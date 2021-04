Tid for vårvasken: Slik får du skinnende bil på én time

Fra skitten til ferdig forseglet bil på en drøy time. Her er oppskriften!

Det finnes enkle og det finnes omfattende måter å polere bil på. Vi viser deg den enkle og morsomme måten som ikke tar deg mer enn en drøy time. Det finnes mange veier til ferdig resultat, men vi viser deg et minimum av hva du bør gjøre for å få bilen vårklar.

Tipsene gjelder selvfølgelig før vinteren også. Følg oppskriften trinn for trinn, og få en blank og fin bil på en drøy time.

Du ser hvordan du går frem i videoen under.

1. Avfetting

Avfetting skal du helst unngå når du tar din vanlige bilvask, den fjerner nemlig voks og polish. Men når du skal legge på ny beskyttelse på lakken, er avfetting en god venn.

Bruk miljøvennlige produkter. Det finnes mange av dem i salg.

Ta rikelig med avfetting på bilen. Det sitter mye skitt, asfaltrester, partikler og bremsestøv på bilen, spesielt på sidene og bak.

Ikke sprøyt avfetting på sidevinduene. Avfettingen kan renne ned mellom gummilist og vindu og løse opp bilens originale rustbeskyttelse inni dørene.

Dusj gjerne felgrens på felgene i samme slengen. Den er annerledes bygd opp og er mer aggressiv mot bremsestøv, som det er mye av på felgene, spesielt foran.

La avfettingen virke noen minutter.

2. Skum

Dette er strengt tatt ikke nødvendig. Har du ikke skumkanon, hopp rett til punkt 3.

For å løse opp enda mer skitt og tilføre avfetting og felgrens mer fuktighet, skummer vi gjerne bilen med en bilshampo.

Skumkanoner følger gjerne med høytrykksspylere, men man kan også kjøpe kanner ment for hageslanger. Enkelte bilvarehus selger også kanner med munnstykker man skrur rett på kanna og kobler til vannslangen.

La det virke noen minutter.

3. Spyl av

Vær grundig og bruk god tid på å spyle av bilen. Nå skal du få av så mye skitt som mulig på bilen før du begynner med berøringsvask. Jo bedre du gjør jobben, desto mindre er sjansen for at små partikler riper lakken din.

Spyl nedenfra og oppover. Da ser man godt hvor man har spylt, men like viktig er det at man ikke sliter unødvendig mye på lakken. Starter man ovenfra og ned, står du og spyler i den samme møkka hele veien nedover.

Ta godt inni hjulbuer, inn i alle luftinntak i fronten, helt nede på kanalen, inni dørsprekkene (ikke åpne dørene) og nedkant av frontruta.

Løft vindusviskerne fra vinduet. Enkelte biler krever at man går inn i menyen og styrer dem opp på ruta for å få løftet dem opp fra panseret.

4. Berøringsvask

Er du litt proff, har du egen bøtte med en såkalt grid i bunnen. Det er en plastrist som gjør at skitten havner under vannet du bruker.

Styr unna de billigste svampene. Kost gjerne på deg en bra vaskevott i mikrofiber. Den trekker til seg skitten inni votten, slik at du ikke riper bilen.

Perfeksjonistene bruker to bøtter. En til å skylle votten eller svampen med, før de tar den i rent vann. Bruker du en bøtte, vrir du votten med møkkete vann før du putter den i bøtta for å hente nytt vann.

Bruk mye vann. Det er beste resept på ikke å skade lakken. Har du skumkanon, legg gjerne et lag før du vasker bilen.

Vask bilen ovenfra og ned. Begynn på taket. Det er minst møkkete. Fortsett med frontrute, panser og front. Deretter sidene og til slutt hekken, som er den som er skitnest. Ta panel for panel. Vær nøye med hvordan du vasker så du er sikker på at du får med deg alle steder.

Åpne dørene og vask rundt hele dørrammen, både på bilen og selve dørene. Nedkant av dørene er ofte det første som ruster på en bil.

5. Spyl

Nå skal all såpe av. Det er mulig du må vaske halve bilen, for så å spyle av før du tar andre siden. Det kommer an på vær og vind.

Spyl ovenfra og nedover. Vær nøye med å få av all såpen.

6. Clay

Selv om du har vasket aldri så godt, sitter det fortsatt partikler igjen i lakken, spesielt på sidene. Kjenn med hånden din. Ofte føles det som et sandpapir.

Det fjerner du med en Clay klut eller Clay leire. Bruk såpevann eller medfølgende produkt som «smøring» på lakken.

Leiren må bearbeides til en passelig stor flat klum og føres frem og tilbake på lakken. Når den blir sort av skitt, bretter du dette inn i leiren og fortsetter. Dette repeterer du til bilen er blank og fri for partikler.

Bruker du en klut, bretter du den gjerne i fire, slik at du har fire overlater å bruke på bilen. Jobb med lakken til den er fri for skitt og spyl bilen.

Ved vanlig bilvask, kjøp en sprayflaske med Quick-detailer eller lignende.

Spray et par pump på hver overflate på våt bil før du tørker den. Da tilfører du litt voks for hver vask og opprettholder beskyttelsen på bilen.

7. Tørk

Det finnes mange produkter for tørking. Mikrofiberklutene er gjerne litt grove slik at eventuell skitt som fortsatt skulle befinne seg på bilen, har et sted å «gjemme seg» for å unngå riper.

Det finnes også et utvalg svabre til bruk på bil. Det er faktisk et bra redskap. Går du for dette, bør du velge en med svært mykt silikonmateriale som følger bilens karosseri godt.

Bruk gjerne den først og gå over med klut etterpå.

8. Forsegling

Det finnes mange måter å gjøre dette på. Den tradisjonelle måten er å legge på polish, gjerne med maskin, tørke av dette og legge på beskyttende voks, la dette ligge – noen ganger gjerne et døgn før du tørker av det overskytende. Det er tidkrevende.

Men det finnes svært enkle alt i ett-produkter. Flere av dem lover et halvt år beskyttelse. Det betviler vi, men om det holder halvparten, er det bra det også.

Noen skal sprøytes på våt bil, noen på tørr. Mange av dem kan brukes på både plast, lykter og glass. Vi anbefaler å være forsiktig med det siste. Fordelen er uansett at man slipper de hvite rennene man ofte får med vanlig polering.

Gratulerer med ren bil!