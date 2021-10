Fortvilte elbilister fikk ikke ladet: Trøbbel for hurtigladere i hele landet – 1 av 3 virket ikke

FORTVILET: – Det er utrolig sårbart, sier Elbilforeningens medlem Olav Myrland og Ann SIres, som måtte ha redningsbil for å komme seg fram til en lader som virket.

Kommunikasjonstrøbbel rammet i dag 1 av 3 hurtigladere rundt i landet.

Telefonlinjene hos Norsk elbilforeningen glødet i dag på grunn av medlemmer som ringte inn fordi de oppleve at hurtigladere ikke virket.

En av dem er Olav Myrland og Ann Stires, som er på høstferie med sin VW e-Golf da de virkelig fikk kjenne på problemene.

– Vi er på vei fra Molde til Trysil. Det er jo litt kaldt nå og da bruker jo bilen en del mer strøm.

– Vi pleier å lade på Oppdal, men stoppet først ved Recharge-stasjonen på Oppdal. Der koblet jeg til bilen, og alt så greit ut. Men så fikk jeg beskjed om at jeg ikke var autorisert til å lade, sier Olav, som umiddelbart ringte til kundeservice hos Recharge.

Men heller ikke de klarte å koble opp hurtigladeren.

– Da fikk vi beskjed om at det var problemer med all kommunikasjon mellom sentral og ladestolpene, sier de på telefon til Elbilforeningen.

Måtte berges

Derfor kjørte de en mil lenger nord til Oppdalsporten, hvor BKK har en hurtigladestasjon. Men også der opplevde de samme feil.

– Vi ringte til BKK, og operatøren der fikk heller ikke kontakt med systemet.

– Da måtte vi rett og slett tilkalle en redningsbil, som kjørte oss videre til Kvikne. Og der fungerte det! Nå har vi endelig fått strøm på bilen, og har fått satt kursen mot Tynset og det endelig målet i Trysil, sier et glad og lettet par på høstferie.

Dette skal være grunnen

Problemet gjaldt for så å si alle leverandører. Mange elbilister kom seg ikke videre og for de som gjorde det, visste man ikke om neste lader virket.

Kilden til problemet lå hos ABB-gruppen. De leverer innmaten, eller den såkalte hardwaren, i mange hurtig- og lynladere i Norge. De leverer også tjenesten som inneholder kommunikasjonsbiten mellom lader og operatører.

Det er denne som lå nede for telling og gjorde at ladere med ABB-innmat ikke virket selv om du bruker SMS, QR-kode eller app på mobilen.

JOBBET PÅ SPRENG: Arne Sigbjørnsen i ABB jobbet for å få laderne i normal drift igjen, men han opplyser at de fleste kunder kunne ladet gratis i mellomtiden.

Arne Sigbjørnsen i ABB opplyser til elbil.no at problemet oppsto en gang rundt kl. 07 i morges.

– Vi ble rammet av et globalt problem hvor vi mistet kontakten med alle ABB-laderne. Vi jobber med dette med høyeste prioritet sammen med vår underleverandør, kan han fortelle.

– Nå jobber vi ut fra en teori om at det er problemer hos vår mobilleverandør som er årsaken. De har overfor oss bekreftet at de har et større teknisk problem på sin side. Vi jobber med å løse problemet ut fra det scenarioet, forteller Sigbjørnsen videre.

Gjaldt 1/3 av alle ladere – men ikke Tesla og Ionity

I morgentimene var det vanskelig å vite hvilke ladere som var operative eller ikke, for problemet gjaldt så å si alle ladeoperatører.

Rundt regnet står ABB for hardware i 33 prosent av alle lyn- og hurtigladere i Norge.

Verst rammet var Ishavsveien som bare bruker ABB-ladere. BKK har også majoriteten av ABB. MER bruker tre operatører, mens Recharge og Kople har spredt innmaten ut over enda flere operatører.

Åpner laderne – lad gratis

I motsetning til hva vi opplever på kundeservice, påstår ABB at nedetiden ikke skulle ramme brukerne av laderne.

De fleste ladeoperatører har satt opp laderen slik at den skal gå i åpen modus dersom det er problem med kommunikasjonen.

– Hos oss vil man kunne lade på alle ladere med ABB hardware uavhengig av metode, forteller Jørgen Soot, driftssjef i MER.

Det skal bare være å koble kontakten til bilen og trykke start.

For Olav og Ann er det fattig trøst. De er fortvilet over at systemet kan være så sårbart.

– Ja, vi fikk nesten sjokk. Vi håper de finner feilen og greier å levere stabile løsninger. Vi er avhengige av det, sier de.

PS! ABB opplyser nå til Elbilforeningen at de har løst problemet og at hurtigladerne skal virke igjen etter det fire timer lange problemet som rammet hurtigladerne i morgentimene.