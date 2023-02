Uavhengige tester avslørte mye høyere utslippstall enn oppgitt: Ladbare hybrider langt skitnere enn sitt rykte

MØRKE UTSLIPPSTALL: I testene gjennomført av forskere i Østerrike ble det blant annet kjørt en ladbar hybrid fra BMW.

Tre modeller – fra BMW, Peugeot og Renault – ble sjekket. Alle slapp ut mer CO2 enn oppgitt. Og en av dem slapp ut tregangeren – selv med fullt batteri.

Men det skulle gå fra vondt til verre.

For da de bilene ble testet med tomt batteri var utslippene mellom fem og sju ganger høyere enn det bilprodusentene opplyste, ifølge funn gjort ved Graz University of Technology i Østerrike.

Forskerteamet utførte testene på oppdrag fra Transport & Environment (T&E), en europeisk organisasjon som jobber for renere transport.

Kaller det en myte

– Ladbare hybrider blir solgt inn som den perfekte kombinasjon, hvor du kan bruke batteriet til alle gjøremål i nærområdet, og fossilmotoren når du skal ut på lengre distanser. Men nye tester gjort under kjøring viser at dette er en myte, sier Anna Krajinska i Transport & Environment.

De tre ladbare hybridene, som ble testet både i bymiljø og på landeveien, var en BMW i 3-serien, Peugeot 308 og Renault Megane.

Her kan du lese mer om denne saken hos Transport & Environment.

Under landeveiskjøring så resultatene slik ut:

Faksimile: Transport & Environment

Ikke overraskende ble resultatet under bykjøring med den elektriske motoren satt på «pause», mye verre:

Faksimile: Transport & Environment

– Alle bilene hadde større utslipp på landeveien enn det de offisielle tallene sa. Myndighetene bør derfor skattlegge ladbare hybrider etter de faktiske utslippene, sier Krajinska.



Du kan lese hele rapporten om funnene her.

Temmelig taust fra bilprodusentene

Den britiske avisen The Guardian skrev også om funnene fra Transport & Environment, og ba om en kommentar fra de aktuelle bilprodusentene.

Stellantis, som eier Peugeot, takket nei. Fra Renault kom det ikke svar.

En talsmann fra BMW uttalte imidlertid at kjøring på veien presenterer en uendelig variasjon av ulike kriterier:

– Det er derfor ikke overraskende at det er noen forskjeller i tallene her.

BMW-talspersonen la for øvrig til at selskapet anså ladbare hybrider som et viktig steg på veien til full elektrisitet i bilbransjen.

Gjorde en tilsvarende test i 2020

Det er ikke første gangen det er gjort alarmerende undersøkelser av ladbare hybriders CO2-utslipp.

For tre år siden fikk T&E testet tre andre populære modeller.

Funnene viste at BMW X5, Volvo XC60 and Mitsubishi Outlander slapp ut et sted mellom 28–89 prosent mer CO2 enn bilfabrikantene hevdet – på fullt batteri. Det kan du lese mer om her.