det er altså dette Suzuki synes er urettferdig, fordi de mener bilen er svært miljøvennlig.

Suzuki skriver følgende i annonsen: «Vi kan ikke skjønne annet enn at Finansministeren er blitt lurt trill rundt av Elbilforeningen og andre lobbyister?».

Hele annonsen ser slik ut:

SUTRING ELLER BARE ET SALGSTRIKS FOR FOSSILBILER? Denne Suzuki-annonsen står i disse dager på trykk i blant annet Dagens Næringsliv, og byr i tillegg til et tosifret antall skrivefeil, på et aldri så lite angrep på Elbilforeningen.

Ikke alle er enige – for å si det forsiktig – i at splitter nye ladbare hybrider er det miljøpolitikken trenger.

For eksempel har den europeiske miljøorganisasjonen Transport & Environment gjentatte ganger pekt på at disse bilene kan ha svært høye utslipp i bruk, og avvike mye fra de offisielle utslippene i bilenes typegodkjenning.

Utslippsfritt nybilsalg har vært planen siden 2016

Bakgrunnen for endringene som nå ligger an til å skje i engangsavgiften for fossilbiler, er at Stortinget har bestemt at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler som selges, være nullutslippsbiler.

2025-målet om utslippsfritt nybilsalg var noe samtlige partier sluttet opp om da Stortinget behandlet Energimeldingen i 2016.

Deretter ble målet i 2017 tatt inn i Nasjonal transportplan, som ble lagt fram for Stortinget av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet.

I flere omganger har Stortinget fulgt opp med å øke engangsavgiften på nye biler med utslipp. For det gir jo liten mening å gi avgiftsrabatter, når målet er å fase ut de forurensende bilene.

Med andre ord: Om noen er lurt av Elbilforeningen, så er det et langvarig og svært omfattende lureri.

Noen ligger bedre an enn andre …

Men det kan jo også hende at det er Suzuki som ikke har fulgt med i utviklingen.

Ser man på statistikken for de 20 mest solgte bilmerkene i så langt i 2023, viser den at Suzuki er det eneste bilmerket som ennå ikke selger elbiler i Norge:

Men enn så lenge vil bilmerket åpenbart ha i pose og sekk, og det er kanskje forståelig ut fra hvor Suzuki står i dag.

Men de trenger ikke prøve å lure finansministeren til å tro at han er blitt lurt av den grunn. Eller norske avislesere, for den del.

For kanskje Suzuki også blir gjennomskuet når de forsøker å lure bilkjøperne til å tro at de utelukkende er opptatt av klimaet.