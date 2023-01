Parkering for elbil

Historiske tall for nybilsalget 2022: Hele 10 på topp-lista er elektrisk!

JUBEL I ELBILÅKEREN: Det ble registrert så mye som 17.356 Tesla Model Y i fjor, og modellen har dermed slått Volkswagen-rekorden for flest solgte biler av én modell i løpet av et år. På bildet ser vi elbilene ID. Buzz og Tesla Model Y, som Elbilforeningen testet i 2022. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no

Hele 138.260 nyregistrerte biler var elbiler i 2022. Det utgjør hele 79,3 prosent av nybilsalget. Og ikke bare dét: Alle bilmodellene på topp 10-lista er helelektriske.

– For oss som har jobbet for å elektrifisere bilparken i mange år, er det en utrolig følelse å konstatere at det nå så å si bare er elbil som gjelder, jubler generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Registrerings-bonanza i desember

I desember og særlig i romjulen gikk registreringene i taket.

Hele 32.713 ble registrert i desember, og mange kunne hente sin nye elbil tett opp mot nyttårsaften.

– Heldig var den som fikk seg en splitter ny elbil uten moms og vektavgift rett før årsskiftet, sier Bu.

Elbilforeningens generalsekretær er derimot bekymret for om elbilsalget kommer til å øke nok i 2023 med tanke på å være i rute til 2025, når alle nye biler skal være nye biler.

─ Nesten alle privatpersoner som kjøpte ny bil i 2022, valgte en elbil, sier Bu.

FORNØYD MED 2022-TALLENE: ─ Den nye folkebilen er en elbil, jubler Christina Bu i Elbilforeningen.

Dårligere stelt i leasing og på varebilfronten

Bu peker på at så mye som 92,7 prosent av elbilene ble kjøpt av privatpersoner, mens det var langt dårligere i leasing- og firmabilmarkedet.

– Det er dessverre altfor lav andel elbiler i leasing- og firmabilmarkedet, kun 60 prosent av de registrerte bilene her er elektriske og det er langt, langt fra nok, sier Bu.

Og blant varebiler er elbilandelen bare 24,2 prosent. Alle tall er fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Skal vi nå målet vårt om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler, så må det kraftige virkemidler til. Vi må gjøre det mer attraktivt med elbiler som firmabil og i leasing generelt. I tillegg må det på plass virkemidler som stimulerer til at varebilene også er elektriske, sier hun.

Bobla sprakk og Tesla Model Y ble den mest solgte bilen i 2022

– Den nye folkebilen er en elbil, fastslår Christina Bu.

Det ble registrert så mye som 17.356 Tesla Model Y i 2022, og modellen har dermed slått Volkswagen-rekorden for flest solgte biler av én modell i løpet av et år.

I 1969 ble det solgt 16 706 Volkswagen Type 1, kanskje bedre kjent som «Bobla» i Norge.

Elbilforeningens generalsekretær er spent på de to årene som gjenstår før vi skal i mål med hundre prosent elbilandel i nybilsalget.

Humper i veien for 2023-salget

Selv om det er all grunn til å juble i dag, er Elbilforeningens generalsekretær likevel litt bekymret for bilåret 2023.

– I 2023 må elbilandelen i nybilsalget ta et nytt byks. Det kan bli vanskelig med de nye avgiftene som nå er innført.

Hun mener det var uklokt å innføre den nye vektavgiften nå, men krysser fingre for at de som har råd til å skaffe seg en helt ny bil i 2023 ikke kjøper en forurensende bil nå som elbilene blir dyrere.

– I Elbilforeningen vil vi følge utviklingen tett, akkurat som vi mener regjeringen bør gjøre. Vi minner om målet: 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025.

Ti på topp bilmodeller i 2022:

1. Tesla Model Y: 17356

2. Volkswagen ID.4: 11561*

3. Skoda Enyaq: 7133

4. BMW iX: 6127

5. Volvo XC40: 5507 (hvorav 5279 elektriske)

6. Hyundai IONIQ 5: 5044

7. Audi Q4 e-tron: 4928

8. Audi e-tron: 4740

9. Polestar Polestar 2: 4692

10. Ford Mustang Mach-E: 4226

* inkl. ID.4 GTX

Kilde på alle tall: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Fylke Antall solgte elbiler Elbilandel Akershus 21918 80,5 % Aust-Agder 2458 75,6 % Buskerud 8216 76,5 % Finnmark 662 53,6 % Hedmark 3784 70,4 % Hordaland 14411 86,5 % Møre og Romsdal 7043 81,7 % Nordland 3732 70,3 % Oppland 3353 75,7 % Oslo 19588 83,2 % Rogaland 11312 79,7 % Sogn og Fjordane 2042 73,3 % Svalbard 14 77,8 % Telemark 4480 77,3% Troms 3414 75,1% Trøndelag 12030 81,6 % Vest-Agder 5257 71,7 % Vestfold 5904 77,4 % Østfold 8633 79,2 % Kilde alle tall: Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)