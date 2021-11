Gir bort universalladere – vil bøte på sommerens ladekaos: Tesla gir gratis veggladere til Lofoten

JUBLER FOR GRATIS LADERE: Eivind Holst, styreleder for Destination Lofoten, Elisabeth Mikalsen, leder for Lofotrådet, men også ordfører i Røst og Randi Lervik, prosjektleder i Lofotkraft, er svært fornøyde med at Tesla nå tilbyr gratis universalladere til Lofoten. Foto: Jon Petter Myklebust

Husker du sommerens overskrifter om ladekaos, mangel på ladere og ladekø i Lofoten? Nå skjer det uventede ting som kan bedre situasjonen.

Gjennom to koronasommere har det ikke vært bare enkelt for norske turister å legge ut på elbilferie i hjemlandet.

Rapportene om ladekø strømmet inn fra flere steder i landet, men Lofoten var kanskje turistdestinasjonen som slet aller mest.

Ikke minst fordi turistmagnaten har få offentlig tilgjengelige ladepunkter, og knapt noen hurtigladere. Da er det ikke rart det blir kø.

«Det er langt mellom ladestasjonene i Lofoten, og turister er frustrert over lange køer og stive ladepriser», skrev eksempelvis NRK i sommer, under overskriften «Frustrerte turister opplever ladekaos i nord: – Rene marerittet å kjøre elbil».

Men neste sommer kan situasjonen være langt bedre, skal vi tro gladmeldingen vi nettopp fikk inn fra Lofoten.

Første gang noe slikt skjer

Prosjektet som nå settes i gang innebærer at Tesla gir bort veggladere gratis til alle virksomheter som ønsker å tilby offentlig lading.

Og dette er ikke bare noe som kommer Tesla-eiere til gode: Laderne kan brukes av alle bilmerker.

Vi har ikke satt noe øvre tak, så dette er egentlig opp til næringslivet i Lofoten Even sandvold roland i tesla norge

Å sikre god ladeinfrastruktur har vært en uttalt del av Teslas

langsiktige mål om å elektrifisere transportsektoren. Og det som nå skjer i Lofoten er smått historisk:

Faktisk er det første gang selskapet går sammen med en region om å bygge infrastruktur for elbillading.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at dette kan anses som et ganske så genialt PR-stunt fra Teslas side. Men hva gjør vel det når det kommer alle til gode?

I Lofoten er man i hvert fall superfornøyde:

– Tesla tok kontakt med oss, og vi ble selvfølgelig kjempeglade for å høre at de ønsker å være med å bygge ut ladenettet i Lofoten. Et slikt initiativ vil ikke bare være attraktivt for tilreisende, men bidra til både utslippskutt og spennende muligheter lokalt, sier Elisabeth Mikalsen, som er ordfører på Røst og leder i Lofotrådet.

Tesla: Stolte av stuntet

På Teslas hovedkontor i Oslo er også kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland fornøyd, men er noe ullen når vi spør ham om han nå kan garantere at tilbudet de kommer med vil løse ladefloken på Lofoten til sommeren som kommer.

– Vi er glade for dette samarbeidet med Lofotrådet og øvrige involverte aktører, og vi håper at vi sammen med næringslivet i Lofoten kan gjøre regionen enda mer elbilvennlig til neste sommerferie.

– Dette må være et av de beste pr-stuntene fra Tesla Norge noensinne – er du litt stolt?

– Det er klart vi er stolte over å kunne være med på å utvikle ladeinfrastrukturen i Lofoten-regionen, slik at enda flere kan erfare hvor enkelt det kan være å reise elektrisk. Og nå går vi altså målrettet til verks i en av Norges mest populære turistdestinasjoner. Målet til Tesla har alltid vært å akselerere overgangen til bærekraftig energi og transport, og dette initiativet er en naturlig forlengelse av det målet.

STOLT: Even Sandvold Roland i Tesla Norge. Foto: Ståle Frydenlund/elbil.no

Ingen begrensninger i antall gratisladere, men næringslivet bør ta kontakt snarest

Even Sandvold Roland i Tesla foreller at næringslivsaktørene som slår til på tilbudet må forplikte seg til å holde laderne i drift i minimum fire år.

