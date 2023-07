Tesla V4 Supercharger med kortleser observert i England: Tyder på at Tesla snart åpner for kortbetaling

KORTLESER: En observant medlem av Tesla Owners UK oppdaget disse nye detaljene på Teslas nye V4 Supercharger på bil-showet Goodwood Festival of Speed i England. Foto: Tesla Owners UK

Fra første juli i år skal alle nye hurtig- og lynladere som etableres i Norge, installeres med kortbetalingsmulighet. Nå tyder observasjoner fra England på at Tesla er godt i gang …

Tesla tok med seg sine nye ladere til helgens Goodwood Festival of Speed, og der fikk noen i Tesla Owners UK med seg noe interessant som snart ble lagt ut på den engelske Tesla-eier-klubbens Twitter-konto:

TWITTER-POST: Over ser du posten som ble lagt ut på Twitter.

Siden har Tesla-klubben lagt ut flere bilder, som blant annet indikerer at ladekabelen på V4-superladeren er omtrent 2,5 meter lang.

Ser man nøye på bildene i tweeten, under kontakten som nå er plassert på utsiden av laderen, på den ene kortsiden, ser man dette:

På en liten firkant, godt skjult under kontakten, ser det ut til at det er en kortleser og et tomt område over den, som ser ut til å være reservert en skjerm.

LANG LEDNING: Tesla har hatt korte kabler på ladestasjonene sine siden de var beregnet på Teslas egne biler. Nå får nye ladestasjoner lengre ladekabel.

Som bildene viser, vil den nye Tesla-ladestolpen også få en lenger kabel, noe som har vært et problem for alle bilmerker som ikke har ladeporten sin på venstre side bak eller høyre side foran.

Tesla har helt siden starten hatt sitt eget nettverk av hurtigladere i alle markeder de har solgt biler i. De bidrar sterkt i det samlede ladetilbudet i Norge også.

For et par år siden startet de åpningen av eget ladenettverk for andre elbiler også, og utvider stadig tilgangen.

Tesla selv trenger ikke kortbetaling for sine egne biler, fordi man legger betalingskortet inn i persondataene knyttet til bilen – men alle andre får nå sannsynligvis etter hvert mulighet til å betale med kort på nye stasjoner som blir lagt opp.

Norge er nemlig ett av markedene som har tvunget frem denne løsningen, som nå ligger an til å bli standard på nye Tesla-ladestasjoner fremover:

Det blir spennende å se når og hvor de første laderne med mulighet for kortbetaling dukker opp her til lands.

IKKE BARE-BARE: Sjekk våre tips for lading med andre biler enn Tesla på Teslas eksisterende ladere i videoen over.