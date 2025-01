To nye elbiler fra Honda avduket: Satser premium med nytenkende design

KONTRASTFYLT OG REFLEKTERT: Honda følger strømmen og satser på premium med sine nye O Series-biler. Til venstre ser vi O Saloon, og til høyre O SUV. Designspråket er utvilsomt nytenkende, men all erfaring tilsier at den endelige produksjonsbilen vil være noe mer nedtonet. Alle foto: Honda Press

Hondas elektriske fremtid sparkes i gang i form av en SUV og en luksus-sedan for 2026.

Begge bilene, som ble avduket sammen på teknologimessen CES i Las Vegas denne uken, markerer starten på sju nye elektriske bilmodeller som er bekreftet av det japanske merket under den nye 0 Series EV-utviklingsplanen.

Først ut er Honda 0 SUV, en mellomstor crossover som lanseres i USA i første halvdel av 2026.

Deretter vil modellen bli rullet ut i ulike markeder globalt, inkludert Europa og Japan.

SÆRPREGET: Den unike, og mange vil garantert mene stygge, utformingen av bakenden er et resultat av Hondas ønske om å prioritere plass til dem som sitter bak i bilen.

SUV-en har et strømlinjeformet frontparti med retro-preg, kombinert med en kraftig, firkantet bakdesign som maksimerer utnyttelsen av interiørplassen.

Den nye modellen vil være utstyrt med merkets nyeste teknologi innen chassis-kontroll.

Ved hjelp av 3D-gyrosensorer skal understellet tilpasse dynamikken etter førerens ønsker under ulike veiforhold, ifølge Honda.

O MY! Bakenden til O Saloon ligner mer på en 70-talls superbil enn fremtidens elbil.

Futuristisk retro

0 Saloon er flaggskipet i den nye 0 Series.

Med sin nesten retro strømlinjeformede design er denne sedanen en naturlig videreutvikling av konseptbilen som ble vist på CES i 2024.

Vi ser for oss at 0 Saloon er en krysning av 70-tallsbilen Mazda RX-500 og Lamborghini – sjekk bildekarusellen under for å se hva vi mener.

Honda O Sedan Mazda RX500: Foto: Mazda Honda O Sedan Lamborghini Gallardo. Foto: Lamborghini

Noen av konseptbilens mer kompromissløse løsninger, som den enkle døren, er byttet ut med to på hver side for å gjøre bilen mer praktisk i hverdagen.

Inne finner vi et halvratt som minner om Teslas «Yoke» – men i dette tilfellet er det mer enn bare et designvalg. Det skal gi føreren uforstyrret sikt til de tre skjermene som går i full bredde over dashbordet.

ALKOHOLFRI: Ingen cowboyer eller whisky-servering i O Saloon. Derimot er det mange hester. Honda følger Teslas eksempel med halvratt – vi håper virkelig dette ikke går i produksjon. Resten ser vi derimot frem til.

På sidene av disse finner vi to vinklete skjermer, som erstatter de tradisjonelle sidespeilene – en løsning vi først så på Honda e.

Men det er bakenden som virkelig skiller seg ut. Overhenget er et av de mest unike bakpartiene vi har sett på lenge.

Selskapet har foreløpig ikke delt detaljer om rekkevidde for noen av de kommende modellene.

Den komplette 0 Series-porteføljen vil etter hvert omfatte en innstegs-SUV under 0 SUV, en større syvseters SUV, en kompakt-SUV til, og en mindre sedan som vil plassere seg under 0 Saloon innen 2030.