– Hvor mange veggladere regner du med at dere vil dele ut i Lofoten?

– Vi har ikke satt noe øvre tak, så dette er egentlig opp til næringslivet i Lofoten. Forutsetningene er at laderne er offentlig tilgjengelige og i drift senest 30. juni 2022 – og altså at man forplikter seg til drift i minimum fire år.

– Hvor lenge vil tilbudet stå?

– Dette er en målrettet innsats for å forbedre ladeinfrastrukturen i Lofoten før neste sommer, derfor kreves det at laderne settes i drift senest 30. juni. Interesserte aktører bør ta kontakt i god tid før dette.

– Når blir de første laderne satt opp?

– Vi er klare for å sende de første laderne fra oss så fort som mulig, så vi venter egentlig bare på at virksomheter i Lofoten tar kontakt. Nøyaktig når de blir satt opp i Lofoten avhenger av kapasiteten til lokale elektrikere.

BEDRE LADEMULIGHETER TIL SOMMEREN: Når sommerferien begynner til neste år vil det etter alt å dømme være betydelig bedre lademuligheter på Lofoten, selv om Tesla-tilbudet ikke får betydning for hurtigladetilbudet på øysamfunnet.

Skal halvere utslipp: «De grønne øyene 2030»

Samarbeidet med Tesla inngår som en del av programmet «Lofoten – De Grønne Øyene 2030», en strategi hvor de seks kommunene i Lofoten har gått sammen med de regionale næringsaktørene Lofotkraft og Destination Lofoten for å legge til rette for grønn og bærekraftig vekst i Lofoten.

Programmet innebærer at øysamfunnet skal omstille seg til et lavutslippssamfunn med 50 prosents utslippskutt innen 2030.

– Det er tiltak som dette vi ønsker at De Grønne Øyene skal være med å jobbe fram. Vi vil bidra til grønn omstilling og være med å legge til rette for gode initiativ, slik at framtidas Lofoten drives på ren energi, sier Arnt Winther, konsernsjef i Lofotkraft Holding, og partner i De Grønne Øyene.

Alle virksomheter i Lofoten som ønsker å tilby offentlig tilgjengelig lading, får altså tilbudet om gratis veggladere fra Tesla. Dette vil selvsagt også kunne bidra til økt eksponering for lokale bedrifter, som nå blir synlige i navigasjonssystemet til alle Teslaer.

Vil komme både lokale og turister til gode

– Med mange norske turister de siste par årene har vi selvfølgelig sett et stort behov for en bedre ladeinfrastruktur i turistsesongen. Men dette vil også gagne alle innbyggerne i Lofoten og forhåpentlig bidra til en større oppslutning rundt elbiler lokalt, sier Eivind Holst, styreleder i Destination Lofoten.

Gunhild Elisabeth Laundal er hotelldirektør ved Scandic hotel i Svolvær. Hun er svært glad for initiativet.

– Scandic er et selskap som i flere tiår har gått i front for å finne bærekraftige løsninger og redusere vårt miljøavtrykk. Ladetilgang er i dag et viktig tilbud for mange, og vi har sett en god økning i antall gjester som etterspør lademuligheter.

Bare 4 prosent elbilandel på Lofoten – håper dette vil løfte den

Ifølge en befolkningsundersøkelse gjort av De Grønne Øyene i mai 2021 oppgir kun fire prosent av innbyggerne i Lofoten at de eier elbil.

De fleste oppgir «begrenset rekkevidde» og «tilgang til ladenettverk» som årsaker til at de ikke har tatt steget over til elbil. Et bedre utbygd ladenettverk vil gjøre det enklere å være elbileier i Lofoten.

– Vi håper mange i Lofoten ser på dette som en mulighet. Med ladeinfrastruktur på plass får vi en ekstra, fornybar kraft i utviklingen av Lofoten, sier Elisabeth Mikalsen fra Lofotrådet.