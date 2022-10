Tesla senker ladeprisene om natten på utvalgte stasjoner: Tilbyr billigere lading for b-mennesker

SPAR PENGER OM NATTEN: Tesla utnytter svingningene i strømprisene og senker nå ladeprisene på enkelte av sine ladestasjoner når strømmen er billigere om natten. Men for å finne ut hvor det er penger å spare, trenger du en Tesla og kanskje et par tøfler. Alle foto: Jamieson Pothecary elbil.no

Tesla utnytter lavere strømpriser om natten og tilbyr nå billigere lading til elbileiere som kan tenke seg å lade i de små timer.

Teslas ladenettverk i Europa nådde nylig over 10.000 superladere, med over 1.300 i Norge alene:

I mai 2022 åpnet Tesla deler av superladenettverket sitt for «alle» bilmerker.

Nå tar elbilselskapet ladestrategien sin enda et skritt videre.

Rabatt fra 22 – 06

I går kveld informerte nemlig Tesla – i en e-post til sine norske kunder – om at de fra nå av «tilbyr rabatt for lading over natten på enkelte steder, og flere ladestasjoner kommer til i løpet av de kommende ukene».

Det er altså snakk om rabattert lading på sen kveldstid og om natten, mer spesifikt mellom klokka 22.00 og 06.00 om morgenen.

VELKOMMEN TIL ALLE: I mai 2022 åpnet Tesla deler av ladenettverket sitt for alle bilmerker og modeller med CCS-ladeport.

Kan ikke sjekkes fra Tesla-appen

Når elbil.no spør Tesla mer spesifikt om hvor mye rabatt det er snakk om og hvilke stasjoner det gjelder, får vi følgende svar på e-post fra en ikke navngitt pressemedarbeider i Tesla Norge:

«Etter hvert vil denne rabatterte prisstrukturen som utnytter lave strømpriser bli tilbudt på flere ladestasjoner, inkludert de som er åpne for andre enn Tesla. Hvilke ladere og priser som gjelder, er tilgjengelig på skjermen inne i bilen».

Vi får også presisert at prisene er dynamiske og kan variere mellom stasjonene.

Vi får derimot ikke opplyst noe konkret om priser eller hvor stor rabatten er, men får bekreftet at man altså ikke kan sjekke hvor det er rabatterte priser via Tesla-appen, for eksempel fra mobilen hjemme i sofaen.

UNDERHOLDNING MENS DU LADER OM NATTEN: Det finnes rikelig med underholdningsmuligheter i en Tesla mens man lader. Videospill, Netflix, eller rett og slett bare skru på peiskos og ta en halvtime på øyet mens bilen lades opp?

For å få vite akkurat hvilke superladestasjoner rabatten gjelder, kreves dermed tydeligvis to ting: En Tesla og et par tøfler.

For Tesla-eiere må altså belage seg på en liten rusletur ut til bilen for å få oversikten over de aktuelle ladestasjonene dette gjelder via bilens egen skjerm. Det samme gjelder for å få vite strømprisen du ender opp med å betale ved ladestolpen.