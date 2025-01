De norske prisene for nye Škoda Enyaq er her: Oppgradert til samme pris – dette er nytt

FAMILIEFAVORITT: Krystallgrillen er historie, og den nye fronten på Enyaq har fått et betydelig renere og mer moderne uttrykk. Nye Škoda Enyaq byr på flere smarte detaljer, som isskrape i bagasjeromsluken, paraply i førerdøren og egen telefonlomme på baksiden av forsetene for passasjerene. Alle foto: Škoda press.

Škoda Enyaq får nytt design, bedre rekkevidde, mer standardutstyr og flere smarte løsninger i 2025-drakt.

Škodas første helelektriske SUV har vært en familiefavoritt siden lanseringen i 2020.

Bygget på den velkjente MEB-plattformen, som også brukes av blant annet Volkswagen ID.4, ruller det nå over 26 000 registrerte Enyaq-er på norske veier.

Fire år er imidlertid lang tid i bilverdenen, og nå kommer den etterlengtede Enyaq-oppgraderingen.

LITE NYTT: Sett bakfra er endringene minimale. Baklysene har fått nye lykteinnsatser, og Škoda-logoen er redesignet for 2025-modellen.

Den oppdaterte Enyaq følger nå det samme «Modern Solid»-designspråket, med den såkalte «Tech-Deck Face»-fronten vi først så på lillebroren Škoda Elroq i fjor.

Dette er en digital flate som blant annet skjuler radarsystemer og frontkamera.

Utstyrsløft

Forbedringer, blant annet innen bilens aerodynamikk, bidrar til at Enyaq nå får en rekkevidde på opptil 573 kilometer (WLTP).

Škoda lover også mer standardutstyr, inkludert flere assistansesystemer, oppvarmet frontrute og setevarme i baksetene.

I tillegg kommer nye funksjoner i den digitale brukeropplevelsen, som fjernparkering. Dette fremgår av en fersk pressemelding fra Škoda.

NYOPPUSSET: Kunder kan velge mellom seks ulike designuttrykk på bilens interiør, blant annet helt nye ‘Lodge’, med fokus på mer bærekraftige materialer.

Videre finner du et 5-tommers instrumentdisplay og en 13-tommers berøringsskjerm for infotainment, mens head-up-display med augmented reality er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Nye Enyaq lanseres i Norge som Enyaq 85 med bakhjulstrekk og Enyaq 85x med firehjulstrekk. Begge drivlinjene vil også bli tilgjengelige i Sportline-varianten.

COUPÉ: Enyaq vil fortsatt være tilgjengelig som vanlig SUV og Coupé-SUV (avbildet).

Akkurat under halvmillionen

Her er de nye prisene på Škoda Enyaq:

Den nye Enyaq med firehjulstrekk (85 x) havner altså fortsatt akkurat under momsgrensen på 499.900.

Til sammenligning koster fjorårets salgsvinner Tesla Model Y fra 482.631 kroner for den billigste Long Range-utgaven med firehjulsdrift.

Legg merke til at maksimal ladekapasitet for X-modellene med firehjulstrekk er 175 kW, mot 135 kW for bakhjulsdrevne utgaver – til tross for samme batterikapasitet.

0-100 km/t-tiden er overraskende nok lik for alle modellene. Ladetiden for X-modellene fra 10 til 80 prosent, skal ifølge Skoda være 28 minutter.

For de som savner en mini-SUV fra Škoda, lanseres bybilen Epiq senere i år etterfulgt av en syvseter som foreløpig går under konseptnavnet Vision 7S.

I tillegg har Škoda planer for en elektrisk stasjonsvogn.

De nye utgavene av Enyaq kan bestilles fra og med i dag, melder den norske importøren.