Arbeiderpartiet vil øke elbilandelen i leasing: – Tallene er udiskutable, noe må gjøres

SNART EKSAMEN: Stortinget har mål om utslippsfritt nybilsalg fra 2025. Under Arendalsuka ble politikere utfordret på hvordan man skal komme helt i mål. Fra venstre moderator Inger Elisabeth Sagedal fra Elbilforeningen og Kristin Fjeld fra Polestar – med fra venstre Frode Jacobsen (Ap), Lars Haltbrekken (SV), Erlend Larsen (H) og Ola Elvestuen (V). Alle foto: Simon Dyhr / elbil.no

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen var krystallklar da han debatterte elbilpolitikk under Arendalsuka: Noe må gjøres med leasing- og firmabilmarkedet dersom målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025 skal nås.

Da Elbilforeningen inviterte til debatt i Arendalsuka onsdag, viste Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu fram salgsstatistikken måned for måned fra januar 2022 og fram til i dag.

Hun pekte på at elbilandelen har flatet ut og at man ikke har opplevd økning på lenge:

LENGE SIDEN VEKST: Elbilforeningen viste statistikk over nybilsalget under Arendalsuka. Kilde for tallene: Opplysningsrådet for veitrafikken.

– Vi når ikke målet Stortinget har satt om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025 om vi fortsetter på denne måten. Vi burde hatt en elbilandel i 2023 på over 90 prosent for å være i rute. I stedet ligger vi på 83 prosent. Jeg er bekymret, sa Bu.

ELBILPOLITIKK I SAMFERDSELSTELTET: Elbilforeningens Christina Bu ropte varsko om at veksten i elbilandelen i nybilmarkedet har stoppet opp.

– Mens elbilandelen blant folk som kjøper ny bil er på over 90 prosent, velger under 70 prosent av de som leaser bil elektrisk. Fossilbiler sluses inn på norske veier gjennom leasing og firmabilmarkedet. Dette haster det å gjøre noe med, advarte hun.

– Insentivene i leasing er feil og må skrus på

Hvorfor har man ikke tatt grep når man ser at fossilbilene fremdeles utkonkurrerer elbilene hos en del av leasingkundene?

Det var ett av spørsmålene stortingspolitikerne ble utfordret på.

– Dette må vi skjerpe oss på. Skattelovgivningen både for firmabil og leasingbil er tydeligvis sånn at det er for økonomisk lønnsomt å velge fossilbil, og det håper jeg vi skal få slutt på ganske raskt. For det er åpenbart et problem for å nå 2025-målet, sa Arbeiderpartiets Frode Jacobsen.

Men han pekte også på at nybilsalget nå er preget av den generelle usikre økonomiske situasjonen med renteøkninger og prisstigning.

KJENT PROBLEMSTILLING: Både Arbeiderpartiets Frode Jacobsen og SVs Lars Haltbrekken var klar over at elbilandelen i leasing-markedet er for lav. Men blir de enige til høsten?

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken minnet om at SV som budsjettpartner i Stortinget har en enighet med regjeringen helt tilbake fra 2021 om å rette opp i problemet med lav elbilandel i leasing- og firmabilmarkedet.

– Det begynner å bli en stund siden. Men hvis svaret til Frode Jacobsen betyr at de nå kommer til å rette opp dette i høstens statsbudsjett, så er jeg fornøyd, sa Haltbrekken.

Arbeiderpartens stortingsrepresentant ville ikke lekke fra det kommende statsbudsjettet, men sa at Elbilforeningen har tatt opp problemet med både finansministeren og klima- og miljøministeren:

– Dette er en kjent problemstilling. Dette er en utordring vi er nødt til å fikse. For tallene dere i Elbilforeningen viser er udiskutable. Det viser at insentivene er litt feil og at vi må skru på disse, slik at folk i leasing- og firmabilmarkedet også velger elbil, sa Jacobsen fra Ap.

Lars Haltbrekken pekte også på fordelsbeskatningen for privat bruk av firmabil:

– Selv den dagen elbilen er fullt ut konkurransedyktig med fossilbilen, er firmabilbeskatningen i Norge sånn at det lønner seg å velge fossilbil.

Manet til å være forsiktig med vektavgift på elbil

Elbilforeningens arrangement under årets Arendalsuke var i samarbeid med Polestar Norge og bilimportør Harald A. Møller AS.

Sistnevnte tok opp de omfattende og delvis overraskende avgiftsendringene på elbil som kom i fjor høst da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram.

– Det vi jakter på er et bærekraftig bilavgiftssystem, i dobbelt forstand. Vi er nødt å kutte utslipp og vi må sikre staten inntekter, sa Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller AS.

I sitt innlegg sa han at bilbransjen kan rope om at de ønsker null avgifter på elbil, men at man egentlig erkjenner at sånn er ikke verden.

Han ba likevel politikerne om å være forsiktig med innføringen av avgiftene:

– Vi er tilhenger av innføring av moms på elbilers kjøpssum over et gitt nivå. Men så er vi bekymret for at innføringen av den nye vektavgiften gjør at vi snubler på vei mot 2025-målet. Den må vi være forsiktig med, sa Rognlien Skovli.

VEKTAVGIFT PÅ ELBIL UTFORDRENDE: Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Harald A. Møller AS, håper at Norge ikke snubler på målstreken når 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg skal nås. Foto: Kilian Munch

Politikerpanelet ble utfordret på hva som vil skje med vektavgiften på elbil neste år. Arbeiderpartiets Frode Jacobsen påpekte at han ikke sitter i forhandlingene om statsbudsjett som nå pågår i regjering:

– Men det statsministeren og finansministeren har sagt, er at det blir ikke noen nye type store skatteendringer nå. Men det blir alltid noen mindre justeringer. Med bilavgifter får vi vente å se. Vi mener at moms på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner og innføringen av vektavgiften, har vært riktig, sa han og fortsatte:

– Men det er og skal være lønnsomt å velge elbil framfor fossilbil. Det er klinkende klart også for 2024 og 2025.

Uenige om hvorvidt målet om utslippsfritt bilsalg i 2025 faktisk vil bli nådd

Politikerpanelet ble også utfordret på om de tror at klimamålet Stortinget har satt om at alle nye biler som selges i 2025 er nullutslippsbiler, faktisk kommer til å nås.

Stortingsrepresentant Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet var først ut og svarte høyt og tydelig «JA» på spørsmålet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV fulgte så opp:

– Ja, og det kommer an på oss to som står her, sa Haltbrekken og pekte på Arbeiderpartiets representant.

Høyres stortingsrepresentant Erlend Larsen hadde derimot ikke troen.

Det hadde heller ikke stortingsrepresentant Ola Elvestuen:

– Med regjeringen vi har nå, er det ingenting som tyder på at vi greier det.