Parkering for elbil

Frisk debatt om å få tungtransporten elektrisk: – Nå er det vare- og lastebilenes tur

SE OPPTAKET AV HELE ARRANGEMENTET HER: Debattleder og fagsjef i Elbilforeningen, Erik Lorentzen (t.v), utfordret politikerne på både Enova-støtte og veiprising for å få flere elektriske lastebiler og varebiler på veiene. I panelet fra venstre Tom Kalsås (AP), statssekretær i Samferdselsdepartementet, Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans i Oslo og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Video: OFV, alle foto i saken: Simon Dyhr / elbil.no

Bransjefolk på hugget og politikere som roste Elbilforeningens rapport om tungbil: Stemningen var offensiv på Arendalsukas arrangement om elektriske lastebiler.

– Dieselbilene har ikke noe framtid, var den klare beskjeden fra finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen fra MDG.

Arendalsukas første dag bød på frisk debatt om hvordan vi får transportnæringen til å velge elektriske lastebiler.

Under kan du lese noen høydepunkter fra det som skjedde på Elbilforeningens arrangement under Arendalsuka mandag – men du kan også se hele seansen i videoen øverst i denne saken.

– Vi svømmer motstrøms

Den rykende ferske rapporten: «Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur» var på agendaen da Elbilforeningen inviterte til tungbil-seminar sammen med Statens vegvesen og Enova.

Bransjefolk og stortingspolitikere viste entusiasme og støtte til både endrede mål og Elbilforeningens forslag til virkemidler presentert av foreningens prosjektleder for tungtransport, Maren Hemsett.

Men å kutte slik Parisavtalen forplikter oss til, krever en virkelig kraftinnsats, ifølge Sigve Aasebø, seniorrådgiver i Statens vegvesen.

– Vi svømmer motstrøms, sa han og viste til veksten i transportnæringen. Derfor må vi øke insentivene. Noen få får det til, men vi må dytte nå.

VEKST KREVER KRAFTTAK : Sigve Jarl Aasebø fra Statens vegvesen vekket forsamlingen med fakta og tall.

Statens vegvesen er for øvrig enig med Elbilforeningen i at i 2030 bør alle nye lastebiler være elektriske.

Alle som kjøper elektriske lastebiler får støtte

– Kjøretøyene er siste ledd, og alle lastebilene som er elektriske, har fått støtte fra Enova, sa Carl Erik B. Kullman, markedsrådgiver i Enova.

Men Enova støtter også bedriftslading for tyngre kjøretøy.

– Vi gjør hele tiden justeringer, sa han, og mange i Samferdselsteltet i Arendal tenkte nok da at Enova ikke skulle justert vekk støtten til varebiler som kom i vår.

OFFENSIVT OM LASTEBIL – Enova er på ballen, sa Carl Erik B. Kullman, markedsrådgiver i Enova.

Det går for sakte

Men hvordan få et skikkelig ladenettverk for fremtidens elektriske tungtransport opp og stå fort nok?

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, trakk frem følgende hindringer:

Saksbehandlingstid betyr lang ventetid. Byråkrati og utålmodighet. Strømnett er en barriere, og netteffekten må økes.

Deretter smalt det oppgitt fra Hagen om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har sin del av ansvaret i denne floken:

– NVE, der har du en gjeng.

BLOMSTERBARN: «En nydelig bukett av et panel» var i hvert fall debattleder Erik Lorentzens karakteristikk av bransjepanelet, bestående av f.v. Jan-Terje Mentzoni, viseadm. direktør i Norges Lastebileier-forbund, Elin Vigrestad, konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer Norge og Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.



Dette siste var noe Malene Brøvig fra ladeselskapet Mer var ekstra opptatt av.

– Vi ser utfordringene, men vil fokusere på mulighetene. Da må flaskehalser fjernes.

– Det er ikke teknologien, men politikken som bremser, mente Brøvig.

Mesta-direktør Elin Vigrestad har mange tunge biler på veiene, men ville helst ha null utslipp.

– La oss konkurrere på miljø, var hennes oppfordring.

Mentzoni fra Norges lastebileierforbund viste til at bedrifteierne ikke tåler å se røde tall i regnskapet.

– Bunnlinja må være sort, gjerne grønn, konstaterte han.

Hans bønn til politikerne var at ladepunkt ble sett i sammenheng med døgnhvileplasser, og at man må gjøre som Oslo og gi fritak i bomringen.

UTÅLMODIGE: Representantene fra bransjen mente at nettselskapene sitter på mye av løsningen. Fra venstre Elin Vigestad, Mesta, Malene Brøvig, Mer og Ole A. Hagen, NHO logistikk og transport.

– Vi vet vi har det travelt

Enovas varebilstøtte som ble fjernet i vår, var noe debattlederen fra Elbilforeningen utfordret opposisjonslederpartiet Høyre på.

– Vi vil ikke overkjøre, men Enova må ta til seg at mange aktører opplever dette som uforutsigbarhet, fastslo stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.

Hun la vekt på at virkemidler er mer interessant enn måltall.

Statssekretær Tom Kalsås (Ap) fra regjeringen pekte på at veisektoren har trukket vinnerloddet når det gjelder mulighet for klimakutt . Statssekretæren ga til og med honnør til Elbilforeningen for rapporten.

– Vi vet vi har det travelt, og til våren kommer ny Nasjonal transportplan.

Det ble nevnt behov for regulering for å få på plass store nok ladeplasser, og helst i tilknytning til hvile- og rasteplasser for tungbil.

– Det er ikke vanskelig å få regulering på plass, bare man har vilje, anførte Tybring-Gjedde fra Høyre.

ENIGHET OM MÅL FOR TUNGTRANSPORT: Debattleder og fagsjef i Elbilforeningen Erik Lorentzen utfordret politikerne på både Enova-støtte og veiprising for å få flere elektriske lastebiler på veiene. Fra venstre Tom Kalsås (AP), statssekretær i Samferdselsdepartementet, Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans i Oslo og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Look to Oslo

Byråd Einar Wilhelmsen var stolt av hva Oslo får til.

– Vi har stilt krav, sa han. Vår største muskel er offentlige anskaffelser. Transport skal være nullutslipp.

Wilhelmsen viste til at Oslo som kunde er i tett dialog med næringslivet.

– Oslo kommune er en kunde som stiller krav. Staten bør stille de samme kravene.

Elbilforeningens rapport Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur kan du lese her. (PDF)