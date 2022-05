Flere stasjoner åpnet i Sverige, UK, Spania, Østerrike og Belgia: Tesla har åpnet ladestasjoner i Sverige og fire andre land

ÅPNER OPP I NYE TERRITORIER: Som du kan se her, er mange av superladestasjonene i Sverige nå åpnet for andre bilmerker enn Tesla. Skjermdump: Tesla.com/no

Og det er spesielt mange superladere i vårt nærmeste naboland som nå er blitt tilgjengelige for alle.

Onsdag ble det kjent at Tesla har tatt nok et skritt i prosessen om å gjøre superladernettverket sitt tilgjengelig også for elbilister som ikke kjører Tesla.

Nå er det superladestasjoner hos söta bror og fire andre land på kontinentet som har fått enkelte av sine superladestasjoner åpnet.

Mest aktuelt for nordmenn flest foruten Sverige, er nok Spania, men også superchargere i Østerrike og Belgia er nå også åpnet, i tillegg til Storbritannia – for norske elbilister som ikke har noe imot venstrekjøring.

Høyere pris eller rabatt med Tesla-abo?

For å kunne lade på Tesla-stasjonene om man ikke har Tesla, må man laste ned Tesla-appen og registrere seg (og betalingskortet) der.

Der har du to muligheter: Enten betale en høyere pris for ladingen (omtrent 40 prosent), eller få den samme prisen som nyere Tesla-eiere flest nå har. (Det er fortsatt en del Teslaer som har gratis superlading i hele bilens levetid).

Går du for sistnevnte variant, er det selvsagt en «catch»: For å få den gunstigere prisen må du betale en månedspris til Tesla på 129 kroner.

ELBILFORBRØDRING: En Toyota besøker matskåla til Tesla.

Torsby og Töcksfors åpnet

På Teslas nettsider ligger kartet over hvilke ladestasjoner der elbilister flest nå kan lade.

Noen liste over ladestasjonene det gjelder har vi ikke klart å finne, men det nevnte kartet finner du her.

Aller mest aktuelt for handlelystne nordmenn er kanskje ladestasjonene på Torsby og Töcksfors, men som man kan se av kartet, er flertallet av superladestasjonene i Sverige nå åpnet for alle – og det ser ut til at omtrent bare hver tredje stasjon fremdeles er forbeholdt Teslaer.

TESLA PÅ HJEMMEBANE: Her en superladestasjon med bare Teslaer på besøk.

Blant de fire øvrige landene som nå har åpnet delvis opp, er det per dags dato en betydelig lavere andel av superladestasjonene som er åpne for alle.

58 av 89 åpne i Norge så langt

Tesla har nå til sammen 89 superladestasjoner i Norge og ytterligere et 30-talls under etablering.

Etter at Tesla tidligere denne måneden åpnet opp ytterligere 42 stasjoner i Norge for ikke-Teslaer, er nå til sammen 58 av 89 stasjoner i Norge tilgjengelig for alle.

ÅPNE TILSTANDER: Elbilforeningen tester samarbeidsviljen mellom Tesla og i3.

I Nederland, som var først ute med å åpne opp superladerne, gikk det drøyt tre måneder fra pilotprosjektet ble igangsatt med ti åpne ladestasjoner til samtlige 36 ble gjort tilgjengelig for alle.

I Frankrike, som er det tredje landet i pilotprosjektet, er 18 lokasjoner gjort tilgjengelig for alle. Frankrike åpnet 16 stasjoner samme dag som de første 15 stasjonene åpnet i Norge.

Tesla er ute etter å samle erfaringer før de eventuelt åpner samtlige av sine 89 hurtigladestasjoner i Norge.

Fakta: Dette har skjedd så langt 1. november 2021 åpnet Tesla ti ladestasjoner i Nederland.

31. januar 2022 fulgte de opp med å starte prøveprosjekt i Norge og Frankrike.

15. februar ble samtlige superladere i Nederland åpnet.

30. mars åpnet Hitra Supercharger. Denne ble gjort tilgjengelig for alle elbilister fra dag én.

3. mai ble ytterligere 42 stasjoner i Norge åpnet.

18. mai ble enkelte stasjoner åpnet i Sverige, UK, Østerrike, Spania og Belgia.