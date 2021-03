Test av Citroen ë-Spacetourer: Fleksibel familiebuss

Nå er bilen for store og aktive familier oppnåelig for flere.

Har dere velsignet dere selv med tre eller flere barn, står gjerne en svær bil på ønskelista. Frem til nå har personbilvariantene av varebilene vært svindyre. VW Multivan og Mercedes EQV koster nesten millionen med diesel- eller bensinmotorer.

Se video under!

Nå skal det riktignok sies at Spacetourer har fått en lat 2.0 HDI på 120 hk med manuell kasse for 585.900 kroner, for å få presset prisen ned på diesel, også.

To batteripakker

Men nå har den kommet som moms- og avgiftsfri elbilversjon, og blir plutselig et miljøvennlig alternativ for svært mange. Nå kan du kjøpe splitter ny, svær familiebil for 429.800 kroner. Da får du riktignok lavete utstyrsnivå og minste batteripakke på 50 kWt og rekkevidde på 230 km (WLTP).

En for alle

Vi kjører utgaven som ALLE kommer til å kjøpe. Den har et batteri på 75 kWt og WLTP rekkevidde på 330 km og starter på 489.800 kroner.

Prisforskjellen med 50 prosent større batteri er 60.000 kroner – en helt nødvendig påkost, spør du oss. Importøren mener det samme og tror 99,5 prosent av kjøperne kommer til å velge den.

Testbilen er brun metallic med ekstra sotede ruter. Det gjør at den skiller seg litt fra varebilutgaven Jumpy. Kassebil er kanskje nedtur for selvfølelsen. Men det er helt til du åpner opp de elektrisk drevne skyvedørene som gir deg en flott lounge med flybord og god plass til sju personer. Den kommer standard som 8 seter og hvis du vil ha 9, bestiller du lang versjon.

To store ulemper

e-Spacetourer har to ulemper: Den har aerodynamikk som en murstein og en stor kupé som skal varmes opp. Det tærer på batterikapasiteten.

Men bruker du bilen på vanlig riksvegnett og sjelden er over 80 km/t, har du bra rekkevidde – selv på vinterstid. Og dersom du er flink til å bruke app-styringen til å forvarme kupeen med ladekabelen tilkoblet før avgang, funker det bra for mange.

Men lange pass på motorveien i 110 km/t på vinterstid svelger strøm. Under vår test i 110 km/t på vår prøvestrekning over 26 km, blir forbruket på 3,32 kW/t pr. mil ved en temperatur ved 3 varmegrader på tørr vei. Det hadde i så fall gitt en rekkevidde på 21 mil. Ikke verst.

På vår 15 mil faste testrute ender vi opp med et forbruk på 2,5 kW/t. Det er fint vær med tørr asfalt og temperaturer mellom 5 og 10 varmegrader. Gjennomsnittsfarten ender som vanlig med 65 km/t.

Undertegnede har også testet varebilutgaven Jumpy på vinterstid og kom da 21,5 mil med tom bil uten kjøring på motorvei. Da har vi forvarmet kupé og utetemperaturen var mellom -12 og -8 grader.

I bykjøring vil den derimot kunne gi lenger kjørelengde enn oppgitt på sommerstid.

Lader raskt

Batteriet lades fort dersom du har 32 ampere kurs tilgjengelig. Bilen kan ta imot 7,4 kW på standard ombordlader. Du kan også bestille 11 kW-lader for 5600 kroner.

Den imponerer greit på hurtiglader, også. Den tar imot 100 kW under gunstige forhold. Jeg plugger inn med oppvarmet batteri med 10 prosent igjen på batteriet, og den lader umiddelbart med et snitt på 96 kW. Den peaker ofte på 100. Og selv om kurven daler utradisjonelt, lader den over 50 kW til batteriet er fylt 75 prosent.

Motoren kjenner vi fra blant andre Citroën ë-C4 og Peugeot e-208 og e-2008. Det vil si 136 hester og 260 Nm dersom du trykker den i kjøreprogrammet «Sport». Normalt har du 109 hester tilgjengelig. Den finner du under panseret og driver forhjulene.

Vi har ikke kjørt bilen med full kohort, men vi tipper at når den fylles med tonnet du har tilgjengelig som nyttelast(!) (inkludert fører og passasjerer), blir den nok lat, spesielt over 80 km/t.

Men til vanlig kjøring funker overraskende nok 109 hester helt greit. Den er overraskende kvikk i hastighetene man normalt befinner seg i, og man føler ikke man savner effekt i en slik type bil, Og lav effekt spiser mindre av batteriet.

Tenkt godt innenfor boksen

Bilen er perfekt for dem som ønsker å sitte høyt. Lange personer skulle nok ønske at man kunne trukket rattet mer til seg og gjerne hatt det noe mer loddrett vinkel.

