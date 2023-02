Nybilsalget i januar 2023: Tung elbil-start på det nye året

TUNG START: Men foreløpig er det ingen grunn til stor bekymring rundt det elektriske nybilsalget. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Det er ingen grunn til å rope ulv, ulv ennå, men flere avgifts-overraskelser tåler vi ikke, sier Elbilforeningens Christina Bu om elbilandelen i nybilstatistikken.

Januarsalget for nybil har kollapset på nyåret og dermed er også elbilandelen begredelig, viser den nye månedsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Men 66,5 prosent elbilandel i januar er et lavt tall sett i lys av hele fjoråret som endte med en elbilandel på litt over 79 prosent:

Nytt år, nye tider

Vi avsluttet altså 2022 med ellevilt nybilsalg og høy elbilandel. Nå er det nye tider.

I januar er elbilandelen nede på 66,5 prosent, noe som er betydelig lavere enn snittet for alle måneder i 2022 – mens det totale bilsalget har gått ned hele 77 prosent fra samme måned i fjor.

– Det at bilkjøperne gikk mann av huse før nyttår for å sikre seg elbil uten moms og vektavgift, er nok noe av forklaringen for den lave elbilandelen i årets første måned. Men det har også mye å si at folk har fått dårligere råd, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

ADVARER MOT FLERE OVERRASKELSER– Bilkjøperne tåler ikke flere overraskelser som vektavgiften vi fikk i fjor høst. Tvert imot må politikerne i revidert nasjonalbudsjett være forberedt på å gjøre justeringer for å sikre at elbilandelen holder seg høy, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu.

Uansett oppfordrer Bu politikerne til å følge nøye med, sånn at vi når Stortingets mål om at alle nye biler i 2025 skal være elektriske.

Ti på topp i januar 10 på-topp-lista for hele 2022 var blottet for fossilbiler. I januar har det sneket seg inn tre forurensende modeller igjen. Mest solgte bilmodeller i januar 2023: 1. Volkswagen ID.4: 212 (inkludert ID.4 GTX) 2. Toyota Yaris Cross: 124 3. Mazda MX-30: 122 4. Skoda Enyaq: 118 5. Volkswagen ID.3: 110 6. Toyota bZ4X: 93 7. Volkswagen Caravelle: 65 8. Volvo XC40: 63 9: Audi e-tron: 60 10.Volvo XC60: 56