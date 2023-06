Stadig flere velger Teslas NACS: Tesla-kontakten blir den nye standarden

ÅPEN FOR ALLE: Tesla ønsker å tilby alle å bruke sin løsning, samt å åpne sine superchargere for alle og tilby nesten fire ganger høyere ladehastighet enn i dag.

I fjor høst viste Tesla sin nye ladekontakt for det amerikanske markedet og tilbød alle andre å bruke deres standard. Nå følger stadig flere etter.

Senest i går kom nyheten om at Volvo, som første europeiske bilprodusent, har signert en avtale Tesla.

Den er todelt.

Volvo vil få tilgang til et nettverk av 12.000 superladere i USA, Canada og Mexico, men det vil være enkelt å finne disse direkte i infotainmentsystemet på alle elektriske modeller.

Dette skjer første halvdel av neste år, og eksisterende bilmodeller vil få ladet hos Tesla ved hjelp av en adapter. Enn så lenge.

Tar i bruk «Tesla-kontakten»

Men avtalen innebærer også at fra 2025 vil alle nye modeller bli utstyrt med ladeporten NACS, som står for North American Charging Standard.

Den Tesla-utviklede NACS er liten i størrelse sammenlignet med dagens CCS-kontakt som brukes i Europa. Og den er enda mer snerten i forhold til kontakten som brukes ellers i USA – SAE J1772.

SNERTEN LADEKABEL: Så liten er Teslas løsning i forhold til den amerikanske. Europas CCS er ikke stort mindre enn USAs SAE J1772.

Og når de to sistnevnte store kolossene skal lade over 350 kW kreves væskefylte strømkabler, noe som bare gjør dem enda tyngre.

Teslas slanke løsning derimot klarer opp til 900 kW med slanke kabler –uten væskekjøling.

Les mer om NACS i saken under:

De store er med

Den siste måneden har både Ford og GM annonsert at de støtter den nye standarden. Mye av grunnen er trolig at Teslas nettverk er et av de best utbygde allerede.

Når de to største amerikanske bilmerkene kaster seg på, er det et tydelig signal og betyr trolig at NACS blir den nye standarden i USA.

DEN NYE STANDARDEN: De tre mestselgende bilfabrikantene i USA, samt flere ladeaktører, går over til Teslas ladekontakt NACS.

Rivian annonserte sist uke at de støtter den nye standarden.

De er et lite selskap men er en stor aktør på elbiler i USA. Første kvartal i år solgte de nesten 8.000 biler.

Samme tall for Ford er nærmere 11.000 og 20.000 for GM, ifølge Cox Automotive.

Tesla på sin side solgte til sammenligning 161.000 biler i samme periode.

I tillegg til de store bilprodusentene har også flere ladeoperatører annonsert at de også vil tilby NACS-støpsel.