I stedet blir det til at man trekker setet lenger frem. Det er ikke helt krise i en bil med så høy sittestilling. Innsteget er enkelt både foran og bak. Oversikten er god, med parkeringssensorer foran og kamera bak.

Man sitter godt i alle bakseter, og vi har aldri testet en ̧«minibuss» der justering, snuing eller fjerning av seter og midtkonsoll med flybord, har vært enklere. Det går bokstavelig talt på skinner. Du bygger om fra 8-seter til varebil på to minutter og du kan nærmest kaste setene ned i skinnene, så sitter de fast.

De to seteradene har store justeringsmuligheter på skinner, og andre seterad kan snues slik at man sitter mot hverandre. Da blir riktignok beinplassen litt begrenset. Alle seter i de to bakerste radene har Isofix, så den er et eldorado for barnehagene.

Den normale versjonen på 496 cm lengde og 192 cm høyde føles snerten å håndtere og går inn i alle parkeringshus og parkeringsplasser.

Og den er lettkjørt. Det elektriske håndbrekket går sømløst av, den lille girspakstilken krever ikke at bilen står stille mellom drive og revers og de mest ivrige kan bruke B-knappen ved girveksleren nå og da som motorbrems.

Heldigvis har man trukket det automatiske klimaanlegget ut fra skjerm og ned på egne brytere. Baki betjenes vifte og temperatur fra taket dersom du har aktivert det med egen knapp foran. Enkelt og greit. De har et varmeelement på 5 kWt hver.

Kupeen er varm og god dersom du har forvarmet, og gir overraskende fort varme i kulda dersom du har glemt det. Setevarmen er svært effektiv, men vi savner varme i rattet.

Fra 603 til 3968 liter

Kasseformen gir maksimal utnyttelse og mange muligheter inne i bilen. Den «korte» versjonen på 496 cm, som vi kjører, gir et kort, men svært høyt bagasjerom som svelger hele 603 liter opp til hattehylla med alle setene i.

Med bare to seterader på plass, er bagasjerommet på enorme 1000 liter opp til setene og 1.750 liter opp til taket med setene i bakerste posisjon. Skyves de helt forover, får du enorme 1.624 liter opp til seterygg og 2.381 til taket.

Begge seterader (på 8- og 9-seteren) kan legges ned 40-60, og i tillegg kan du kan stikke ski og lignende under setene. På toppmodellen Allure er setene på skinner og kan justeres i lengderetningen eller tas helt ut slik at du får en svær varebil med 3.968 liters lasterom. (Sjekk filmen.)

Den lange versjonen er 530 cm og er et naturlig valg dersom du ønsker gedigen plass. Da er den ikke like lett å parkere over alt, selv om høyden er den samme (190 cm) slik at man kommer inn i de fleste garasjer og parkeringshus.

På sjusetersversjonen vi kjører, har du to kapteinstoler på andre seterad, som enkelt løsnes og snus på skinnene. Da får du også en avtagbar konsoll mellom dem med flybord. Da har du også tre separate bakseterygger som slås ned.

To utstyrsgrader

e-Spacetourer fås i to versjoner, Business og Shine. Begge har fangere og speiler i bilens farge, mørke ruter, LED kjørelys og fartsholder.

Men familien blir desto gladere med bi-xenon hovedlykter, nøkkelfri adgang og start, elektriske skyvedører med sparkefunkjon, panorama-soltak, automatisk klima med to soner foran og eget klimaanlegg baki, helelektriske seter med korsryggstøtte, varme og massasje og en ekstra fet underholdningspakke med 8 høyttalere, inkludert basskasse under førersetet.

Du har navigasjon på 7-tommeren og headup display, riktignok på en liten plastplate. Allure koster 70.000 kroner ekstra, men gir deg den gode følelsen.

Listen med sikkerhetsutstyr bærer preg av at denne baseres på en varebil. Den har 6 kollisjonsputer for de foran, ingen for de i «bagasjerommet» og nødbrems for fotgjengere. Ellers er det ingen aktive sikkerhetssystemer, bare varsler for skifte av fil, blindsone tretthet og parkering.

Mye for pengene

Foreløpig finnes det svært få elektriske alternativer i denne bilklassen: Bare den luksuriøse Mercedes EQV med 35,5 mils rekkevidde koster fra 759.000 kroner og Maxus Euniq fra 400.000 blank med en rekkevidde på 26 mil.

Med ë-Spacetourer og søskene Peugot e-Traveller, Opel Zafira e og Toyota Proace Electric – som alle er ganske nøyaktig samme biler, produsert på samme sted, med samme utstyrsvarianter og pris – blir tilbudet langt større.

Startprisen på «kort» business seter med 50 kW/t batteri 429.900 kroner. Større batteri koster 60.000 kroner ekstra. Toppmodellen Allure koster i tillegg 70.000. Det vil si at du får en fullutrustet 8-seter for 560.000 kroner. Lang versjon koster 30.000 kroner mer. Billigere og større familiebil er det vanskeligere å finne i dag.

